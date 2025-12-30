AMERICA'S TIRE AMPLÍA SU PRESENCIA MINORISTA EN NUEVA JERSEY

El principal minorista nacional de neumáticos y ruedas abre su primera tienda en el estado

BURLINGTON, N.J., 30 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- America's Tire, un minorista líder de neumáticos y ruedas, abrió su primera tienda en todo el estado de Nueva Jersey. La nueva tienda de neumáticos está ubicada en 2501 Mount Holly Road, cerca de la intersección de Burlington-Mount Holly Road e I-295. El horario de atención es de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes, y de 8 a.m. a 5 p.m., los sábados. America's Tire cierra los domingos.

Exterior de la tienda America's Tire en Burlington, Nueva Jersey.

El número de teléfono de la nueva tienda America's Tire en Burlington es (609) 326-9366. Su página web se puede encontrar en www.americastire.com/store/NJ/Burlington/s/2408. Los clientes pueden programar una cita en línea para una experiencia de compra y servicio de neumáticos aún más rápida utilizando America's Tire Store Locator .

Como servicio a los conductores, America's Tire ofrece a los clientes reparación gratuita de neumáticos y controles de presión de aire en su nueva ubicación de Burlington y recuerda a los conductores de Nueva Jersey los consejos de seguridad para neumáticos , incluida la importancia de los neumáticos inflados correctamente.

"Nuestras puertas están oficialmente abiertas, por lo que invitamos a todo el condado de Burlington a venir a saludar y revisar sus neumáticos de forma gratuita", dijo Gene Bailey, gerente de la tienda America's Tire. "America's Tire puede ser una marca desconocida para los conductores de Nueva Jersey, pero nuestro equipo de expertos en neumáticos está listo y capacitado para proporcionar la experiencia de cliente fácil, atractiva y segura por la que somos conocidos en todo el país".

America's Tire vende una amplia selección de las principales marcas de neumáticos , incluidas Michelin, Nitto, Goodyear, Bridgestone, BFGoodrich, Pirelli, Falken, Continental y Cooper. America's Tire también vende una variedad de marcas de ruedas , incluidas Fuel, MB, Vision, American Outlaw, TSW, Liquid Metal y Black Rhino. Todas las tiendas de America's Tire también ofrecen reemplazo de ruedas y limpiaparabrisas.

Fundada en 1960, America's Tire ha pasado de ser una tienda de neumáticos unipersonal en Ann Arbor, Michigan, a ser uno de los principales minoristas de neumáticos del país. La compañía ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, superando recientemente las 1.250 tiendas en 2025. Esta nueva ubicación en Burlington también marcará la expansión de la compañía a su estado número 40.

America's Tire garantiza los precios más bajos en neumáticos y se centra en hacer que la compra de neumáticos sea fácil y sin complicaciones para los conductores en Burlington, Nueva Jersey. America's Tire también ofrece ofertas continuas para ayudar a los clientes a ahorrar en sus compras de neumáticos y ruedas.

Además, para comenzar a comprar el mejor neumático para las necesidades individuales de un conductor, America's Tire ofrece Treadwell, la misma herramienta utilizada por sus expertos en la tienda para recomendar neumáticos, a la que se puede acceder en línea en AmericasTire.com/Treadwell para proporcionar recomendaciones de neumáticos personalizadas basadas en dónde conduce, qué conduce y cómo conduce.

Acerca de America's Tire

America's Tire es un minorista independiente líder de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la compañía atiende a clientes en más de 1.250 tiendas en 40 estados. La compañía opera como Discount Tire en la mayor parte de los EE. UU. y como America's Tire en partes de California, Pensilvania y Nueva Jersey. Treadwell, la herramienta de recomendación de neumáticos en línea patentada por la compañía, utiliza décadas de datos y hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades únicas de cada conductor. America's Tire es un patrocinador principal del Ford Mustang No. 2 en la NASCAR Cup Series y el minorista oficial de neumáticos de la Major League Soccer. Para obtener más información, visite www.americastire.com .

