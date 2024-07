Amrop, ein weltweit führendes Unternehmen für Executive Search und Leadership Consulting, gibt die Eröffnung eines neuen Büros in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt

BRÜSSEL, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Amrop, ein weltweit führendes Unternehmen für die Suche nach Führungskräften und die Beratung von Führungskräften, gibt die Eröffnung eines neuen Büros in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt. Diese Expansion stellt einen wichtigen Meilenstein für Amrop dar, da das Unternehmen seine Aktivitäten im Nahen Osten ausbaut.

Das neue Büro in der Sheikh Zayed Road stellt eine wichtige Investition in der Region dar und unterstreicht das Engagement der Organisation, engere Beziehungen zu Partnern und Kunden in den VAE zu pflegen. Unter der Leitung von Mansour Abdulghaffar, Managing Partner, agiert das Büro in Dubai als Teil von Amrop Saudi-Arabien, mit einem einheitlichen Team und einer Präsenz vor Ort in Dubai, Jeddah und Riyadh.

„In den letzten zehn Jahren haben wir Amrop auf dem saudischen Markt als erstklassige Personalberatung für Führungskräfte aufgebaut und positioniert", so Mansour Abdulghaffar, Managing Partner. „Wir freuen uns auf unser nächstes Kapitel und darauf, durch die Ausweitung unserer Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten der Region mehr Wert zu verleihen. Diese Märkte sind eng miteinander verflochten, und unser Ansatz wird weiterhin qualitätsorientiert, berührungsintensiv und wirklich „glokal" sein, während wir unseren strategischen Vorteil der regionalen Verankerung beibehalten."

William Hauxwell stößt ebenfalls als Partner in Dubai zu unserem Team. Will ist ein erfahrener Personalberater, der seit fast zwei Jahrzehnten in Dubai lebt und mit einigen der bedeutendsten Staatsfonds, Family Offices und globalen Finanzinstitutionen im Nahen Osten zusammengearbeitet hat.

Annika Farin, Vorsitzende von Amrop, sagte: „Unsere neue Präsenz in Dubai ermöglicht es uns, das reiche Marktpotenzial des Nahen Ostens zu erschließen und verdeutlicht unser Engagement, Teil der dynamischen Zukunft der VAE zu sein. Dubai ist eine Drehscheibe für das Hotel- und Gaststättengewerbe, Finanzdienstleistungen, Infrastruktur, Logistik und Transport, das Gesundheitswesen und andere Schlüsselsektoren, die unserem eigenen Fachwissen entsprechen. Indem wir uns in diesem dynamischen Umfeld positionieren, können wir unserer regionalen Kundschaft die Amrop-Lösungen für das Humankapital noch besser anbieten."

Über Amrop

Amrop ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Executive Search, Board und Leadership Advisory an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Unternehmen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von Leaders For What's Next - und das über Ländergrenzen hinweg, auf Märkten in aller Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika mit 69 Büros in 55 Ländern vertreten.

