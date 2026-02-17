AML RightSource crée un Conseil consultatif international pour renforcer le leadership en matière de lutte contre la criminalité financière mondiale

LONDRES,, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- AML RightSource, principal fournisseur de solutions spécialisées de services gérés et de conseils, a annoncé la création d'un Conseil consultatif international, présidé par Vesna McCreery.

Le conseil, qui complète son homologue nord-américain, est un organe indépendant au sein de la structure consultative mondiale d'AML RightSource. Rassemblant l'expertise de spécialistes du Royaume-Uni, d'Europe, de l'APAC et d'Australie, il soutiendra le développement mondial de l'entreprise et renforcera son rôle de partenaire de confiance dans la prévention de la criminalité financière dans les secteurs de la banque, des paiements et des crypto-monnaies, entre autres.

Face à la complexification croissante des crimes financiers, ce Conseil aidera AML RightSource à anticiper les évolutions réglementaires, à définir de nouvelles normes et à améliorer la prestation de service. Ses connaissances aideront l'entreprise à répondre aux besoins évolutifs de ses clients dans un contexte de contrôle élargi et d'exigences opérationnelles.

Conseil consultatif international inaugural

Dayna Bordin - Responsable de la transformation - Criminalité financière (Banque & Actifs numériques)

Dayna apporte plus de deux décennies d'expérience en tant que spécialiste en conformité, auditrice et consultante. Elle a dirigé d'importants programmes de transformation chez Barclays, Santander et HSBC et occupe aujourd'hui le poste de MLRO (Money Laundering Reporting Officer – Responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent) au Royaume-Uni chez GSR. Dayna apporte au Conseil une expertise approfondie en matière de transformation des grandes‑banques, d'audit et d'évolution de l'écosystème réglementaire des crypto-monnaies.

Matt Brown - Expert en sanctions mondiales et en détection de la criminalité financière

Matt est un responsable reconnu dans le secteur du filtrage des transactions, de l'avancement des sanctions, de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la détection de la criminalité financière. Il a réalisé des transformations technologiques majeures dans des institutions telles que RBS, Barclays et HSBC, en défendant des approches technologiques qui renforcent la détection tout en réduisant les frictions. Il participe également au groupe Wolfsberg.

John Fogarty - Haut dirigeant - Criminalité financière avec APAC & Australian Expertise

John possède une vaste expérience acquise à des postes de direction à Singapour, Hong Kong et en Australie auprès d'UBS, HSBC et de la Commonwealth Bank of Australia. Il apporte une connaissance approfondie des exigences réglementaires de l'APAC et des environnements de surveillance régionaux, ainsi qu'une expérience en matière de changement transformationnel et de remédiation à grande échelle.

Alan Ketley - Autorité mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent et ancien secrétaire exécutif, Wolfsberg Group

Alan a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent au sein d'institutions internationales. En tant que premier secrétaire exécutif permanent de Wolfsberg Group, il a contribué à faire évoluer le secteur par le biais de publications pratiques et axées sur l'efficacité.

« Nous sommes fiers d'accueillir des dirigeants aussi éminents », a déclaré Vesna McCreery, Présidente du Conseil consultatif international. « Leur expérience est inestimable au moment où AML RightSource étend ses capacités. »

« Nos clients sont confrontés à une pression réglementaire croissante dans un environnement dynamique », a ajouté Steve Meirink, PDG d'AML RightSource. « Avec ce Conseil, la vision de professionnels éclaire directement notre prise de décision stratégique. »

AML RightSource - Premier fournisseur mondial de services gérés et de conseils en matière de conformité à la législation sur la criminalité financière. amlrightsource.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2407208/AML_RightSource_Logo.jpg