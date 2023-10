Americaneagle.com et United Airlines remportent le prestigieux Sitecore Ultimate Experience Award 2023 dans la région des Amériques

CHICAGO, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Americaneagle.com est ravi d'annoncer avoir reçu un Sitecore Ultimate Experience Award 2023 dans la région des Amériques pour son partenariat avec United Airlines. En plus d'être nommé lauréat de l'intégration de la pile technologique la plus puissante pour les Sitecore Experience Awards (SEA) des Amériques, Americaneagle.com est reconnu comme un Ultimate Winner pour son utilisation exemplaire d'une architecture composable afin de transformer l'affichage numérique dans les aéroports pivots de United Airline, offrant ainsi aux voyageurs une expérience simple et transparente.

Les Ultimate Experience Award Winners constituent le plus haut niveau de reconnaissance des SEA 2023 et récompensent les performances exceptionnelles et l'engagement inébranlable en faveur de l'expérience client. Il existe six catégories de prix par région géographique, avec un seul lauréat Ultimate Experience Award choisi dans chaque région pour son utilisation exceptionnelle des produits composables de Sitecore.

« Nous sommes très honorés de recevoir le Sitecore Ultimate Experience Award 2023 pour notre collaboration avec United Airlines , a déclaré Jon Price, directeur de la pratique Global Sitecore chez Americaneagle.com. Une telle récompense souligne notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence et de l'innovation dans la création d'expériences numériques exceptionnelles pour nos clients. »

United Airlines possède le plus vaste réseau d'itinéraires à travers l'Amérique du Nord et se classe parmi les cinq premiers transporteurs au monde. Americaneagle.com et United Airlines se sont associés pour mettre en œuvre l'initiative Gate of the Future, un projet qui comprenait la transformation des portes d'embarquement et des terminaux de la compagnie aérienne grâce à une signalisation personnalisée basée sur des données, disponible sur les cinq continents et sur plus de 2 000 écrans numériques dans les aéroports. Le contenu spécifique aux vols, qui devrait toucher plus de 36 millions de voyageurs chaque année, est présenté sur les écrans des portes d'embarquement grâce aux implémentations Sitecore XM, Personalize et CDP. La relance de Gate of the Future dans les aéroports comprend également des affichages redessinés et rebaptisés qui personnalisent intelligemment les informations en fonction des différentes destinations, des préférences linguistiques des passagers et d'une variété d'autres contenus axés sur le client. Cette technologie permet à l'équipe de United Airlines d'automatiser les affichages de manière transparente.

« Sitecore s'efforce d'aider les entreprises à améliorer l'expérience de leurs clients et leur réussite commerciale grâce à la mise en œuvre de technologies composables, a expliqué Lee Miles, directeur de la réussite des clients chez Sitecore. Les lauréats des Ultimate Experience Awards de Sitecore comprennent notre mission et ont fait preuve d'une croissance extraordinaire grâce à la mise en œuvre des produits Sitecore. »

Americaneagle.com est un partenaire de mise en œuvre et d'hébergement Sitecore Platinum primé, qui propose une large gamme de solutions d'agence Sitecore. Nos services comprennent des mises à jour de versions, des implémentations à grande échelle, des évaluations de solutions, des projets de récupération, de l'hébergement, des migrations, un support continu, et bien plus. Découvrez-en plus sur nos services de développement Sitecore et contactez-nous dès aujourd'hui pour entamer votre voyage vers l'excellence numérique.

Americaneagle.com est une agence numérique familiale à service complet qui se consacre depuis plus de 25 ans à fournir les meilleurs services de conception de sites Web, de développement, d'hébergement, d'assistance post-lancement et de marketing numérique. Avec une équipe internationale composée de plus de 800 professionnels qualifiés et experts en la matière, Americaneagle.com se concentre sur l'obtention de résultats mesurables et le dépassement des objectifs pour tous ses clients.

