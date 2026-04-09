AMPERA inaugure officiellement son siège mondial en Floride

« Avec le développement de l'IA et les contraintes continues en matière d'approvisionnement en énergie, nous développons une solution fiable, sûre et peu coûteuse susceptible de changer efficacement le paysage énergétique », a déclaré Brian Matthews, fondateur et PDG d'AMPERA. « Nous sommes conscients de l'importance de la rapidité de commercialisation pour les clients et nous avons un calendrier de développement agressif, basé sur des solutions. »

L'entreprise a récemment annoncé son objectif visant à obtenir une licence de la Nuclear Regulatory Commission (NRC) pour ses réacteurs sous-critiques alimentés au thorium, ainsi qu'une collaboration stratégique avec Scorpio Tankers.

Située dans le Gardens Innovation Center du PGA National Commerce Park à Palm Beach Gardens, en Floride, AMPERA occupe deux bâtiments qui devraient totaliser près de 100 000 pieds carrés et comprendre la recherche et le développement, l'ingénierie, la fabrication additive propriétaire, les opérations d'assemblage, ainsi que l'administration et les fonctions de back-office.

Ce développement majeur a été célébré au cours d'un événement organisé conjointement avec la PGA Corridor Association, la chambre de commerce de Palm Beach North et le Business Development Board du comté de Palm Beach.

« Nous sommes ravis d'accueillir AMPERA à Palm Beach Gardens pour y établir son siège social mondial », a déclaré Kelly Smallridge, présidente et directrice générale du Business Development Board of Palm Beach County (conseil de développement commercial du comté de Palm Beach). « C'est exactement le type d'entreprise avant-gardiste et à fort impact qui façonne l'avenir de notre région. Le leadership d'AMPERA dans le domaine de l'énergie et de l'ingénierie de pointe crée non seulement des opportunités de carrière intéressantes, mais renforce également la position du comté de Palm Beach en tant que centre leader pour l'innovation et les industries de nouvelle génération. »

« Des entreprises comme AMPERA, qui ont choisi le nord du comté de Palm Beach pour leurs opérations mondiales, renforcent notre vision de cette région comme la côte de la prospérité de la Floride », a déclaré Noel Martinez, président-directeur général de la chambre de commerce de Palm Beach North. « La création de centaines d'emplois de haute technologie et bien rémunérés engendre un effet d'entraînement qui renforce notre économie et dynamise l'ensemble de la communauté. »

Avec 2 500 emplois prévus au cours des cinq prochaines années, AMPERA recrute activement.

À propos d'AMPERA

AMPERA est une entreprise spécialisée dans l'énergie nucléaire de nouvelle génération, qui développe des systèmes de microréacteurs sous-critiques à base de thorium pour l'ère de l'IA. Ces systèmes sont denses en énergie et ne nécessitent pas de ravitaillement. Grâce à sa plateforme de combustible TRISO, à son architecture hybride de fusion-fission et à sa fabrication additive avancée, AMPERA fournit une énergie évolutive, fabriquée en usine, rapidement déployable et sans émissions pour les centres de données, la défense et les applications maritimes. Pour en savoir plus, consultez le site www.amperacleanenergy.com.

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(561) 320-1980

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