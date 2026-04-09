AMPERA eröffnet offiziell den weltweiten Hauptsitz in Florida

„Angesichts des Wachstums der künstlichen Intelligenz und der anhaltenden Engpässe bei der Stromversorgung entwickeln wir eine zuverlässige, sichere und kostengünstige Lösung, die die Energielandschaft nachhaltig verändern kann", so Brian Matthews, Gründer und CEO von AMPERA. „Wir wissen, wie wichtig eine schnelle Markteinführung für unsere Kunden ist, und haben einen aggressiven, lösungsorientierten Entwicklungszeitplan."

Das Unternehmen verkündete kürzlich sein Ziel, die NRC-Lizenz für seine subkritischen, mit Thorium betriebenen Reaktoren zu erhalten, sowie eine strategische Zusammenarbeit mit Scorpio Tankers.

AMPERA befindet sich im Gardens Innovation Center im PGA National Commerce Park in Palm Beach Gardens, Florida, und wird in zwei Gebäuden mit einer Gesamtfläche von fast 100.000 Quadratfuß tätig sein, in denen Forschung und Entwicklung, Engineering, proprietäre additive Fertigung, Montage sowie Verwaltung und Back-Office-Funktionen untergebracht sind.

Der Meilenstein wurde auf einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der PGA Corridor Association, der Palm Beach North Chamber of Commerce und dem Business Development Board of Palm Beach County gefeiert.

„Wir freuen uns sehr, AMPERA in Palm Beach Gardens willkommen zu heißen, während das Unternehmen hier seinen globalen Hauptsitz einrichtet", sagte Kelly Smallridge, President und CEO des Business Development Board of Palm Beach County. „Dies ist genau die Art von zukunftsorientiertem, wirkungsvollem Unternehmen, das die Zukunft unserer Region gestaltet. Die führende Rolle von AMPERA in den Bereichen fortschrittliche Energie und Technik schafft nicht nur spannende Karrieremöglichkeiten, sondern stärkt auch die Position von Palm Beach County als führendes Zentrum für Innovationen und Industrien der nächsten Generation."

„Unternehmen wie AMPERA, die Northern Palm Beach County als Standort für ihre globalen Aktivitäten wählen, bekräftigen unsere Vision von dieser Region als Floridas Wohlstandsküste", sagte Noel Martinez, President und CEO der Handelskammer Palm Beach North. „Die Schaffung von Hunderten von Hightech-Arbeitsplätzen mit hohen Löhnen hat einen Dominoeffekt, der unsere Wirtschaft stärkt und die gesamte Gemeinschaft aufwertet."

Mit der Vision, innerhalb von fünf Jahren 2.500 Mitarbeiter zu beschäftigen, stellt AMPERA aktiv ein.

Informationen zu AMPERA

AMPERA ist ein fortschrittliches Kernenergieunternehmen der nächsten Generation, das Pionierarbeit bei subkritischen thoriumbasierten Mikroreaktorsystemen für die KI-Ära leistet, die eine hohe Energiedichte aufweisen und nicht nachgefüllt werden müssen. Durch die firmeneigene TRISO-Brennstoffplattform, die hybride Fusions-Spaltungs-Architektur und die fortschrittliche additive Fertigung liefert AMPERA skalierbare, werkseitig hergestellte, schnell einsetzbare, emissionsfreie Energie für Rechenzentren, Verteidigungs- und Schifffahrtsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amperacleanenergy.com.

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