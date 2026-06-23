Amflow präsentiert das Amflow TL Carbon, ein voll ausgestattetes SUV-E-Bike für Fahrten auf unterschiedlichstem Terrain

Angetrieben vom Avinox System und mit einem gemeinsam mit FOX entwickelten Vollfederungsfahrwerk erweitert das neue Touring-E-Bike von Amflow die Marke über das traditionelle E-Mountainbike-Segment hinaus.

SHENZHEN, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, die innovationsgetriebene Fahrradmarke mit Fokus auf die optimale Verbindung von Technologie und Mechanik, präsentiert heute ihr erstes Touring-E-Bike für jedes Terrain: das Amflow TL Carbon mit Avinox-System. Als erstes Modell der Marke außerhalb des klassischen E-Mountainbike-Segments ist das Amflow TL Carbon ein SUV-E-Bike, das für jede Fahrt umfassend ausgestattet ist, von anspruchsvollen Anstiegen bis zum täglichen Pendeln.

Leicht und reaktionsschnell mit ergonomischem Design

Amflow launches the Amflow TL Carbon, an SUV e-bike fully loaded for all-terrain riding scenario

Mit einem Gesamtgewicht von nur 22,6 kg1 ist das Amflow TL ideal für verschiedenste Fahrszenarien, einschließlich Mountainbike-Trails, urbaner Straßen und beladener Touren. Der agile, langlebige und leichte Vollcarbon-Rahmen wiegt nur 2,9 kg1 und sorgt für ein agiles Fahrverhalten. Das Rahmendesign ist auf Funktionalität und komfortable Handhabung für Fahrende aller Größen und Leistungsstufen ausgelegt.

Das exklusive, gemeinsam mit FOX entwickelte Vollfederungsfahrwerk ist sowohl für Mountainbike-Trails als auch für Stadtstraßen ausgelegt. Es absorbiert Unebenheiten, stabilisiert bei beladenen Fahrten und meistert Wurzeln und felsiges Gelände souverän. Mit 120 mm Federweg vorne und 105 mm hinten1 sind die Dämpfungseigenschaften auf die Geometrie, die Gewichtsverteilung und die Last des Fahrrads abgestimmt und sorgen für Unterstützung und Feedback, sodass Fahrende mehr Sicherheit gewinnen und weniger schnell ermüden.

„FOX ist stolz darauf, die Einführung der neuen Amflow TL-Plattform mit unserer Federungstechnologie zu unterstützen", sagt Adam Marriott, Senior Manager für Produktmanagement bei FOX. „Die FOX AWL-Gabel und der FLOAT-Dämpfer sind auf die Leistungsanforderungen der neuen Amflow TL-Plattform optimiert und bieten eine ausgewogene Kombination aus Komfort, Traktion und Kontrolle. Das Federungspaket wurde speziell für die besonderen Anforderungen des modernen eSUV-Fahrens entwickelt und sorgt für ein souveränes und vertrauenerweckendes Fahrerlebnis in unterschiedlichstem Gelände."

Zur weiteren Unterstützung von Komfort und Flexibilität für Fahrende bietet die Geometrie des Fahrrads:

Verstellbarer Steuerrohrwinkel: Der standardmäßige Steuerrohrwinkel von 67° kann um 1° flacher eingestellt werden, um mehr Sicherheit bei Abfahrten zu gewährleisten (bei einer Konfiguration mit 29-Zoll-Rädern).

Verschiedene Konfigurationen, um den Anforderungen in unterschiedlichem Gelände gerecht zu werden. Darunter Full 27,5 (Standard), Mullet, Reverse Mullet sowie Full 29er, bei denen sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad von 27,5 Zoll auf 29 Zoll gewechselt werden können.

Niedrige Überstandshöhe und Sitzhöhe für einfaches Auf- und Absteigen.

Anti-Squat-Wert von nahezu 100 Prozent, der den Energieverlust beim Treten wirksam reduziert und für ein stabileres Fahrverhalten sorgt.

Das Amflow TL wird standardmäßig mit vorderen und hinteren Schutzblechen, einem Gepäckträger hinten, einem Flaschenhalter, Pedalen, einem Front- und einem Rücklicht ausgeliefert. Optional ist auch ein vorderer Gepäckträger erhältlich. Fahrende können aber auch Gepäckträger und Schutzbleche entfernen, um das Amflow TL in ein klassisches Offroad-Mountainbike zu verwandeln. Dabei erfüllt es sämtliche Anforderungen, die an ein Mountainbike gestellt werden, einschließlich der CAT-III-Zertifizierung.

Für hohe Zuladung ausgelegt

Das Amflow TL Carbon kann eine maximale Gesamtzuladung von bis zu 200 kg1 tragen, einschließlich Fahrrad, Gepäck auf Front- und Heckträger sowie der fahrenden Person. Der Frontgepäckträger ist für bis zu 20 kg1, der Heckgepäckträger für bis zu 27 kg1 ausgelegt, wodurch das Fahrrad vielseitig und belastbar für unterschiedliche Einsatzarten ist.

Für Langstreckentouren ermöglicht das modulare Montagesystem in Kombination mit dem MIK-HD-kompatiblen Heckgepäckträger die einfache Befestigung von Packtaschen und einem Fahrradanhänger.

Neu von Avinox: 1280-Wh-Kapazität, Vier-Akku-Ladung und SmoothShift-Elektronikschaltung

Das Amflow TL Carbon ist mit dem Avinox M2 Motor ausgestattet und bietet ein maximales Drehmoment von 125 Nm1 sowie eine Spitzenleistung von 1100 W1. Damit sorgt es für kraftvolle Unterstützung bei steilen Anstiegen oder längeren Touren. Der Avinox M2 erreicht dank eines Verbund-Planetengetriebes mit schrägverzahntem Design einen Geräuschpegel von nur 45 dBA1.

Das Fahrrad ist serienmäßig mit einem herausnehmbaren 800-Wh-Akku ausgestattet, der eine Reichweite von 172 km1 ermöglicht. Optional ist ein weiterer herausnehmbarer 600-Wh-Akku erhältlich, der eine Reichweite von bis zu 124 km1 bietet. Die 800-Wh- und 600-Wh-Akkus sind untereinander austauschbar und können jeweils mit einem 480-Wh-Zusatzakku kombiniert werden. Diese neue Lösung von Avinox ermöglicht eine Erweiterung um bis zu 100 km1 sowie eine Gesamtkapazität von bis zu 1280 Wh1. Das Schnellverschluss-Design des Rahmens erlaubt die einhändige Entnahme des Akkus für schnellen Wechsel, das Laden außerhalb des Fahrrads sowie einen einfachen Transport.

Avinox stellt zudem eine neue Ladestation für das sichere Laden mehrerer Akkus vor. Nutzende können bis zu vier Akkus nacheinander in einem Vorgang laden, was längere Fahrten ermöglicht und zusätzliche Flexibilität bietet.

Die gemeinsam mit Amflow und TRP entwickelte Avinox SmoothShift-Elektroschaltung erkennt Schaltsignale der Antriebseinheit und schaltet die Kassette sanft, ohne dass die fahrende Person treten muss. In Kombination mit einer Avinox-spezifischen Kette bleibt das System auch bei hohem Drehmoment ruhig und kontrolliert. Das Drehmoment wird während eines Gangwechsels intelligent reduziert, um Stöße zu minimieren und die Kette zu schonen. Das Amflow TL ist das erste Fahrrad, das mit diesem elektronischen Antriebssystem ausgestattet ist.

Intelligente Software mit der Avinox Ride App

Die Avinox Ride App bietet eine Reihe intelligenter Funktionen, die jede Fahrt mit dem Amflow TL noch angenehmer machen:

Offline-Navigation: Unterstützt Routen-Apps von Drittanbietern und zeigt Routen in Echtzeit auf dem Display mit Abbiegehinweisen und Warnungen an.

Apple® „Wo ist?"-Ortung: Das Amflow TL Carbon kann mit Apple® „Wo ist?" gekoppelt werden, um den Standort des Fahrrads sowie den Akkustatus zu überprüfen oder einen akustischen Alarm zu aktivieren.

Intelligente Herzfrequenzsteuerung: Das Amflow TL kann mit einem Bluetooth-Herzfrequenzsensor gekoppelt werden, und Nutzende können einen Ziel-Herzfrequenzbereich festlegen, der bestimmt, wie stark die Tretunterstützung des Fahrrads ausfällt.

DJI Osmo Kamerakonnektivität: Kopplung einer kompatiblen DJI Osmo Kamera und Aufnahme über den drahtlosen Controller oder das Control Display.

Vorstellung auf der Eurobike 2026

Das Amflow TL Carbon wird auf der Eurobike 2026 in Frankfurt am Main ab Mittwoch, dem 24. Juni, erstmals vorgestellt. Messebesucher:innen gehören zu den ersten, die das Amflow TL Carbon erleben können.

Details zur Messe

Amflow Stand: Open Air F12, Stand A37

Ort: Messe Frankfurt

Termine und Öffnungszeiten: 24.–27. Juni, 9:00–18:00 Uhr

Verfügbarkeit

Das Amflow TL Carbon wird voraussichtlich noch in diesem Jahr weltweit verfügbar sein.

Weitere Informationen zum Amflow TL Carbon finden Sie unter: https://www.amflowbikes.com/tl-carbon

1Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen gemessen. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Weitere Details finden Sie auf der Produktseite der offiziellen Amflow Website.

Mehr über Amflow

Amflow wurde 2023 gegründet und ist eine Marke von Technologieexperten mit einer grenzenlosen Leidenschaft für das Mountainbiken. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, mit einer einzigartigen Kombination aus Leistung, Reichweite und Fahrperformance zu begeistern, integriert in schlanke E-Bike-Designs. Amflow hat sich zum Ziel gesetzt, E-Bikes zu entwickeln, die für alle E-Bike-Fahrenden die erste Wahl sind, um jedes Terrain in eine Welt voller Möglichkeiten zu verwandeln.