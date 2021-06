Le groupe MRCC fait l'acquisition de G-Cube, un acteur majeur de l'apprentissage numérique, et étend ainsi son empreinte dans le secteur de la formation en entreprise

G-Cube est un fournisseur de solutions d'apprentissage en ligne révolutionnaire et novateur. Son expertise réside dans la formation d'entreprise pour des industries diverses et de multiples marchés verticaux. Avec plus de 2 millions d'abonnés et plus de 1 200 projets d'apprentissage en ligne, l'entreprise est réputée pour créer des solutions d'apprentissage en ligne innovantes et des stratégies centrées sur l'apprenant, soutenues par la technologie et la recherche.

Avec cette acquisition stratégique, MRCC a établi sa position en tant que fournisseur d'écosystème de talents sans égal et accrédité à l'échelle mondiale, et en tant que consultant en solutions axées sur le client. MRCC est heureuse de réunir une puissante gamme de solutions éprouvées pour répondre aux besoins commerciaux en constante évolution de ses clients à l'échelle mondiale.

Commentant l'acquisition, Anil Shah, PDG du groupe MRCC, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir à bord l'équipe talentueuse et expérimentée de G-Cube. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Manish, Kapil et toute l'équipe pour leur approche de collaboration et leur intégrité exemplaire qui nous ont permis de réaliser cette acquisition passionnante.

À mesure que le marché de la formation en entreprise progresse, nous envisageons de nombreuses autres consolidations, favorisant de nombreuses fusions aux vues similaires dans l'industrie pour attirer des acteurs de premier plan. La combinaison du service à la clientèle inégalé de G-Cube et des solutions transformatrices de MRCC soutiendra ce marché innovant de la formation en entreprise. MRCC continuera d'exploiter cette voie pour améliorer la valeur pour ses clients. »

Deeptanshu Tiwari, vice-président exécutif chez le groupe MRCC, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe exceptionnellement talentueuse de G-Cube au sein de la famille MRCC. Ce qui rend le parcours à venir encore plus captivant, c'est la passion qui anime cette équipe pour le service à la clientèle. Celui qu'elle propose est extraordinaire et incarne la vision de MRCC qui consiste à offrir des solutions transformatrices simplifiées et attrayantes pour une valeur à long terme pour ses clients.

J'ai hâte de travailler aux côtés de Manish et de Kapil pour favoriser une ère de croissance accélérée grâce à un éventail plus vaste de solutions intégrées de pointe qui aident les entreprises à attirer, à retenir et à perfectionner les talents. »

Manish Gupta, PDG et cofondateur de G-Cube, a commenté : « Cette union de G-Cube et du groupe MRCC est parfaitement positionnée pour bouleverser l'industrie de la formation en entreprise. Les références créées par G-Cube connaîtront alors un nouvel élan et une vigueur renouvelée. Nos clients peuvent désormais être assurés du plus haut degré d'innovation alimenté par la riche expérience de G-Cube dans le domaine de la formation et par l'expertise de MRCC dans la résolution de défis spécifiques à l'industrie à travers le monde depuis plus de 25 ans. »

Kapil Gupta, président et cofondateur de G-Cube, a ajouté : « Nous sommes enthousiasmés par cette nouvelle phase du parcours de G-Cube, que nous avons commencé il y a 21 ans. La portée mondiale de MRCC mènerait à plus de possibilités de croissance pour G-Cube et à un avenir meilleur pour chaque collaborateur de la société. »

À propos du groupe MRCC :

Fondé en 1996, le groupe MRCC est une entreprise de solutions transformatives certifiée ISO 9001 et ISO 27001, dont le siège social est à Billerica, ville de l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Pionnier de solutions simplifiées de haute qualité et prêtes pour l'avenir, MRCC offre un vaste portefeuille de solutions, qui comprend la formation en entreprise, l'édition pédagogique, la technologie et la dotation en personnel informatique.

Avec plus de 25 ans d'expérience, MRCC est le partenaire de solutions pédagogiques de 186 entreprises dans le monde et a mené plus de 40 000 projets à bien. L'expertise de MRCC consiste à fournir des solutions personnalisées et de pointe qui favorisent la haute performance et l'excellence organisationnelle. Ces solutions uniques permettent aux entreprises de s'adapter, de pivoter et de répondre de manière transparente aux changements évolutifs de l'ère numérique.

CONTACT POUR LES MÉDIAS :

MRCC :

