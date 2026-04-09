Amflow présente les séries Amflow PX et Amflow PR, deux séries de VTT électriques légers et de haute performance qui brisent le compromis traditionnel entre puissance, autonomie et poids.

Les nouveaux Avinox M2S et M2 offrent des puissances de crête de 1 500 W et 1 100 W, et apportent la première batterie amovible Avinox aux vélos Amflow

SHENZHEN, China, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, la marque de vélos tournée vers l'innovation qui poursuit l'ultime fusion entre technologie et mécanique, annonce aujourd'hui ses deux derniers modèles de vélos qui bousculent les codes des VTTAE : la série Amflow PX et la série Amflow PR, toutes deux équipées des nouveaux systèmes d'entraînement M2S et M2 d'Avinox. Légers et sans limites, les nouveaux modèles Amflow s'attaquent à tous les terrains avec grâce et aisance, traçant de nouvelles frontières pour l'industrie du VTTAE. Les nouveaux moteurs Avinox repoussent encore les capacités d'Amflow, offrant une puissance de crête de 1 500W 1 sur Amflow PX et une autonomie étendue sur Amflow PR, grâce à une nouvelle batterie amovible. Les nouvelles fonctionnalités sont intégrées dans deux cadres ultra légers et profilés aux configurations réglables, garantissant que cette puissance impressionnante reste facile à maîtriser.

Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and Weight Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and Weight

Configurations polyvalentes et personnalisables pour un contrôle ultime

Amflow PX et Amflow PR placent le cycliste aux commandes de son parcours, en offrant 40 combinaisons de géométrie potentielles pour affronter différents types de terrains et de styles de conduite. Les cyclistes peuvent affiner l'angle du tube de direction (5 positions), la hauteur du boîtier de pédalier (2 positions) et la longueur des bases (4 positions) pour obtenir une configuration optimale pour leur trajet.

Angle du tube de direction : l'angle de direction par défaut est de 64,2° pour Amflow PX et de 64,5° pour Amflow PR, mais les pilotes peuvent utiliser un réglage plus ouvert pour davantage de stabilité à haute vitesse, ou un réglage plus fermé pour améliorer l'agilité et l'efficacité en montée.

Hauteur du boîtier de pédalier : le réglage haut aide les cyclistes à franchir les obstacles, tandis que le réglage bas abaisse le centre de gravité du vélo pour une meilleure adhérence en virage.

Longueur des bases : 4 positions réglables offrent un réglage flexible, tout en permettant l'utilisation de roues de 29 pouces pour une capacité de franchissement exceptionnelle.

Les deux modèles Amflow sont livrés de série avec une configuration « mullet » à roues mixtes, avec une roue avant de 29 pouces et une roue arrière de 27,5 pouces pour offrir le meilleur des deux mondes en matière d'agilité et de fluidité de conduite. Une flip chip permet aux cyclistes d'échanger les roues selon leurs besoins, sans modifier le centre de gravité du cadre.

Conçu pour une prise en main faciles

Avec Amflow PX dans la catégorie des 20 kg et Amflow PR dans la catégorie des 22 kg1, les deux séries offrent un corps élégant et léger sans compromettre la puissance. Les cadres en fibre de carbone ultra-légers offrent une esthétique minimaliste et sophistiquée, pour un poids de seulement 2,4 kg pour Amflow PX et de 2,9 kg1 pour Amflow PR.

Encore une fois, propulsé par Avinox

Comme pour le lancement inaugural d'Amflow, Amflow Carbon PL, le cœur de cette nouvelle génération de vélos Amflow est le Système d'entraînement Avinox. Le nouveau moteur Avinox M2S haute performance de l'entreprise (intégré à Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon et Amflow PR Carbon Pro) offre un couple continu de 150 Nm et une puissance de pointe maximale de 1 500 W1, délivrant une puissance explosive et une assistance fluide, contrôlée par le cycliste. L'Amflow PR Carbon est équipé du nouveau moteur Avinox M2, offrant 125 Nm de couple continu maximum et une puissance de pointe maximale de 1 100 W1. Les modèles Avinox M2S et Avinox M2 affichent tous deux des niveaux sonores aussi bas que 45 dBA¹, offrant ainsi un équilibre remarquable entre silence et performances.

Les moteurs Avinox optimisent la transmission de la puissance grâce à des capteurs de haute précision et à des algorithmes qui garantissent une puissance délivrée en douceur, offrant ainsi une sensation de pédalage naturelle. Les cyclistes peuvent également contrôler le niveau d'assistance en choisissant parmi les quatre modes de conduite du système Avinox et un mode Boost spécial pour les parcours particulièrement exigeants, offrant jusqu'à 60 secondes du couple moteur maximal et de l'assistance maximale en haute puissance (1 500 W pour le Avinox M2S, 1 100 W pour le Avinox M2¹).

Puissance de la batterie Avinox – densité améliorée, charge rapide et première batterie Avinox amovible pour une plus grande autonomie et une charge simplifiée

Amflow PX est équipé d'une batterie Avinox 700 Wh intégrée et personnalisée, libérant tout le potentiel du moteur, gérant aisément les longues distances avec une densité énergétique de 220 Wh/kg et une autonomie pouvant atteindre 144 km1. Il prend également en charge le chargement rapide GaN 3x pour un réapprovisionnement efficace en énergie, permettant de passer de 0 % à 80 % de charge en environ 1 heure 16 minutes1.

Amflow PR permet de retirer la batterie pour la recharge et les échanges rapides, avec la première batterie amovible Avinox de 800 Wh à haute capacité. Avec un poids d'à peine 4 kg, elle associe une capacité généreuse à une masse réduite pour offrir une autonomie pouvant atteindre 158 km1. La conception de la batterie amovible augmente l'autonomie d'un trajet et offre la possibilité de recharger la batterie retirée plutôt que de devoir rentrer tout le vélo à l'intérieur pour la brancher sur une prise de courant. Le chargeur GaN 12 A/508 W est compact et léger, il permet une charge de 0 % à 80 % en environ 1 heure 36 minutes1. Une option de batterie 600 Wh est également disponible, compatible avec le retrait de la batterie et pouvant aussi être montée en externe sur le cadre du vélo pour servir de double batterie, prolongeant considérablement la distance et la durée des sorties, et éliminant ainsi la crainte de tomber en panne de batterie en cours de route.

Nouveau dans l'écosystème Avinox : itinéraires et contrôle de la fréquence cardiaque

L'écran de contrôle Avinox est un écran tactile OLED couleur intégrale de 2", intégré directement dans les cadres Amflow. Les cyclistes peuvent faire glisser l'écran pour passer d'une page à l'autre et afficher les données de conduite en temps réel, l'autonomie estimée et les commandes de conduite.

La dernière mise à jour de l'application Avinox Ride permet aux cyclistes d'importer des itinéraires depuis des applications tierces de planification d'itinéraire, et une fois que l'écran de contrôle reçoit les données, il assure la navigation sans connexion au téléphone, en fournissant des indications virage par virage. Les cyclistes peuvent également définir une zone cible de fréquence cardiaque dans l'application Avinox Ride et associer un moniteur de fréquence cardiaque. Le système d'entraînement ajuste automatiquement l'assistance au pédalage pour maintenir le cycliste dans la zone de fréquence cardiaque spécifiée.

Disponible uniquement sur Amflow PR, les cyclistes peuvent également associer le vélo à l'application Localiser d'Apple pour suivre à tout moment la position du vélo et le niveau de la batterie.

Composants haut de gamme

Dotés d'une suspension à quadrilatère déformable repensée et co-développée avec FOX, Amflow PX et Amflow PR offrent une excellente efficacité de pédalage et réduisent considérablement le retour de pédale, garantissant que chaque coup de pédale compte.

L'amortisseur arrière, réglé sur mesure avec FOX, offre une réponse sensible en début de course et une excellente absorption des chocs pour filtrer efficacement les petites vibrations, permettant aux cyclistes de profiter pleinement de chaque aventure tout-terrain. La configuration mullet est équipée de pneus Schwalbe pour une traction solide et fiable. Enfin, grâce aux freins à disque hydrauliques Magura Gustav Pro et Tektro TKD173, ainsi qu'aux grands rotors de 203 mm, les deux vélos offrent une réponse de freinage instantanée dans toutes les conditions.

Des tests approfondis garantissent la fiabilité

Les riders des VTTAE Amflow PX et Amflow PR peuvent rouler en toute confiance, car les deux vélos ont été certifiés par des organisations faisant autorité telles que TÜV SÜD et TÜV Rheinland. En outre, Amflow a mis en place sa plateforme de test pour réaliser une large variété de tests de fiabilité sur la résistance du cadre, l'étanchéité et le transport longue distance dans des conditions de conduite réelles. Cette solution garantit la stabilité et la sécurité du produit dans des environnements extrêmes, offrant une assurance qualité complète.

Voir Amflow PX et Amflow PR à Sea Otter

Les deux nouveaux modèles Amflow seront exposés au Sea Otter Classic de Life Time, le principal festival cycliste mondial qui se tient à Monterey, Californie, du 16 au 19 avril 2026. Venez rendre visite à Amflow au stand M1 pour découvrir en avant-première et essayer les dernières nouveautés Amflow.

Disponibilité

Amflow PX Carbon est disponible à l'achat dès aujourd'hui en Europe et en Australie via le site web d'Amflow et le réseau de revendeurs agréés d'Amflow. Amflow PR Carbon devrait être disponible plus tard cette année.

L'Amflow PX Carbon est vendu au prix de 6 999 EUR

L'Amflow PX Carbon Pro est vendu au prix de 9 999 EUR

L'Amflow PR Carbon est vendu au prix de 4 499 EUR

L'Amflow PR Carbon Pro est vendu au prix de 5 899 EUR

Pour plus d'informations sur Amflow PX, veuillez consulter : https://www.amflowbikes.com/px-carbon

Pour plus d'informations sur Amflow PR, veuillez consulter : https://www.amflowbikes.com/pr-carbon

1 Données testées dans des conditions contrôlées. L'expérience réelle est susceptible de varier. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la page du produit sur le site officiel d'Amflow.

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