American Power Systems stellt auf der Eurosatory 2024 den Toyota Land Cruiser 300 mit Halterungssatz für zwei Lichtmaschinen vor

PARIS, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der in den USA ansässige Hersteller von Stromversorgungslösungen American Power Systems, Inc. (APS) hat einen Lichtmaschinen-Doppelhalterungssatz für den Toyota Land Cruiser 300 mit einem 3,5-Liter-Twin-Turbo-Benzinmotor entwickelt. APS präsentiert das neueste Produkt seiner LC300-Serie erstmals auf der Eurosatory 2024, einer weltweiten Messe für Verteidigung und Sicherheit, die vom 17. bis 21. Juni in Paris stattfindet.

Mit dem neuen Halterungssatz für zwei Lichtmaschinen kann der Toyota Land Cruiser 300 mit minimalen Änderungen an der OE-Konfiguration unter der Motorhaube um zusätzliche Leistung erweitert werden. Insbesondere können Endkunden die APS 12-, 24- oder 48-Volt-Hochleistungsgeneratoren für 12-12-, 12-24- oder 12-48-Sekundärsystemkonfigurationen hinzufügen.

Der von der Toyota Motor Corporation im August 2021 auf den Markt gebrachte geländegängige Land Cruiser der 300er-Modellreihe ist eine komplette Neuentwicklung der bisherigen 200er-Modellreihe. Die Toyota Land Cruiser-Plattform ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Geländetauglichkeit, was sie zu einem beliebten Transportmittel in rauen Umgebungen macht.

Mehr Leistung, um im Einsatz sicher und vernetzt zu bleiben

„Als Sicherheits- oder Verteidigungsfahrzeuge sind verschiedene Toyota-Plattformen oft mit Panzerung und/oder Spezialausrüstung ausgestattet, darunter Anti-IED-Störsender, Kommunikationssysteme, Satellitenausrüstung, Kühlsysteme und mehr, die es den Endnutzern ermöglichen, in Verbindung zu bleiben, Informationen zu sammeln und sogar stille Überwachungsaktivitäten durchzuführen", erklärt Amy Lank, President und CEO bei APS. „Alle diese Geräte erhöhen jedoch das Gewicht des Fahrzeugs und erzeugen eine Stromaufnahme, die von Erstausrüstersystemen nicht bewältigt werden kann. Die zusätzliche Leistung, die über eine zweite Lichtmaschine bereit gestellt wird, macht den Toyota Land Cruiser 300 jederzeit einsatzbereit und hilft den Anwendern, im Einsatz sicher zu bleiben."

Zusätzlich zum neuen Lichtmaschinen-Doppelhalterungssatz hat APS zuvor seine Produktreihe für den Toyota Land Cruiser 300 mit 255- und 360-Ampere-HPI-Lichtmaschinen für 3,3-Liter-Diesel- und 3,5-Liter-Motoren eingeführt. Darüber hinaus bietet APS High-Idle-Kits für die 3,3-Liter-Diesel- und 3,5-Liter-Benzinmotoren an.

Informationen zu American Power Systems, Inc.

Seit 2006 entwickelt und produziert APS moderne mobile Stromversorgungssysteme, Lichtmaschinen, Umrichter, Regler und Stromgeneratoren für gepanzerte Fahrzeuge, Sicherheitsfahrzeuge, kommerzielle Fahrzeuge, Marinefahrzeuge und Spezialfahrzeuge wie Wohnmobile und Luxusreisebusse. Das in Davenport, US-Bundesstaat Iowa, ansässige Unternehmen ist auf die Innovation und kundenspezifische Fertigung von Energieumwandlungs- und -verteilungssystemen durch Mitarbeiter mit insgesamt fast 300 Jahren Erfahrung in verschiedenen Fachgebieten spezialisiert. Weitere Informationen unter www.americanpowerinc.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/818643/American_Power_Systems_Inc_Logo_Logo.jpg