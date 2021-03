Amazfit T-Rex Pro : Une montre intelligente de qualité militaire, dotée d'une endurance à la hauteur de la vôtre et d'une autonomie pouvant atteindre 18 jours[1]

L'Amazfit T-Rex Pro s'appuie sur la popularité de l'Amazfit T-Rex primée, dévoilée pour la première fois au CES 2020. Inspiré par le succès de son prédécesseur, et grâce à une innovation constante, Amazfit a ajouté une série de nouvelles fonctionnalités à cette dernière édition. L'Amazfit T-Rex Pro est encore plus résistante et, avec 15 tests de qualité militaire[2], elle a passé trois tests d'endurance supplémentaires. Les nouvelles fonctionnalités comprennent également une étanchéité à 10 ATM[3], un système de mesure de la saturation en oxygène du sang, les quatre systèmes mondiaux de navigation par satellite, un altimètre barométrique et plus de 100 modes sportifs[4].