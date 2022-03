Amit Sevak wird neuer Präsident und CEO des ETS

Sevak hatte Führungspositionen in unterschiedlichen Ländern inne, unter anderem an der University of Europe in Madrid, an den INTI International University & Colleges in Kuala Lumpur und an der Universidad Tecnológica de México (UNITEC) in Mexiko-Stadt. Er hat für viele gemeinnützige Organisationen gearbeitet, darunter Cambiar Education, CitiBridge und Education Design Lab. In jüngerer Zeit betreute er bei Mindset Global zahlreiche Start-ups im Bereich Edtech auf der ganzen Welt mit Coaching und Kapital.

„Ich glaube seit langem an die unglaubliche Kraft des Lernens, wie sie in der Mission des ETS zum Ausdruck kommt", erklärte Sevak. „Der ETS ermöglicht Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Bildungsmöglichkeiten. Ich fühle mich geehrt, Teil der ETS-Familie zu werden, um diese wichtige Mission voranzubringen."

Sevak wird Nachfolger von Walt MacDonald, der seit 2014 Präsident und CEO ist.

„Walt MacDonald war eine unglaublich effektive Führungskraft. Er hat die Mission des ETS stets in den Vordergrund gestellt, um allen Lernenden die besten Möglichkeiten einzuräumen", betonte Jeffrey Sine. „Er hinterlässt das Vermächtnis einer 38-jährigen Karriere beim ETS, in denen er in seiner Führungsrolle einen unermesslichen Einfluss auf so viele Personen hatte, sowohl beim ETS als auch außerhalb."

Sevak wird seine neue Stelle beim ETS am 15. Juni 2022 antreten.

Beim ETS setzen wir uns für Qualität und Chancengleichheit im Bildungswesen für Menschen auf der ganzen Welt ein, indem wir Beurteilungen auf der Grundlage sorgfältiger Forschung erstellen. Der ETS bedient Privatpersonen, Bildungsinstitutionen und Regierungsbehörden durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die Lehrer-Zertifizierung, das Erlernen der englischen Sprache und die Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung sowie durch die Realisierung von Bildungsforschung, Analysen und Grundsatzstudien. Der ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, verwaltet und bewertet jährlich mehr als 50 Millionen Tests – darunter die TOEFL®- und TOEIC®-Tests, die GRE®-Tests und The Praxis Series®-Bewertungen – in mehr als 180 Ländern an über 9.000 Standorten weltweit.

