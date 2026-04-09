Amflow stellt neue E-MTB-Modelle Amflow PX und Amflow PR vor

Die zwei leichten Full-Power-E-MTB-Serien verbinden den klassischen Kompromiss aus Leistung, Reichweite und Gewicht und ermöglichen mit den neuen Avinox M2S und M2 Motoren Spitzenleistungen von 1500 W und 1100 W

SHENZHEN, China, 9. April 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, die innovationsgetriebene Fahrradmarke, die die perfekte Verbindung von Technologie und Mechanik verfolgt, stellt heute zwei neue Modelle vor. Die Amflow PX-Serie und die Amflow PR-Serie definieren das klassische E-MTB-Design völlig neu und meistern jedes Terrain mit Leichtigkeit und Eleganz. Beide neuen Modelle werden von den neuen Avinox-Antriebssystemen M2S und M2 angetrieben und erweitern die Leistungsfähigkeit von Amflow weiter mit bis zu 1500 W1-Spitzenleistung beim Amflow PX sowie einer erhöhten Reichweite beim Amflow PR dank eines neuen herausnehmbaren Akkus. Die neuen Funktionen sind in zwei ultraleichten, aerodynamisch optimierten Rahmendesigns mit anpassbaren Konfigurationen integriert und stellen sicher, dass sich die beeindruckende Leistung mühelos beherrschen lässt.

Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and Weight Amflow Introduces Amflow PX and Amflow PR, Two Lightweight Full-Power eMTB Series Breaking Traditional Trade-Off Between Power, Range, and Weight

Vielseitige, anpassbare Konfigurationen für maximale Kontrolle

Das Amflow PX und das Amflow PR geben Fahrer:innen die volle Kontrolle über ihr Bike und bieten bis zu 40 Geometriekombinationen für unterschiedlichste Terrains und Fahrstile. Fahrer:innen können den Steuerrohrwinkel (5 Positionen), die Tretlagerhöhe (2 Positionen) und die Kettenstrebenlänge (4 Positionen) fein abstimmen, um die optimale Konfiguration für ihre Fahrt zu erzielen.

Steuerrohrwinkel: Der standardmäßige Steuerrohrwinkel beträgt 64,2° beim PX und 64,5° beim PR. Fahrende können jedoch eine flachere Einstellung für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten oder eine steilere Einstellung für mehr Agilität und höhere Effizienz bei Anstiegen wählen.

Der standardmäßige Steuerrohrwinkel beträgt 64,2° beim PX und 64,5° beim PR. Fahrende können jedoch eine flachere Einstellung für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten oder eine steilere Einstellung für mehr Agilität und höhere Effizienz bei Anstiegen wählen. Tretlagerhöhe: Die hohe Einstellung hilft Fahrer:innen dabei, Hindernisse leichter zu überwinden, während die niedrige Einstellung den Schwerpunkt des Fahrrads senkt und so für mehr Grip in Kurven sorgt.

Die hohe Einstellung hilft Fahrer:innen dabei, Hindernisse leichter zu überwinden, während die niedrige Einstellung den Schwerpunkt des Fahrrads senkt und so für mehr Grip in Kurven sorgt. Kettenstrebenlänge: Vier verstellbare Positionen ermöglichen eine flexible Abstimmung und bieten gleichzeitig Platz für 29-Zoll-Laufräder für hervorragendes Überrollverhalten.

Beide Amflow-Modelle sind serienmäßig mit einem sogenannten Mullet-Setup ausgestattet – 29-Zoll vorne, 27,5-Zoll hinten –, das Agilität und Laufruhe optimal kombiniert. Ein Flip-Chip ermöglicht es Fahrer:innen, die Laufräder je nach Bedarf zu wechseln, ohne den Schwerpunkt des Rahmens zu verändern.

Für einfaches Handling entwickelt

Mit einem Gewicht von rund 20 kg beim Amflow PX und rund 22 kg beim Amflow PR1 bieten beide Serien eine schlanke, leichte Bauweise ohne Kompromisse bei der Leistung. Die ultraleichten Carbonrahmen überzeugen durch eine hochwertige, minimalistische Gestaltung und wiegen lediglich 2,4 kg beim Amflow PX und 2,9 kg1 beim Amflow PR.

Mehr Leistung durch Avinox-Antriebssystem

Wie bereits bei der Markteinführung von Amflow mit dem Amflow Carbon PL, bildet das Avinox-Antriebssystem das Herzstück dieser nächsten Generation von Amflow-Fahrrädern. Der neue Hochleistungsmotor Avinox M2S des Unternehmens (verbaut im Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon und Amflow PR Carbon Pro) bietet ein maximales Drehmoment von 150 Nm sowie eine Spitzenleistung von bis zu 1500 W1 und liefert kraftvolle Beschleunigung bei zugleich geschmeidiger, von Fahrer:innen kontrollierter Unterstützung. Das Amflow PR Carbon ist mit dem neuen Avinox M2-Motor ausgestattet, der ein maximales Drehmoment von 125 Nm sowie eine Spitzenleistung von bis zu 1100 W1 bietet. Sowohl der Avinox M2S als auch der Avinox M2 erreichen Geräuschpegel von lediglich bis zu 45 dBA1 und vereinen damit auf bemerkenswerte Weise Laufruhe und Leistung.

Die Avinox-Motoren verfeinern die Leistungsabgabe durch hochpräzise Sensoren und Algorithmen und sorgen für eine gleichmäßige Kraftentfaltung sowie ein natürliches Tretgefühl. Fahrer:innen können den Unterstützungsgrad zudem über die vier Fahrmodi des Avinox Systems sowie einen speziellen Boost-Modus für besonders anspruchsvolle Trails steuern. Dieser liefert für bis zu 60 Sekunden das maximale Antriebsmoment sowie die maximale Hochleistungsunterstützung (1500 W beim Avinox M2S, 1100 W beim Avinox M21).

Avinox Akkuleistung – höhere Energiedichte, Schnellladefunktion und der erste herausnehmbare Akku für größere Reichweite und einfacheres Laden

Das Amflow PX verfügt über einen integrierten, speziell entwickelten Avinox-700-Wh-Akku, der das volle Potenzial des Motors freisetzt und auch Langstreckenfahrten mühelos bewältigt. Mit einer Energiedichte von 220 Wh/kg ermöglicht er eine Reichweite von bis zu 144 km1. Zudem unterstützt er GaN-3-fach-Schnellladen für eine effiziente Energieversorgung und lädt den Akku in etwa einer Stunde und 16 Minuten von 0 auf 80 Prozent1.

Das Amflow PR unterstützt die Entnahme des Akkus zum Laden sowie einen schnellen Wechsel und verfügt über den ersten herausnehmbaren 800-Wh-Hochkapazitätsakku von Avinox. Mit einem Gewicht von nur 4 kg verbindet er hohe Kapazität mit geringem Gewicht und ermöglicht eine Reichweite von bis zu 158 km1. Das herausnehmbare Akkudesign erweitert die Reichweite auf Touren und ermöglicht es zudem, den entnommenen Akku separat zu laden, anstatt das gesamte Fahrrad an eine Steckdose bringen zu müssen. Das GaN-Ladegerät mit 12 A/508 W ist kompakt und leicht und lädt den Akku in etwa einer Stunde und 36 Minuten von 0 auf 80 Prozent. Zudem wird eine 600-Wh-Akkuoption angeboten, die ebenfalls herausnehmbar ist und extern am Fahrradrahmen montiert werden kann, um als Zweitakku zu dienen. Dadurch verlängern sich Reichweite und Fahrzeit erheblich und es lässt die Sorge, während der Fahrt ohne Akku dazustehen, der Vergangenheit angehören.

Neu im Avinox Ökosystem: Routen- und Herzfrequenzsteuerung

Das Avinox Control Display ist ein 2-Zoll-OLED-Touchscreen in Vollfarbe, der direkt in die Amflow-Rahmen integriert ist. Fahrende können durch Wischen zwischen den Anzeigen wechseln und so Echtzeit-Fahrdaten, die geschätzte Reichweite sowie die Fahrsteuerungen einsehen.

Das aktuelle Update der Avinox Ride App ermöglicht es Fahrer:innen, Routen aus Drittanbieter-Routenplanungs-Apps zu importieren. Sobald die Daten auf das Control Display übertragen wurden, erfolgt die Navigation ohne Verbindung zum Smartphone und bietet eine Abbiegeführung in Echtzeit. Fahrer:innen können in der Avinox Ride App zudem eine Ziel-Herzfrequenzzone festlegen und einen Herzfrequenzmesser koppeln. Das Antriebssystem passt die Tretunterstützung automatisch an, um die Nutzer:innen in der festgelegten Herzfrequenzzone zu halten.

Nur beim Amflow PR verfügbar: Fahrer:innen können das Fahrrad zudem mit der App „Wo ist?" von Apple koppeln, um den Standort sowie den Akkustand jederzeit zu verfolgen.

Premium-Komponenten

Mit einem überarbeiteten Viergelenk-System und einer gemeinsam mit FOX abgestimmten Federung bieten die Amflow PX und Amflow PR Modelle eine hervorragende Treteffizienz und reduzieren gleichzeitig deutlich den Pedalrückschlag, sodass jeder Pedaltritt optimal genutzt wird.

Der gemeinsam mit FOX individuell abgestimmte Dämpfer bietet ein sensibles Ansprechverhalten im Anfangsbereich sowie eine effektive Abfederung von Unebenheiten und filtert kleine Vibrationen zuverlässig heraus, sodass Fahrende jedes Offroad-Abenteuer voll auskosten können. Das Mullet-Setup ist mit Schwalbe und Maxiss Reifen für eine solide und zuverlässige Traktion ausgestattet. Abgerundet wird das System durch hydraulische Magura Gustav Pro Scheibenbremsen und Tektro TKD173 Hydraulik-Scheibenbremsen sowie mit groß dimensionierten 203-mm-Bremsscheiben, die in jeder Fahrsituation eine sofortige und zuverlässige Bremsleistung bieten.

Umfassende Tests gewährleisten Zuverlässigkeit

Fahrende der Amflow PX und Amflow PR E-MTBs können sich auf ein hohes Maß an Sicherheit verlassen, da beide Modelle von unabhängigen Prüforganisationen wie TÜV SÜD und TÜV Rheinland zertifiziert wurden. Darüber hinaus hat Amflow eine eigene Testplattform aufgebaut, um umfangreiche Zuverlässigkeitstests unter realen Fahrbedingungen durchzuführen, darunter Prüfungen der Rahmenfestigkeit, der Wasserbeständigkeit sowie der Belastbarkeit bei Langstrecken- und Transportbelastungen. Dies gewährleistet Produktstabilität und Sicherheit unter extremen Bedingungen und bietet eine umfassende Qualitätssicherung.

Erleben Sie Amflow PX und Amflow PR auf der Sea Otter.

Beide neuen Amflow-Modelle werden auf dem Sea Otter Classic von Life Time präsentiert, dem weltweit führenden Fahrradfestival, das vom 16. bis 19. April 2026 in Monterey, Kalifornien, stattfindet. Besuchen Sie Amflow am Stand M1, um einen ersten Einblick in die neuesten Produkte zu erhalten und eine Probefahrt mit den aktuellen Amflow-Modellen zu erleben.

Verfügbarkeit

Das Amflow PX Carbon ist ab sofort in Europa und Australien über die Amflow-Website sowie das Netzwerk autorisierter Händler erhältlich. Das Amflow PR Carbon wird voraussichtlich später in diesem Jahr erhältlich sein.

Amflow PX Carbon ist für 6.999 EUR UVP erhältlich

Amflow PX Carbon Pro ist für 9.999 EUR UVP erhältlich

Amflow PR Carbon ist für 4.499 EUR UVP erhältlich

Amflow PR Carbon Pro ist für 5.899 EUR UVP erhältlich

Weitere Informationen zum Amflow PX finden Sie unter: https://www.amflowbikes.com/px-carbon

Weitere Informationen zum Amflow PR finden Sie unter: https://www.amflowbikes.com/pr-carbon

1 Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen getestet. Die tatsächlichen Erfahrungen können abweichen. Weitere Details finden Sie auf der Produktseite der offiziellen Amflow Website.

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