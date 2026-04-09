AMPERA opent officieel wereldhoofdkantoor in Florida

News provided by

AMPERA

Apr 09, 2026, 19:44 ET

Geavanceerd nucleair bedrijf zal wereldwijde activiteiten en R&D aansturen vanuit innovatiecampus

PALM BEACH GARDENS, Florida, 10 april 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA heeft vandaag de officiële opening gevierd van zijn wereldhoofdkantoor, in aanwezigheid van meer dan 150 lokale leiders, gekozen vertegenwoordigers en medewerkers, waarmee de visie op schone energie van de start-up werd benadrukt. Het bedrijf, dat geavanceerde kernreactoren ontwikkelt, werkt aan energiedichte, ultraveilige en snel inzetbare reactoren die gebruikmaken van thorium en gedurende hun volledige operationele levensduur nooit hoeven te worden bijgevuld met brandstof.

"Met de groei van AI en de aanhoudende beperkingen in de energievoorziening ontwikkelen wij een betrouwbare, veilige en kostenefficiënte oplossing die het energielandschap ingrijpend kan veranderen", aldus AMPERA-oprichter en CEO Brian Matthews. "We erkennen het belang van een snelle marktintroductie voor klanten en hanteren een ambitieus, oplossingsgericht ontwikkelingsschema".

Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd zijn doel aangekondigd om goedkeuring van de Nuclear Regulatory Commission (NRC) te verkrijgen voor zijn subkritische, met thorium aangedreven reactoren, evenals een strategische samenwerking met Scorpio Tankers.

AMPERA is gevestigd in het Gardens Innovation Center in het PGA National Commerce Park in Palm Beach Gardens (Florida), en opereert vanuit twee gebouwen die samen naar verwachting bijna 100.000 vierkante voet zullen beslaan. Deze omvatten onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten, techniek, eigen additieve productie, assemblageactiviteiten, evenals administratie en backofficefuncties.

Deze mijlpaal werd gevierd tijdens een evenement dat werd georganiseerd in samenwerking met de PGA Corridor Association, de Palm Beach North Chamber of Commerce en de Business Development Board van Palm Beach County.

"Wij zijn verheugd AMPERA te mogen verwelkomen in Palm Beach Gardens, waar het bedrijf zijn wereldhoofdkantoor vestigt", aldus Kelly Smallridge, president en CEO van de Business Development Board van Palm Beach County. "Dit is precies het soort vooruitstrevend bedrijf met grote impact dat de toekomst van onze regio vormgeeft. De leiderspositie van AMPERA op het gebied van geavanceerde energie en techniek zorgt niet alleen voor aantrekkelijke carrièremogelijkheden, maar versterkt ook de positie van Palm Beach County als toonaangevend centrum voor innovatie en sectoren van de volgende generatie."

"Dat bedrijven zoals AMPERA kiezen voor Northern Palm Beach County als uitvalsbasis voor hun wereldwijde activiteiten, bevestigt onze visie om deze regio te positioneren als Florida's Prosperity Coast", aldus Noel Martinez, president en CEO van de Palm Beach North Chamber of Commerce. "De komst van honderden hoogtechnologische en goedbetaalde banen heeft een multiplicatoreffect dat onze economie versterkt en de hele gemeenschap ten goede komt."

Met de ambitie om binnen vijf jaar 2.500 medewerkers te hebben, is AMPERA momenteel actief op zoek naar nieuw personeel.

Over AMPERA
AMPERA is een geavanceerd nucleair energiebedrijf van de volgende generatie dat baanbrekende subkritische microreactorsystemen op basis van thorium ontwikkelt voor het AI-tijdperk. Deze systemen zijn energiedicht en vereisen geen brandstofvervanging. Met zijn eigen TRISO-brandstofplatform, hybride fusie-splijtingsarchitectuur en geavanceerde additieve productie levert AMPERA schaalbare, in de fabriek gebouwde en snel inzetbare, emissievrije energieoplossingen voor datacenters, defensie en maritieme toepassingen. Meer informatie op www.amperacleanenergy.com.

Mediacontact
[email protected]
(561) 320-1980

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952497/AMPERA_Board_Member.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952498/AMPERA_grand_opening_event.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2952499/AMPERA_Founder_and_CEO_Brian_Matthews.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827009/AMPERA_Logo.jpg

AMPERA eröffnet offiziell den weltweiten Hauptsitz in Florida

AMPERA eröffnet offiziell den weltweiten Hauptsitz in Florida

AMPERA inaugure officiellement son siège mondial en Floride

AMPERA inaugure officiellement son siège mondial en Floride

