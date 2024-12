Ampace annonce le lancement mondial de la batterie lithium cylindrique JP30

L'innovation compacte établit de nouvelles normes de performance dans la technologie de haute puissance

XIAMEN, Chine, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Ampace a officiellement lancé sa dernière innovation, la batterie lithium cylindrique JP30, sur le thème "Working Non-stop, compact and more powerful" (Fonctionnant en continu, compacte et plus puissante). Ce nouvel ajout à la gamme JP établit une nouvelle référence en matière de technologie de batterie haute puissance, offrant des performances exceptionnelles dans un format compact.

Le modèle JP30 dévoilé : relever le défi lié à la puissance des accus 18650

Le Dr Yuan Qingfeng, directeur de la technologie d'Ampace, a souligné l'innovation permanente de l'entreprise dans la technologie des batteries et a partagé ses réflexions sur le développement de la batterie lithium cylindrique JP30. « Pendant des années, l'industrie a cru que les capacités de puissance des batteries 18650 avaient atteint leur limite. La JP30 change complètement la donne », a-t-il déclaré.

Le modèle JP30 présente non seulement un design plus compact et plus épuré, mais il offre également d'excellentes performances avec un taux de puissance ultra-élevé. Grâce à une série d'avancées technologiques, la JP30 réalise un bond significatif en termes de performances. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications nécessitant de la précision et avec des contraintes de taille et de poids.

De multiples innovations et percées accélèrent la transformation du sans-fil

La JP30 concrétise des progrès considérables selon divers indicateurs de données, notamment la puissance de sortie, la capacité de décharge par impulsion, la durée de vie de la batterie, la vitesse de recharge et les performances à basse température. La JP30 permet une décharge continue de 36 A et une décharge par impulsions de 140 A en l'espace de 5 secondes, ce qui garantit des opérations plus fluides dans la découpe de l'acier et le forage du béton. Sa capacité a été augmentée de 20 %, passant de 2,5 à 3,0 Ah. En termes de longévité, la JP30 offre plus de 600 cycles avec une décharge de 30 A, soit trois fois plus que les batteries 18650 traditionnelles. Avec une décharge de 20 A, elle dépasse les 1000 cycles, ce qui réduit considérablement le coût unitaire d'utilisation de la batterie. La JP30 se recharge par ailleurs à 80 % en seulement 10 minutes, soit 60 % plus rapidement que les batteries conventionnelles, ce qui signifie que 2 ou 3 batteries suffisent pour travailler à l'extérieur.

Avec le lancement officiel du modèle JP30, Ampace réaffirme sa position à l'avant-garde de la technologie des batteries de haute puissance. Cette batterie compacte mais puissante est destinée à libérer tout le potentiel des outils électriques, offrant des performances impressionnantes et de vastes possibilités d'utilisation. À l'avenir, la gamme JP s'enrichira de nouveaux produits, qui offriront aux consommateurs du monde entier une expérience utilisateur plus efficace, plus pratique et plus respectueuse de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580519/image_5028391_17345709.jpg