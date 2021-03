Amazfit T-Rex Pro: mocny smartwatch klasy wojskowej o wytrzymałości dopasowanej do twoich możliwości, z baterią działającą do 18 dni na jednym ładowaniu [1]

[3] Zgodnie z normą GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010, Amazfit T-Rex Pro otrzymał klasę 10 ATM, co oznacza wodoszczelność do 100 m pod wodą, zatem jest odpowiedni do pluskania się w wodzie, aktywności na śniegu, pod prysznicem, podczas pływania, nurkowania z rurką i sportów wodnych, które nie wymagają rozwijania dużych prędkości. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie wsparcia technicznego support.amazfit.com.