AMN ANNONCE UN ACCORD AVEC STARLINK POUR LA CONNEXION DE MILLIONS DE PERSONNES EN AFRIQUE

LONDRES, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Africa Mobile Networks (AMN) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord commercial pour utiliser Starlink, la constellation de satellites en orbite terrestre basse de SpaceX, afin de connecter les stations de base du réseau mobile d'AMN à des services à haut débit et à faible latence, pour desservir même les communautés les plus éloignées et les plus rurales dans le monde.

L'AMN est attachée à sa vision d'un monde entièrement connecté, où aucune communauté de taille significative n'est dépourvue de services de télécommunications au bénéfice social, éducatif et économique de la population. L'AMN a fait d'importants progrès vers cette vision, avec des services de télécommunications désormais accessibles à plus de 10 millions de personnes dans près de 4 000 communautés dans 14 pays d'Afrique subsaharienne en conséquence directe des tours AMN. La technologie du réseau d'accès radio (RAN) propre à AMN permet de fournir des services 2G (GSM) et 3G (HSPA+) ou 4G (LTE) à partir d'un seul nœud radio installé sur ses stations de base à faible coût.

L'annonce d'aujourd'hui rend cette vision plus proche que jamais et permet à AMN d'offrir des services 3G et 4G aux communautés rurales avec une qualité de service élevée, et de fournir des quantités toujours croissantes de bande passante et de volumes de données demandés par les abonnés, tout en restant économiquement viable.

« La liaison à haut débit et à faible latence de Starlink, combinée à l'ARN flexible d'AMN, nous permet de fournir des services 3G et 4G - et plus tard 5G - à des communautés éloignées partout dans le monde. Nous progressons déjà rapidement au Nigeria - où nous avons plus de 1 000 stations de base opérationnelles aujourd'hui - pour connecter davantage de communautés non connectées, et nous constatons un énorme appétit pour les services de données dans bon nombre de ces endroits. En collaborant avec Starlink, nous pouvons accompagner une croissance significative à la fois en termes de nombre de sites et de services offerts », a déclaré Mike Darcy, PDG du groupe AMN.

L'ARN d'AMN est un nœud radio multi-porteuses et multi-technologies (2G/3G/4G) flexible qui peut opérer avec jusqu'à 5 porteuses simultanées en configuration 2G+3G ou 2G+4G. Il peut prendre en charge jusqu'à 5 000 abonnés par nœud, ou jusqu'à 15 000 abonnés sur les tours de 20 m d'AMN avec 3 secteurs. AMN fabrique l'ARN au Royaume-Uni et a récemment agrandi sa ligne de production pour fabriquer environ quatre mille unités par an.

« Nous sommes ravis de travailler avec AMN sur notre vision commune d'un monde entièrement connecté », a déclaré Chad Gibbs, vice-président de SpaceX pour les opérations commerciales de Starlink. « L'annonce faite aujourd'hui concernant le premier réseau cellulaire d'Afrique à utiliser Starlink pour la liaison terrestre est une étape importante qui permettra d'offrir pour la première fois une connectivité à haut débit à des millions de personnes sur le continent, en particulier dans les communautés rurales et isolées. »

AMN prévoit de déployer des terminaux Starlink sur des sites au Nigeria au cours de l'année 2023, dans le cadre d'un projet plus vaste visant à connecter 700 communautés rurales supplémentaires avant la fin de l'année. AMN exploite actuellement plus de mille sites au Nigeria et prévoit de porter ce nombre à deux mille d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.

En plus des 10 000 stations de base en Afrique, AMN a récemment lancé des services en Amérique latine et proposera des services en Asie à partir de 2024.

