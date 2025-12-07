El principal minorista de neumáticos patrocina el Inter Miami CF durante la temporada 2025 de la MLS, lo que resulta en el trofeo Philip F. Anschutz

MIAMI, 7 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Discount Tire, uno de los principales minoristas de neumáticos y ruedas, celebra la victoria en la Major League Soccer Cup del Inter Miami CF, patrocinado por Discount Tire desde 2024. El Inter de Miami venció al Vancouver Whitecaps FC en el Chase Stadium por 3-1 para asegurar los máximos honores de la temporada. Discount Tire es el minorista oficial de neumáticos de Inter Miami CF y el minorista oficial de neumáticos de la MLS.

"Felicitaciones a toda la organización del Inter Miami CF por una increíble temporada y victoria en el campeonato de la Copa MLS", dijo Tom Williams, director de experiencia de Discount Tire. "Nos enorgullece asociarnos con el Inter Miami CF en su victoria de toda la temporada y esperamos celebrar muchas más victorias en la MLS juntos".

Acerca de Discount Tire

Discount Tire es un minorista independiente líder de neumáticos, ruedas y limpiaparabrisas. Fundada en 1960 por Bruce T. Halle, la empresa atiende a clientes en más de 1250 tiendas en 39 estados. La compañía opera como Discount Tire en la mayor parte de los EE. UU. y como America's Tire en partes de California y Pensilvania. Treadwell, la herramienta de recomendación de neumáticos en línea patentada por Discount Tire, utiliza décadas de datos y hábitos de conducción individuales para recomendar los neumáticos adecuados para las necesidades únicas de cada conductor. Discount Tire es el patrocinador principal del Ford Mustang No. 2 en la NASCAR Cup Series y el minorista oficial de neumáticos de la Major League Soccer. Para más información, visite www.discounttire.com.

Acerca del Inter Miami CF

Club International de Fútbol Miami, conocido como Inter Miami CF, es un equipo deportivo profesional estadounidense en su quinta temporada en la Major League Soccer. Inter Miami juega y entrena en sus instalaciones centralizadas de 34 acres, que incluyen el Estadio Chase, un centro de entrenamiento de 50,000 pies cuadrados y siete campos en Fort Lauderdale, Florida. Además del equipo de la MLS, el Club cuenta con el PRÓXIMO equipo profesional de la MLS, el Inter Miami CF II, y tiene una academia juvenil para las edades de sub-12 a sub-19. Los principales socios de Inter Miami CF incluyen: Royal Caribbean, Fracht Group, JPMorgan Chase, Baptist Health y Florida Blue. Para más información, visite www.intermiamicf.com.

