Amflow lance Amflow TL Carbon, un VTT électrique entièrement équipé pour tous les scénarios de conduite tout-terrain.

Propulsé par Avinox et doté d'une suspension intégrale co-développée avec FOX, le nouveau vélo de randonnée électrique Amflow fait évoluer la marque au-delà des VTTAE traditionnels.

SHENZHEN, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, la marque de vélos axée sur l'innovation qui vise la fusion ultime de la technologie et de la mécanique, annonce aujourd'hui son premier vélo électrique tout-terrain de randonnée, Amflow TL Carbon, équipé du système Avinox. Première incursion de l'entreprise en dehors de la catégorie traditionnelle des VTTAE, Amflow TL Carbon est un vélo électrique SUV entièrement équipé pour tous les trajets, des ascensions aventureuses aux trajets quotidiens.

Léger et réactif, avec un design ergonomique

Amflow launches the Amflow TL Carbon, an SUV e-bike fully loaded for all-terrain riding scenario

Avec un poids total du vélo pouvant descendre jusqu'à 22,6 kg1, Amflow TL est idéal pour une infinité de scénarios de conduite, y compris les sentiers de montagne, les aventures urbaines et les randonnées avec chargement. Le cadre tout carbone, à la fois agile et robuste, ne pèse que 2,9 kg1, ce qui permet au vélo de conserver toute sa maniabilité tout en privilégiant une conception axée sur la polyvalence et le confort de pilotage pour les cyclistes de toutes morphologies.

S'adaptant aussi bien aux sentiers de montagne qu'aux rues de la ville, le système tout-suspendu exclusif, co-développé avec FOX, absorbe les irrégularités de la route, stabilise le chargement lors des trajets en charge, et franchit aisément racines et rochers. Avec 120 mm de débattement à l'avant et 105 mm à l'arrière1, les caractéristiques d'amortissement sont adaptées à la géométrie du vélo, à la répartition du poids et à la charge afin d'offrir un soutien optimal et un excellent retour d'information, ce qui permet au cycliste de se sentir plus en confiance et moins fatigué.

« FOX est fier de soutenir le lancement de la nouvelle plateforme AMFLOW TL avec sa technologie de suspension », a déclaré Adam Marriott, Senior Manager Product Management chez FOX. « La fourche FOX AWL et l'amortisseur FLOAT sont optimisés pour répondre aux exigences de performance de la nouvelle plateforme Amflow TL, offrant un équilibre idéal entre confort, adhérence et contrôle. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des eSUV modernes, cet ensemble de suspension procure une expérience de pilotage performante et rassurante sur une grande variété de terrains. »

Pour encore plus de confort et de polyvalence, la géométrie du vélo offre :

Angle de tube de direction réglable : l'angle de direction par défaut de 67° peut être ouvert d'un degré afin d'offrir davantage de confiance dans les descentes (avec une configuration de roues de 29 pouces).

Différentes configurations de montage sont possibles, notamment en 27,5 pouces intégral (standard), mullet, mullet inversé et 29 pouces intégral. Les roues avant et arrière peuvent être remplacées indépendamment par des roues de 27,5 ou 29 pouces afin de s'adapter aux différents types de terrain.

Hauteur de cadre et de selle réduite, pour faciliter la montée et la descente

Performances anti-squat d'environ 100 %, réduisant efficacement les pertes d'énergie au pédalage et améliorant la stabilité du vélo.

Amflow TL est équipé de série de garde-boue avant et arrière, d'un porte-bagages arrière, d'un porte-bidon, de pédales, d'un phare avant et d'un feu arrière, et peut accueillir un porte-bagages avant en option. Les cyclistes peuvent également retirer les porte-bagages et les garde-boue pour transformer Amflow TL en un vélo de montagne tout-terrain plus traditionnel, répondant à toutes les normes attendues d'un VTT, y compris la certification CAT-III.

Conçu pour transporter

Amflow TL Carbon peut supporter un poids total maximal de 200 kg1, incluant le vélo, les charges transportées sur les porte-bagages avant et arrière, ainsi que le cycliste. Le porte-bagages avant peut supporter jusqu'à 20 kg1, tandis que le porte-bagages arrière peut accueillir jusqu'à 27 kg1, faisant de ce vélo un partenaire fiable pour tous les types de trajets.

Pour les longues randonnées, la conception modulaire du vélo et le porte-bagages arrière compatible MIK HD permettent aux cyclistes d'ajouter des sacoches et une remorque à vélo.

Nouveautés Avinox : capacité de 1 280 Wh, recharge de quatre batteries et changement de vitesse électronique SmoothShift

Équipé du moteur Avinox M2, Amflow TL Carbon offre un couple maximal de 125 N•m1 et une puissance de pointe de 1 100 W1, garantissant une assistance puissante dans les montées raides ou lors de longues sorties. Avinox M2 maintient un niveau sonore aussi bas que 45 dBA1 grâce à un train épicycloïdal composé à denture hélicoïdale.

Le vélo est livré de série avec une batterie amovible de 800 Wh offrant une autonomie de 172 km1. Les cyclistes peuvent acheter une batterie amovible de 600 Wh offrant une autonomie allant jusqu'à 124 km1. Les batteries de 800 Wh et 600 Wh sont interchangeables et peuvent chacune être associées à une batterie secondaire de 480 Wh, une toute nouvelle solution proposée par Avinox, offrant jusqu'à 100 km1 d'autonomie supplémentaire et jusqu'à 1 280 Wh de capacité totale1. La conception à démontage rapide du cadre permet de retirer la batterie d'une seule main pour un remplacement rapide, une recharge hors du vélo et un transport facilité.

Avinox présente également un nouveau hub de charge pour une recharge sécurisée de plusieurs batteries. Les utilisateurs peuvent recharger jusqu'à quatre batteries de manière séquentielle en une seule fois, ce qui permet des sorties de plus longue durée et offre davantage de flexibilité.

Enfin, développé conjointement par Amflow et TRP, le système de changement de vitesse électronique Avinox SmoothShift permet à l'unité motrice de détecter les signaux de changement de vitesse et d'effectuer les passages de rapports en douceur, sans que le cycliste ait besoin de pédaler. Lorsqu'il est associé à une chaîne spécifique Avinox, le système reste fluide et maîtrisé même sous un couple élevé. Le couple est intelligemment réduit pendant un changement de vitesse afin de minimiser les chocs et de protéger la chaîne. Amflow TL est le premier vélo à être équipé de cette transmission électronique.

Un logiciel intelligent avec l'application Avinox Ride

L'application Avinox Ride propose un ensemble de fonctions intelligentes pour améliorer chaque sortie avec Amflow TL :

Navigation hors ligne : prend en charge les applications de navigation tierces, affichant les itinéraires en temps réel à l'écran avec guidage directionnel et alertes.

Suivi avec localisation d'Apple® : associez Amflow TL Carbon avec Localiser d'Apple® pour vérifier la position du vélo et l'état de la batterie, ou activez son alerte sonore.

Contrôle intelligent de la fréquence cardiaque : Amflow TL peut être associé à un moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth, et les utilisateurs peuvent définir une zone cible de fréquence cardiaque qui détermine le niveau d'assistance au pédalage fourni par le vélo.

Connectivité avec les caméras Osmo : connectez une caméra Osmo compatible et enregistrez avec la commande sans fil ou depuis l'écran de contrôle

Présenté à l'Eurobike 2026

Amflow TL Carbon sera présenté pour la première fois à l'Eurobike 2026 à Francfort, en Allemagne, à partir du mercredi 24 juin. Les participants à la conférence seront parmi les premiers à découvrir et à essayer Amflow TL Carbon.

Détails de l'exposition

Stand Amflow : Open Air F12, stand A37

Adresse : Messe Frankfurt

Dates et horaires : Du 24 au 27 juin, de 09 h 00 à 18 h 00, heure locale

Disponibilité

Amflow TL Carbon devrait être disponible dans le monde entier plus tard cette année.

Pour plus d'informations sur Amflow TL Carbon, veuillez consulter : https://www.amflowbikes.com/tl-carbon

1Toutes les données ont été testées dans des conditions contrôlées. L'expérience réelle est susceptible de varier. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page du produit sur le site officiel d'Amflow.

À propos d'Amflow

Fondée en 2023, Amflow est née de l'expertise de spécialistes de la technologie animés par une passion sans limite pour le VTT. L'entreprise s'efforce d'émerveiller les cyclistes grâce à une combinaison inégalée de puissance, d'autonomie et de performances, intégrée dans des vélos électriques au design épuré. L'engagement d'Amflow envers l'industrie du vélo électrique est de faire de ses modèles le choix incontournable de tous les pratiquants souhaitant transformer chaque terrain en un univers de possibilités.