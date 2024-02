Amplity Health gibt Veränderungen in der Führung bekannt

LANGHORNE, Pa., 6. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Amplity Health, ein führendes globales Unternehmen im Bereich der Vertragsmedizin und des Handels, hat heute bekannt gegeben, dass Chris Baker mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Michael A. Griffith, Gründer und langjähriger CEO von Amplity, wird im Rahmen einer gezielten Nachfolgeregelung in die Rolle des Chairman of the Board of Directors wechseln. In dieser Funktion wird er Baker und das Führungsteam weiterhin unterstützen, sich aber in erster Linie darauf konzentrieren, die Sichtbarkeit und den Bekanntheitsgrad von Amplity auf dem biopharmazeutischen Markt zu erhöhen.

Chris Baker joins Amplity Health as Chief Executive Officer

„Wir sehen mehr und mehr eine Konvergenz zwischen medizinischem Engagement und kommerziellem Engagement", sagt Griffith. „Chris bringt bedeutende Führungserfahrungen in großen Pharmaunternehmen, in der Auftragsforschung und in der Datenverarbeitung in diese Rolle ein. Ihr Hintergrund und ihre Erfolgsbilanz in Sachen Wachstum sind einzigartig und machen sie zu einer großartigen Besetzung für Amplity. Ich freue mich, Chris als unseren neuen CEO vorzustellen, und ich freue mich darauf, sie dabei zu unterstützen, unseren Erfolg zu beschleunigen."

„Amplity ist ein hochqualitativer medizinischer und Vertriebsmotor, der genau dort positioniert ist, wo der Markt sich bewegt: an der Schnittstelle, wo klinische, medizinische und kommerzielle Biopharma-Teams unermüdlich daran arbeiten, die Markteinführung zu beschleunigen und die Wirksamkeit und den Zugang der Patienten zu lebensrettenden Onkologie-, seltenen Krankheits- und Spezialarzneimitteln zu maximieren", sagte Baker, die auch dem Board of Directors von Amplity angehören wird.

„Wir verfügen über die besten medizinischen Kontaktpersonen und Fachverkäufer, um die Akzeptanz bei Ärzten und Patienten zu fördern", erklärte sie weiter. „Indem wir uns weiterhin auf hochqualifiziertes Personal konzentrieren und die richtigen Daten nutzen, um außergewöhnliche Leistungen zu erbringen, werden wir unsere Rolle als zuverlässiger Partner der Wahl für Biopharma-Kunden weiter ausbauen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mike, dem Vorstand und unserem talentierten Führungsteam, um diese Vision zu verwirklichen.

Laut Griffith findet dieser Übergang an einem spannenden Punkt in der Existenz von Amplity statt.

„Amplity verwaltet derzeit mehr als 90 medizinische und kommerzielle Programme in 41 Ländern und begann das Jahr 2024 mit einem im Vergleich zum Vorjahr um 20 % höheren Auftragsbestand", sagte er. „Wir haben auch unsere internen Teams mit dynamischen, neuen Führungskräften verstärkt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Chris und dem Team, um auf diesem Erfolg aufzubauen und gleichzeitig unser Modell zu erweitern, um tiefer gehende, datengestützte Lösungen einzubinden.

Informationen über Chris Baker

Baker kommt von ICON plc zu Amplity, wo sie zuletzt President der Symphony Health Division war, einem führenden Anbieter von hochwertigen Daten-, Tokenisierungs- und Technologielösungen für Unternehmen im Gesundheitswesen. Zuvor war Baker Executive Vice President und Global Head des klinischen FSP-Outsourcing-Geschäfts von Parexel. Außerdem war sie als Vice President bei Pfizer tätig, wo sie Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb und Marketing innehatte und unter anderem eine Expat-Tour durch Südafrika absolvierte. Baker erwarb ihren MBA an der Booth School of Business der University of Chicago und war eine D1-Volleyballspielerin an der Penn State University, wo sie ihren Bachelor-Abschluss machte.

Informationen über Amplity

Amplity Health ist eine vertragsärztliche und kommerzielle Organisation, die über 1.000 hochqualifizierte Mitarbeiter in 41 Ländern beschäftigt. Amplity liefert maßgeschneiderte medizinische und kommerzielle Lösungen, die sich über den gesamten Lebenszyklus eines Medikaments erstrecken. Das Unternehmen ist eine weltweite Autorität für die Einbindung wissenschaftlicher Stakeholder und Markteinführungsstrategien und glaubt an die Kraft der persönlichen Interaktion, die das Vertrauen von Ärzten, Patienten und Kostenträgern stärkt und den Austausch komplexer Ideen ermöglicht. Wir bei Amplity haben den Ehrgeiz, in großem Maßstab zu arbeiten und uns dabei wie eine Boutique zu verhalten.

