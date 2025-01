Les solutions de traitement avancé des matériaux et de manutention automatisée nouvellement fusionnées seront commercialisées sous la nouvelle marque Akona Process Solutions

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les entreprises de traitement des matériaux et de solutions de manutention, Advanced Material Processing (AMP) et Automated Handling Solutions (AHS), ont annoncé leur fusion et leur changement de marque pour devenir Akona Process Solutions (Akona), une entreprise de portefeuille de la société May River Capital, basée à Chicago.

Akona réunit les technologies et la portée mondiale d'AMP et d'AHS pour offrir un vaste portefeuille de solutions de traitement et de manutention pour les matériaux de grande valeur dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques et des produits chimiques.

La nouvelle société continuera à exploiter les marques Cablevey, Kason, Marion et Spiroflow d'AMP et d'AHS, apportant ensemble plus de 200 ans d'expérience collective dans la résolution des défis les plus exigeants en matière de manutention et de traitement des matériaux. Le siège social d'Akona se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord (États-Unis), et la société possède des centres d'excellence en ingénierie, vente et service aux États-Unis et en Europe.

Akona se place de manière unique pour répondre aux besoins croissants des clients pour des solutions intégrées, évolutives et fiables qui améliorent l'efficacité et garantissent l'hygiène dans leurs environnements d'exploitation réglementés.

Commentant l'annonce, Seth Vance, CEO d'Akona Process Solutions, déclare : « Akona fournira une solution unique aux clients opérant dans certaines des industries les plus complexes et les plus exigeantes. En fusionnant les capacités d'AMP et d'AHS, nous créons de nouvelles possibilités d'innovation et d'efficacité - et nous franchissons un cap crucial dans notre volonté d'offrir une valeur et une fiabilité exceptionnelles à nos clients dans le monde entier ».

Et d'ajouter : « Avec Akona, notre objectif est de simplifier le dimensionnement, l'approvisionnement, le déploiement et la maintenance des équipements de manutention et de traitement des matériaux pour nos fidèles clients, afin de leur permettre de se concentrer sur ce qui compte le plus : maximiser leurs opérations. La combinaison unique de la technologie de pointe d'Akona et de ses produits et services centrés sur le client nous permettra de rester un partenaire de confiance pour leur réussite ».

Le portefeuille de la nouvelle société comprend des mélangeurs, des sécheurs, des tamiseurs, des convoyeurs, des systèmes de remplissage et de déchargement de produits en vrac, ainsi que des solutions de contrôle intégrées. En réunissant des technologies et un savoir-faire complémentaires, Akona permettra aux clients de rationaliser leurs opérations, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer leur productivité, tout en travaillant avec un partenaire fiable et de confiance.

À propos d'Akona Process Solutions

Akona dessert les marchés finaux de l'alimentation et des boissons, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques et des produits chimiques spécialisés avec une large gamme d'équipements, de pièces détachées et de services pour le traitement des matériaux (mélangeurs, sécheurs, tamiseurs, cribles, etc.) et la manutention des matériaux (convoyeurs, chargeurs, déchargeurs, contrôles, etc.). La nouvelle société a son siège à Charlotte, en Caroline du Nord, et dispose d'installations à Marion et Oskaloosa, dans l'Iowa, à Manchester, au Royaume-Uni, et à Francfort, en Allemagne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.akonasolutions.com.

À propos de May River Capital

May River Capital est une société de capital-investissement basée à Chicago qui se concentre sur les partenariats avec des entreprises industrielles du marché intermédiaire inférieur. May River Capital investit dans des entreprises industrielles en croissance de haute qualité, notamment dans la fabrication de précision, les produits d'ingénierie et l'instrumentation, les services industriels spécialisés et les services de distribution industrielle à valeur ajoutée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mayrivercapital.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2605520/AkonaPS_Temp_Logo.jpg