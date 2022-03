Amit Sevak é nomeado próximo presidente e CEO da ETS

Sevak ocupou cargos de liderança em todo o mundo, incluindo na University of Europe em Madri, nas INTI International University & Colleges em Kuala Lumpur e na Universidad Tecnológica de México (UNITEC), na Cidade do México. Ele atuou em muitas organizações sem fins lucrativos, incluindo Cambiar Education, CitiBridge e Education Design Lab. Mais recentemente, ele forneceu treinamento e capital para startups de edtech em todo o mundo na Mindset Global.

"Há muito que acredito no incrível poder do aprendizado que é incorporado na missão da ETS", disse Sevak. "A ETS permite oportunidades de educação para milhões de pessoas em todo o mundo, e tenho a honra de me associar à família ETS para promover essa missão vital."

Sevak sucederá Walt MacDonald, que atuava como presidente e CEO desde 2014.

"Walt MacDonald tem sido um líder incrivelmente eficaz que tem priorizado consistentemente a missão da ETS de garantir o bem maior para todos os alunos", disse Sine. "Ele deixa um legado de 38 anos de carreira na ETS, durante esse período em que sua liderança teve um impacto imensurável sobre tantos indivíduos dentro e fora da família ETS."

Sevak iniciará sua nova função na ETS em 15 de junho de 2022.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a equidade na educação para as pessoas em todo o mundo, criando avaliações com base em pesquisas rigorosas. A ETS atende pessoas físicas, instituições educacionais e órgãos governamentais, oferecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizagem da língua inglesa e educação elementar, secundária e graduação, além de conduzir pesquisas, análises e estudos de políticas em educação. Fundada como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de exames por ano, incluindo os exames TOEFL®e TOEIC®, os testes GRE® e as avaliações The Praxis Series®, em mais de 180 países, e em mais de nove mil localidades em todo o mundo.

