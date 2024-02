Amplity Health annonce des changements dans la direction

LANGHORNE, Pennsylvanie, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Amplity Health , une organisation médicale et commerciale contractuelle mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui la nomination de Chris Baker au poste de PDG, avec effet immédiat. Michael A. Griffith, fondateur et PDG de longue date d'Amplity, deviendra président du conseil d'administration dans le cadre d'un plan de succession délibéré. À ce titre, il continuera de soutenir Baker et l'équipe de direction, mais en mettant l'accent principalement sur le développement de la visibilité et de la notoriété d'Amplity sur le marché biopharmaceutique.

« De plus en plus, nous constatons une convergence entre l'engagement médical et l'engagement commercial, a expliqué Griffith. Chris apporte à ce poste une expérience considérable en matière de leadership dans les opérations commerciales, la recherche contractuelle et les données des grandes entreprises pharmaceutiques. Ses expériences et son historique de croissance sont uniques et font d'elle un choix idéal pour Amplity. Je suis ravi de présenter Chris comme notre nouvelle PDG et je suis impatient de la soutenir dans ses efforts à accélérer notre réussite. »

« Amplity est un moteur médical et commercial de haute qualité qui se positionne carrément là où le marché se dirige, c'est-à-dire là où les équipes de biopharmacie clinique, médicale et commerciale travaillent sans relâche pour accélérer et maximiser l'efficacité du lancement et l'accès des patients à des médicaments qui sauvent la vie dans le domaine de l'oncologie, des maladies rares et des médicaments spécialisés, a déclaré Mme Baker, qui siégera également au conseil d'administration d'Amplity.

Nous disposons des meilleurs talents en matière de liaison médicale et de vente spécialisée pour favoriser l'adoption des médicaments par les médecins et les patients, a-t-elle poursuivi. En continuant à nous concentrer sur le personnel de la plus haute qualité et en exploitant les bonnes données pour assurer une livraison exceptionnelle, nous ne cesserons d'élargir notre rôle de partenaire de confiance auprès des clients de l'industrie biopharmaceutique. J'ai hâte de travailler avec Mike, le conseil d'administration et notre talentueuse équipe de direction pour réaliser cette vision. »

Selon Griffith, cette transition se déroule à un moment passionnant de l'existence d'Amplity.

« Amplity gère actuellement plus de 90 programmes médicaux et commerciaux dans 41 pays, et a commencé l'année 2024 avec un carnet de commandes de programmes supérieur de 20 % par rapport à l'année dernière, a-t-il déclaré. Nous avons également renforcé nos équipes internes avec le recrutement de nouveaux leaders dynamiques. J'ai hâte de collaborer avec Chris et l'équipe pour tirer parti de ce succès, tout en mettant notre modèle au défi d'intégrer des solutions plus approfondies et axées sur les données propriétaires. »

À propos de Chris Baker

Mme Baker a rejoint Amplity après avoir travaillé chez ICON plc, où elle était présidente de la division Symphony Health, l'un des principaux fournisseurs de données de haute valeur, de tokenisation et de solutions technologiques pour les entreprises de soins de santé. Auparavant, Baker était vice-présidente exécutive et directrice mondiale de l'activité d'externalisation Clinical FSP de Parexel. Elle a également été vice-présidente chez Pfizer, où elle a occupé des postes de direction des ventes et du marketing, notamment lors d'une expatriation en Afrique du Sud. Baker a obtenu son MBA de la Booth School of Business de l'Université de Chicago et a été joueuse de volleyball en D1 à la Penn State University où elle a obtenu sa licence.

À propos d'Amplity

Amplity Health est une organisation médicale et commerciale contractuelle qui emploie plus de 1 000 employés hautement qualifiés dans 41 pays. Amplity fournit des solutions médicales et commerciales sur mesure qui s'étendent tout au long du cycle de vie d'un médicament. Amplity est une autorité mondiale en matière d'engagement des intervenants scientifiques et de stratégies de mise sur le marché. Elle s'appuie sur une croyance dans le pouvoir de l'interaction entre personnes qui stimule la confiance avec les médecins, les patients et les payeurs et permet l'échange d'idées complexes. Chez Amplity, notre ambition est de travailler à grande échelle tout en nous comportant comme une boutique.

