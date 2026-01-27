Ampera incorpora el sector marítimo como vertical clave de crecimiento

La tecnología disruptiva de energía limpia puede reducir los costes de los operadores y aumentar el tiempo en el mar

PALM BEACH GARDENS, Fla., 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA , una empresa de energía nuclear limpia y segura de próxima generación en rápido crecimiento, está agregando el sector marítimo como un segmento principal en su cartera de crecimiento, uniendo centros de datos y aplicaciones de defensa.

AMPERA’s subcritical, thorium-fueled micro-reactor is being developed to deliver ultra-safe, clean and reliable power to maritime operators that can eliminate emissions, reduce weight and improve operating costs. Rendering courtesy of AMPERA.

"Nuestra tecnología revolucionaria se alinea a la perfección con las demandas comerciales de los buques de transporte marítimo y de defensa", afirmó Brian Matthews, consejero delegado y fundador de AMPERA. "Contar con una unidad de generación de energía a bordo que puede proporcionar energía constante, limpia y segura, a la vez que reduce drásticamente el espacio ocupado por la sala de máquinas y reduce significativamente el peso del buque, es una sólida propuesta de valor".

AMPERA está desarrollando un sistema de energía nuclear compacto y sellado cuyas características de seguridad inherentes lo hacen ideal para la propulsión marítima comercial. El sistema prioriza una seguridad excepcional mediante una arquitectura altamente compacta y un núcleo sellado de larga duración que opera durante décadas sin reabastecimiento de combustible. Su diseño se ajusta a los principios de seguridad naval establecidos, elimina la manipulación de combustible, no utiliza agua, minimiza la complejidad operativa y elimina el riesgo de proliferación.

El análisis del mercado naviero global indica que más de 10.000 buques comerciales en operación actualmente podrían beneficiarse de la sustitución de sus sistemas de energía por una solución AMPERA. Además, los buques de defensa podrían utilizar el sistema alimentado con torio para satisfacer sus necesidades de energía y descarga, aprovechando esta solución energética compacta, autónoma y sin emisiones.

"La arquitectura de AMPERA es ideal para grandes buques, cruceros, unidades refrigeradas y barcazas portuarias", añadió Matthews. "Los operadores con los que estamos hablando están muy entusiasmados con los beneficios económicos y ambientales que pueden obtenerse para que sus flotas sean aún más eficientes y competitivas en costes".

Al combinar la fabricación aditiva, el control impulsado por IA y el diseño de reactores patentados, los sistemas de AMPERA logran niveles incomparables de seguridad, rendimiento y escalabilidad, transformando lo que es posible en energía nuclear ultrasegura.

Acerca de AMPERA

AMPERA es una empresa de energía nuclear avanzada, pionera en sistemas de microrreactores reproductores de torio subcrítico para la era de la IA. Gracias a su plataforma patentada de combustible TRISO, su arquitectura híbrida de fusión-fisión y su fabricación aditiva avanzada, AMPERA ofrece energía escalable y sin emisiones para diversas aplicaciones, como centros de datos, defensa y aplicaciones marítimas. Más información en www.amperacleanenergy.com.