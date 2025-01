Die kürzlich zusammengeführten Unternehmen Advanced Material Processing und Automated Handling Solutions gehen unter dem neuen Markennamen Akona Process Solutions an den Markt

CHARLOTTE, N.C., 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Unternehmen Advanced Material Processing (AMP) und Automated Handling Solutions (AHS), die Lösungen für die Materialverarbeitung und den Materialtransport anbieten, haben ihre Fusion und Umbenennung zu Akona Process Solutions (Akona) bekannt gegeben, einem Portfoliounternehmen des in Chicago ansässigen Unternehmens May River Capital.

Akona vereint die Technologien und die globale Reichweite von AMP und AHS, um ein umfassendes Portfolio an Verarbeitungs- und Transportlösungen für hochwertige Materialien in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen, nutrazeutischen und chemischen Industrie anzubieten.

Das neue Unternehmen wird weiterhin die Marken Cablevey, Kason, Marion und Spiroflow von AMP und AHS nutzen, die zusammen mehr als 200 Jahre Erfahrung bei der Lösung anspruchsvollster Herausforderungen im Bereich Materialtransport und -verarbeitung mitbringen. Akona hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, in den USA, und verfügt über Entwicklungs-, Vertriebs- und Servicezentren in den USA und Europa.

Die einzigartige Position von Akonai ermöglicht es, dem wachsenden Bedarf der Kunden an integrierten Lösungen gerecht zu werden, die skalierbar und zuverlässig sind, die Effizienz steigern und die Hygiene in ihren hochsensiblen, regulierten Betriebsumgebungen sicherstellen.

Seth Vance, Geschäftsführer von Akona Process Solutions, kommentierte die Ankündigung wie folgt: „Akona wird Kunden, die in einigen der komplexesten und anspruchsvollsten Branchen tätig sind, Lösungen aus einer Hand bieten. Durch die Zusammenlegung der Kompetenzen von AMP und AHS erschließen wir neue Möglichkeiten für Innovation und Effizienz – und markieren einen entscheidenden Schritt in unserem Bestreben, unseren Kunden weltweit einen außergewöhnlichen Mehrwert und höchste Zuverlässigkeit zu bieten."

Er fügte hinzu: „Unser Ziel mit Akona ist es, die Planung, die Beschaffung, den Einsatz und die Wartung von Materialtransport- und Materialverarbeitungsanlagen für unsere treuen Kunden zu vereinfachen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: ihren Betrieb zu optimieren. Das einzigartige Angebot von Akona, das modernste Technologie mit kundenorientierten Produkten und Dienstleistungen verbindet, wird sicherstellen, dass wir ein vertrauenswürdiger Partner für ihren Erfolg bleiben."

Das Portfolio des neuen Unternehmens umfasst Mischer, Blender, Trockner, Siebe, Förderanlagen, Schüttgutbefüll- und -entladesysteme sowie integrierte Steuerungslösungen. Durch die Zusammenführung von sich ergänzenden Technologien und Know-how wird Akona es Kunden ermöglichen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern – und das alles mit einem vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner.

Informationen zu Akona Process Solutions

Akona beliefert die Endmärkte der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Tiernahrungsindustrie, der pharmazeutischen und nutrazeutischen Industrie sowie der Spezialchemie mit einer breiten Palette von Ausrüstungen, Ersatzteilen und Serviceleistungen für Anwendungen in der Materialverarbeitung (Mischer, Trockner, Siebe, Sichter usw.) und im Materialtransport (Förderer, Lader, Entladegeräte, Steuerungen usw.). Der Hauptsitz des neuen Unternehmens befindet sich in Charlotte, North Carolina, mit Niederlassungen in Marion und Oskaloosa, Iowa, Manchester, Großbritannien, und Frankfurt, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.akonasolutions.com.

Informationen zu May River Capital

May River Capital ist ein in Chicago ansässiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Partnerschaften mit Industrieunternehmen des unteren Mittelstands konzentriert. May River Capital investiert in hochwertige industrielle Wachstumsunternehmen, darunter Präzisionsfertigung, technische Produkte und Messgeräte, spezialisierte Industriedienstleistungen und industrielle Vertriebsdienstleistungen mit Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter www.mayrivercapital.com.

