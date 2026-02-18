AML RightSource richt International Advisory Board op om internationaal leiderschap in de bestrijding van financiële criminaliteit te versterken

LONDEN, 18 februari 2026 /PRNewswire/ -- AML RightSource, de toonaangevende leverancier van deskundige oplossingen op het gebied van beheerde diensten en advies, heeft de oprichting van zijn Internationale Adviesraad aangekondigd, onder voorzitterschap van Vesna McCreery.

De raad is een onafhankelijk orgaan binnen de wereldwijde adviesstructuur van AML RightSource en vormt een aanvulling op de Noord-Amerikaanse raad. Door praktijkgerichte expertise uit het VK, Europa, APAC en Australië samen te brengen, zal de raad de wereldwijde expansie van het bedrijf ondersteunen en zijn rol als vertrouwde partner bij het voorkomen van financiële criminaliteit in bankwezen, betalingen, crypto en andere sectoren versterken.

Nu financiële criminaliteit steeds complexer wordt, zal de raad AML RightSource helpen te anticiperen op verschuivingen in regelgeving, bestaande normen uit te dagen en de dienstverlening verder te verfijnen. De inzichten van de raad zullen het bedrijf helpen om te voldoen aan de veranderende behoeften van klanten in een omgeving van verhoogd toezicht en operationele druk.

Inaugurele Internationale Adviesraad

Dayna Bordin – Financial Crime Transformation Leader (Bankwezen & Digitale activa)

Dayna brengt meer dan twee decennia ervaring mee als complianceprofessional, auditor en consultant. Zij leidde grote transformatieprogramma's bij Barclays, Santander en HSBC en is momenteel UK MLRO bij GSR. Dayna biedt de raad diepgaande expertise op het gebied van transformatie binnen grote banken, auditing en het evoluerende regelgevingskader voor crypto.

Matt Brown – Global Sanctions & Financial Crime Detection Expert

Matt is een in de sector erkende leider op het gebied van transactiescreening, met focus op sancties, AML en anti-terreurdetectie. Hij heeft omvangrijke technologische transformaties geleid bij instellingen waaronder RBS, Barclays en HSBC, waarbij hij technologiegedreven benaderingen heeft bevorderd die detectie versterken en tegelijkertijd frictie verminderen. Hij levert tevens een bijdrage aan de Wolfsberg Group.

John Fogarty – Senior Financial Crime Leader met expertise in APAC & Australië

John brengt uitgebreide ervaring mee vanuit leidinggevende functies in Singapore, Hongkong en Australië bij UBS, HSBC en de Commonwealth Bank of Australia. Hij beschikt over sterke inzichten in de regelgevingsverwachtingen in APAC en in regionale toezichtomgevingen, evenals over ervaring met transformatieve veranderingen en grootschalige hersteltrajecten.

Alan Ketley – Global AML Authority & Former Executive Secretary, Wolfsberg Group

Alan brengt meer dan 40 jaar leiderschapservaring mee op het gebied van AML binnen internationale instellingen. Als eerste permanente uitvoerend secretaris van de Wolfsberg Group heeft hij het denken binnen de sector helpen vorm te geven via praktische publicaties gericht op effectiviteit.

"We zijn trots om zulke vooraanstaande leiders te verwelkomen", aldus Vesna McCreery, Voorzitter van de Internationale Adviesraad. "Hun ervaring is van onschatbare waarde nu AML RightSource zijn capaciteiten uitbreidt."

"Onze klanten staan onder toenemende regelgevende druk in een dynamische omgeving," voegde Steve Meirink, CEO van AML RightSource, toe. "Deze raad brengt praktijkinzichten rechtstreeks in onze strategische besluitvorming."

AML RightSource - toonaangevende wereldwijde leverancier van beheerde diensten en advies op het gebied van naleving van wetgeving inzake financiële criminaliteit. amlrightsource.com.

