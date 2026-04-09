-Amflow presenta las series Amflow PX y Amflow PR dos series de eMTB ligeras y de alta potencia que rompen el equilibrio tradicional entre potencia, autonomía y peso

SHENZHEN, China, 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, la marca de bicicletas impulsada por la innovación, que tiene como objetivo lograr la máxima fusión entre tecnología y mecánica, anuncia hoy sus dos modelos de bicicleta más recientes, que están rompiendo el molde de las eMTB: la serie Amflow PX y la serie Amflow PR, ambas impulsadas por los nuevos sistemas de propulsión M2S y M2 de Avinox. Livianos e ilimitados, los nuevos modelos de bicicletas Amflow afrontan cualquier tipo de terreno con gracia y facilidad, y marcan nuevos horizontes en la industria de las eMTB. Los nuevos motores Avinox llevan aún más lejos las capacidades de Amflow al ofrecer 1 500 W 1 de potencia máxima en la Amflow PX y una autonomía ampliada en la Amflow PR, gracias a una nueva batería extraíble. Las nuevas funciones se integran en dos cuadros ultraligeros y estilizados con configuraciones ajustables, lo que garantiza que la impresionante potencia pueda manejarse con total facilidad.

Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and Weight Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and Weight

Configuraciones versátiles y personalizables para un control absoluto

Las bicicletas Amflow PX y Amflow PR ponen al ciclista en control de su recorrido y le ofrecen 40 posibles combinaciones geométricas para afrontar distintos tipos de terrenos y estilos de conducción. Los ciclistas pueden ajustar con precisión el ángulo del tubo de dirección (5 posiciones), la altura del pedalier (2 posiciones) y la longitud de las vainas (4 posiciones) para lograr una configuración óptima para su viaje.

Ángulo del tubo de dirección: El ángulo del tubo de dirección predeterminado es de 64.2° para el modelo PX y de 64.5° para el modelo PR, pero los ciclistas pueden usar un ajuste más relajado para ganar estabilidad a altas velocidades o uno más pronunciado para mejorar la agilidad y la eficiencia en las subidas.

Altura del eje del pedalier: La configuración alta ayuda a los ciclistas a superar obstáculos, mientras que la configuración baja reduce el centro de gravedad de la bicicleta para lograr mayor agarre en las curvas.

Longitud de vainas: 4 posiciones ajustables ofrecen una configuración flexible, a la vez que admiten ruedas de 29 pulgadas para una capacidad de rodadura excepcional.

Ambos modelos Amflow vienen de fábrica con una configuración de tipo "mullet" de ruedas mixtas, con una rueda delantera de 29 pulgadas y una rueda trasera de 27.5 pulgadas, para ofrecer lo mejor de ambos mundos en términos de agilidad y suavidad de marcha. Un flip chip les permite a los ciclistas cambiar las ruedas según sus necesidades sin alterar el centro de gravedad del cuadro.

Diseñado para mayor maniobrabilidad

Con la bicicleta Amflow PX en la clase de 20 kg y el modelo Amflow PR en la clase de 22 kg¹, ambas series ofrecen un cuerpo estilizado y ligero sin comprometer la potencia. Los cuadros de fibra de carbono ultraligeros ofrecen una estética minimalista y de alto diseño, con un peso de solo 2.4 kg para el modelo Amflow PX y de 2.9 kg1 para el modelo Amflow PR.

Una vez más, impulsado por Avinox

Al igual que con el lanzamiento inaugural de Amflow, la bicicleta Amflow Carbon PL, el corazón de esta nueva generación de bicicletas Amflow es el sistema de propulsión Avinox. El nuevo motor Avinox M2S de alto rendimiento de la empresa (presente en los modelos Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon y Amflow PR Carbon Pro) ofrece 150 Nm de par continuo y un límite de potencia máxima de 1 500 W1, lo que brinda una potencia fluida y una asistencia suave controlada por el ciclista. La bicicleta Amflow PR Carbon incorpora el nuevo motor Avinox M2, ofreciendo un par continuo máximo de 125 Nm y un límite de potencia máxima de 1 100 W1. Tanto el motor Avinox M2S como el Avinox M2 mantienen niveles de ruido tan bajos como 45dBA1, con lo cual se alcanza un equilibrio destacable entre silencio y rendimiento.

Los motores Avinox perfeccionan el suministro de potencia mediante sensores y algoritmos de alta precisión para garantizar una salida fluida y una sensación de pedaleo natural. Los ciclistas también pueden controlar el nivel de asistencia eligiendo entre los cuatro modos de conducción del sistema Avinox y un modo Boost especial para los recorridos especialmente exigentes, que ofrece hasta 60 segundos de torque de transmisión máximo y asistencia de alta potencia máxima (1,500 W para el motor Avinox M2S, 1,100 W para el motor Avinox M21).

Potencia de batería Avinox: mayor densidad, carga rápida y la primera batería extraíble Avinox para mayor autonomía y una carga más sencilla

Amflow PX incorpora una batería Avinox personalizada e integrada de 700 Wh, que libera todo el potencial del motor y permite afrontar con facilidad rutas de larga distancia, con una densidad energética de 220 Wh/kg y una autonomía de hasta 144 km1. También es compatible con la carga rápida GaN 3x para una recarga de energía eficiente, que permite cargar del 0 al 80 % aproximadamente en 1 hora y 16 minutos1.

La bicicleta Amflow PR admite la extracción de la batería para cargarla y sustituirla rápidamente, y cuenta con la primera batería extraíble de alta capacidad de 800 Wh de Avinox. Con un peso de solo 4 kg, combina una gran capacidad con un peso reducido para ofrecer una autonomía de hasta 158 km1. El diseño de batería extraíble amplía la autonomía de un viaje y permite cargar la batería desmontada en lugar de tener que meter toda la bicicleta en casa para conectarla a una toma de corriente. El cargador GaN de 12 A/508 W es compacto y ligero, y carga de 0 a 80 % en aproximadamente 1 hora y 36 minutos1. También se admite una opción de batería de 600 Wh, que igualmente permite la extracción de la batería y puede montarse externamente en el cuadro de la bicicleta para funcionar como batería doble, extendiendo significativamente la distancia y la duración de los recorridos, y eliminando el temor a quedarse sin batería durante una salida.

Novedades en el ecosistema Avinox: Rutas y control de frecuencia cardíaca

La pantalla de control Avinox es una pantalla táctil OLED a color de 2″ que viene integrada directamente en los cuadros de las bicicletas Amflow. Los ciclistas pueden pasar de una pantalla a otra para ver en tiempo real los datos de conducción, la autonomía estimada y los controles de conducción.

La última actualización de la app Avinox Ride les permite a los ciclistas importar rutas desde aplicaciones de planificación de rutas de terceros y, una vez que la pantalla de control recibe los datos, navega sin conexión al teléfono y brinda indicaciones giro a giro. Los ciclistas también pueden establecer una zona de frecuencia cardíaca objetivo en la aplicación Avinox Ride y emparejar un monitor de frecuencia cardíaca. El sistema de propulsión ajustará automáticamente la asistencia al pedaleo para mantener al ciclista en la zona de frecuencia cardíaca especificada.

La función solo disponible en el modelo Amflow PR también les permite a los ciclistas vincular la bicicleta con la aplicación Buscar de Apple para rastrear en todo momento la ubicación de la bicicleta y conocer el nivel de batería.

Componentes de primera calidad

Con una suspensión de cuatro barras rediseñada y desarrollada conjuntamente con FOX, los modelos Amflow PX y Amflow PR ofrecen una excelente eficiencia de pedaleo y reducen significativamente el retroceso de los pedales, lo que asegura que cada pedaleada cuente.

El amortiguador trasero, ajustado a medida con FOX, ofrece una respuesta sensible en el inicio del recorrido y una excelente absorción de impactos por irregularidades del terreno para filtrar eficazmente las vibraciones menores, lo que les permite a los ciclistas disfrutar al máximo de cada aventura en senderos sin asfaltar. La configuración tipo "mullet" viene acompañada de neumáticos Schwalbe para ofrecer una tracción sólida y confiable. Por último, gracias a los frenos de disco hidráulicos Magura Gustav Pro y Tektro TKD173, junto con los generosos rotores de 203 mm, ambas bicicletas ofrecen una respuesta de frenada instantánea en cualquier condición.

Pruebas exhaustivas garantizan la fiabilidad

Los ciclistas de las eMTB Amflow PX y Amflow PR pueden pedalear con total confianza, ya que ambas bicicletas han sido certificadas por organizaciones acreditadas como TÜV SÜD y TÜV Rheinland. Además, Amflow ha creado su plataforma de pruebas para realizar una amplia variedad de tests de fiabilidad que evalúan la resistencia del cuadro, la resistencia al agua y el transporte de larga distancia en condiciones de uso reales. Esto garantiza la estabilidad y la seguridad del producto en entornos extremos, para ofrecer una garantía de calidad integral.

Descubra las bicicletas Amflow PX y Amflow PR en Sea Otter

Ambos nuevos modelos Amflow se exhibirán en el Sea Otter Classic de Life Time, el principal festival ciclista del mundo que se realiza en Monterey, California, del 16 al 19 de abril de 2026. Venga a visitar a Amflow en el stand M1 para conocer en primicia y probar las últimas novedades de Amflow.

Disponibilidad

La bicicleta Amflow PX Carbon ya está disponible para su compra en Europa y Australia a partir de hoy a través del sitio web de Amflow y de la red de distribuidores autorizados de Amflow. Se estima que Amflow PR Carbon estará disponible a finales de este año.

El Amflow PX Carbon tiene un precio de venta de 6.999 EUR

El Amflow PX Carbon Pro tiene un precio de venta de 9.999 EUR

El Amflow PR Carbon tiene un precio de venta de 4.499 EUR

El Amflow PR Carbon Pro tiene un precio de venta de 5.899 EUR

Para obtener más información sobre Amflow PX, visite: https://www.amflowbikes.com/px-carbon

Para obtener más información sobre Amflow PR, visite: https://www.amflowbikes.com/pr-carbon

1 Todos los datos se probaron en condiciones controladas. La experiencia real podría variar. Consulte más detalles en la página del producto en el sitio web oficial de Amflow.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949622/Amflow_Introduces_Amflow_PX_Amflow_PR_Two_Lightweight_Full_Power_eMTB.jpg

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