Ampace kündigt die weltweite Markteinführung der zylindrischen Lithium-Batterie JP30 an

Kompakte Innovation setzt neue Leistungsstandards in der Hochleistungstechnik

XIAMEN, China, 14. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ampace hat seine neueste Innovation, die zylindrische Lithiumbatterie JP30, unter dem Motto „Nonstop-Leistung, kompakt und stärker" offiziell vorgestellt. Dieser Neuzugang in der JP-Serie setzt neue Maßstäbe in der Hochleistungs-Akkutechnologie und bietet eine bahnbrechende Leistung in kompakter Form.

Präsentation der JP30: Die Einschränkung der 18650-Batterie beseitigen

Dr. Yuan Qingfeng, Chief Technology Officer von Ampace, hob die kontinuierlichen Innovationen des Unternehmens in der Batterietechnologie hervor und gab Einblicke in die Entwicklung der zylindrischen Lithiumbatterie JP30. „Jahrelang glaubte die Industrie, dass die Leistungsfähigkeit der 18650er-Batterien ihre Grenzen erreicht hatte. Die JP30 ändert diese Sichtweise völlig", erklärte er.

Die JP30 zeichnet sich nicht nur durch ein kompakteres und schlankeres Design aus, sondern bietet auch eine hervorragende Leistung bei extrem hohen Leistungsraten. Die JP30 erreicht durch eine Reihe von technologischen Fortschritten einen deutlichen Leistungssprung und ist eine ideale Lösung für Anwendungen, die Präzision erfordern und bei denen Größe und Gewicht eine Rolle spielen.

Zahlreiche Innovationen und Durchbrüche beschleunigen den Wandel der Schnurlos-Technologie

Die JP30 hat umfassende Sprünge bei verschiedenen Datenindikatoren erzielt, darunter Leistungsabgabe, Impulsentladefähigkeit, Batterielebensdauer, Ladegeschwindigkeit und Tieftemperaturleistung. Die JP30 unterstützt 36 A Dauerentladung und 140 A Impulsentladung innerhalb von 5 s, was einen reibungsloseren Betrieb beim Stahlschneiden und Betonbohren gewährleistet. Ihre Kapazität wurde um 20 % von 2,5 Ah auf 3,0 Ah erhöht. In Bezug auf die Langlebigkeit liefert die JP30 über 600 Zyklen bei 30 A Entladung, dreimal länger als die traditionellen 18650-Batterien. Bei einer Entladung mit 20 A übersteigt er 1000 Zyklen, was die Kosten der Batterie pro Nutzung erheblich senkt. Die JP30 lädt sich außerdem in nur 10 Minuten auf 80 % auf, 60 % schneller als herkömmliche Batterien, was bedeutet, dass nur 2 oder 3 Batterien für Arbeiten im Freien ausreichen.

Mit der offiziellen Markteinführung der JP30 bekräftigt Ampace seine Position an der Spitze der Hochleistungsbatterietechnologie. Dieses kompakte und dennoch leistungsstarke Akkuprodukt soll das volle Potenzial von Elektrowerkzeugen erschließen und bietet eine beeindruckende Leistung und breite Anwendungsmöglichkeiten. In Zukunft wird es weitere Produkte der JP-Serie geben, die Verbrauchern weltweit ein effizienteres, bequemeres und umweltfreundlicheres Nutzungserlebnis bieten werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2580519/image_5028391_17345709.jpg