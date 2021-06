Ampliando sua presença na educação corporativa, o MRCC Group adquire a G-Cube, importante atuante em aprendizagem digital

A G-Cube é uma provedora revolucionária e inovadora de soluções de e-learning. Sua experiência vem do treinamento corporativo para diversos setores e várias verticais de negócios. Com mais de dois milhões de assinantes e mais de 1.200 projetos de e-learning, a empresa é reconhecida por criar soluções inovadoras de e-learning e estratégias centradas no aluno, apoiadas por tecnologia e pesquisa.

Com essa aquisição estratégica, o MRCC estabeleceu sua posição como provedor de ecossistemas de talentos sem paralelos credenciado mundialmente e consultor em soluções centradas no cliente. O MRCC tem o prazer de reunir uma central de portfólios de soluções comprovadas ao longo do tempo para atender às necessidades comerciais em constante evolução de seus clientes no mundo todo.

Ao comentar sobre a aquisição , Anil Shah, presidente e CEO do MRCC Group, disse: "Estamos muito satisfeitos por integrar o talento e a experiência da equipe da G-Cube. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a Manish, Kapil e à equipe por sua abordagem de apoio e pela extrema integridade em permitir que conseguíssemos fazer essa aquisição empolgante.

À medida que o mercado de aprendizagem corporativa amadurecer, imaginamos muitas outras consolidações, nutrindo muitas fusões com ideias semelhantes no setor para fazer surgir grandes atuantes de valor. Combinar o atendimento ao cliente incomparável da G-Cube com as soluções transformadoras do MRCC dará suporte a esse mercado inovador da educação corporativa. O MRCC continuará a aproveitar esse caminho para melhorar o valor para seus clientes."

Deeptanshu Tiwari, vice-presidente executivo do MRCC Group, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à equipe excepcionalmente talentosa da G-Cube à família MRCC. O que torna a trajetória que temos a percorrer ainda mais empolgante é a paixão dessa equipe por oferecer um serviço extraordinário ao cliente, que é a personificação da visão do MRCC de orientar e oferecer soluções transformadoras simplificadas, mas envolventes, para um gerar valor de longo prazo para o cliente.

Estou ansioso para trabalhar ao lado de Manish e Kapil e possibilitar uma era de crescimento acelerado por meio de uma gama mais ampla de soluções integradas e de ponta, que ajudam as empresas a atrair, reter e desenvolver talentos."

Manish Gupta, CEO e cofundador da G-Cube, comentou: " Essa união da G-Cube com o MRCC Group está preparada para revolucionar o setor da educação corporativa. As referências criadas pelo G-Cube agora receberão novas asas e vigor. Nossos clientes agora podem ter a garantia do mais alto nível de inovação impulsionada pela rica experiência da G-Cube no domínio de aprendizagem e pela experiência do MRCC na resolução de desafios específicos de cada setor, em todo o mundo, há mais de 25 anos."

Kapil Gupta, presidente e cofundador da G-Cube, acrescentou: " Estamos entusiasmados com essa nova fase da trajetória da G-Cube, que começamos há 21 anos. O alcance global do MRCC gerará mais oportunidades de crescimento para a G-Cube e um futuro mais brilhante para cada 'G-Cubiano'."

Sobre o MRCC Group:

Fundado em 1996, o MRCC Group é uma empresa de soluções transformadoras certificada pela ISO 9001 e ISO 27001 com sede em Billerica, Massachusetts, EUA. Pioneiro em soluções simplificadas, de alta qualidade e prontas para o futuro, o MRCC oferece um amplo portfólio de soluções, que inclui educação corporativa, publicações educacionais, tecnologia e pessoal de TI.

Com mais de 25 anos de experiência, o MRCC é o parceiro de soluções de aprendizagem de 186 empresas do mundo todo e entregou mais de 40.000 projetos bem-sucedidos. A experiência do MRCC está na entrega de soluções personalizadas e de ponta que impulsionam o alto desempenho e a excelência organizacional. Essas soluções únicas permitem que as empresas se adaptem, articulem e respondam perfeitamente às constantes mudanças da era digital.

