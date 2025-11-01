Ampace présentera ses solutions innovantes de batteries pour la micro-mobilité à l'EICMA 2025

Stand C88a, Hall 5 à FIERA MILANO, du 4 au 9 novembre 2025

MILAN, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'EICMA 2025 (Salon international de la moto) , qui réunit de nombreuses marques de motos et de vélos parmi les plus importantes au monde, ouvrira ses portes le 4 novembre et présentera les derniers produits et les technologies de pointe de l'industrie. Cette année, des marques renommées telles que Honda et Surron seront présentes à l'exposition et plusieurs entreprises participantes ont choisi, par coïncidence, le même partenaire pour les batteries, Ampace. En tant que fournisseur dédié à la recherche, au développement, à la production et à la fabrication de batteries, Ampace fera sa troisième apparition à l'EICMA, en présentant ses solutions de batteries pour la micro-mobilité électrique.

Focus sur les scénarios clés

Ampace présentera ses solutions de batteries pour la micro-mobilité électrique, conçues pour deux scénarios clés : Excellentes solutions pour les motos électriques et solutions efficaces d'échange de batteries en milieu urbain.

Sous le nom Excellent E-motorcycles Solutions, , les batteries de la série Kun-Era et les cellules cylindriques E30P sont conçues spécifiquement pour les motocycles électriques, offrant à la fois une grande capacité et une grande puissance de sortie afin d'augmenter de manière significative l'autonomie de conduite.

Efficient Urban Battery Swap Solutions met l'accent sur le maintien de la valeur et la facilité d'utilisation afin d'améliorer la rentabilité de l'opérateur, tout en permettant aux usagers de rouler toute la journée avec un seul changement de batterie - traduisant ainsi efficacement l'efficacité en gains.

Dédié à l'excellence

Ampace innove en permanence dans tous ses segments de produits, en améliorant ses capacités de production et en établissant des partenariats stratégiques globaux avec les leaders de l'industrie. Elle fournit de nouveaux produits et services énergétiques caractérisés par une sécurité, une fiabilité, des performances et une expérience d'utilisation optimales à plus de 50 millions d'utilisateurs dans plus de 30 pays et régions du monde. À ce jour, Ampace s'est vu décerner la médaille d'argent EcoVadis (parmi les 10 % les plus performants au niveau mondial) et a été classée par Fortune China Tech 50, s'imposant ainsi comme une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des batteries au lithium.

Outre les solutions de batteries pour la micro-mobilité électrique, Ampace présentera des modèles phares développés en collaboration avec des partenaires tels que Wuyang-Honda, NIU et Surron. À l'occasion de l'EICMA 2025, le principal événement mondial de l'industrie des deux-roues, nous vous invitons cordialement à visiter le stand Ampace (H5-C88a) et à découvrir comment les batteries haute performance libèrent la véritable puissance de la conduite électrique.

Pour plus d'informations, visitez le site web Ampace.

