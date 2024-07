Amrop, l'un des principaux cabinets mondiaux de recrutement de cadres et de conseil en leadership, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau aux Émirats arabes unis

BRUXELLES, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Amrop, l'une des principales sociétés mondiales de recherche de cadres et de conseil en leadership, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette expansion marque une étape importante pour Amrop qui développe ses activités au Moyen-Orient.

Le nouveau bureau, situé sur Sheikh Zayed Road, représente un investissement important dans la région et souligne l'engagement de l'organisation à favoriser des liens plus étroits avec ses partenaires et ses clients aux Émirats arabes unis. Sous la direction de Mansour Abdulghaffar, associé directeur, le bureau de Dubaï fonctionne comme une partie d'Amrop Arabie Saoudite, avec une équipe unifiée et une présence sur le terrain à Dubaï, Jeddah et Riyad.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons construit et positionné Amrop sur le marché saoudien en tant que cabinet de recrutement de cadres et de conseil en leadership de premier ordre », a déclaré Mansour Abdulghaffar, associé directeur. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de notre prochain chapitre et d'apporter plus de valeur à la région en étendant notre présence aux Émirats arabes unis. Ces marchés sont étroitement liés, et notre approche restera axée sur la qualité, le contact direct et une véritable « glocalisation », tout en conservant l'avantage stratégique d'être basé dans la région ».

William Hauxwell rejoint également l'équipe en tant qu'associé à Dubaï. Will est un consultant expérimenté en recherche de cadres, avec près de vingt ans d'expérience à Dubaï et ayant travaillé avec certains des fonds souverains les plus importants, des Family Offices et des institutions financières mondiales au Moyen-Orient.

Annika Farin, présidente d'Amrop, a déclaré : « Notre nouvelle présence à Dubaï nous permettra d'exploiter le riche potentiel du marché du Moyen-Orient et illustre notre volonté de participer à l'avenir dynamique des Émirats arabes unis. Dubaï est une plaque tournante pour l'hôtellerie, les services financiers, les infrastructures, la logistique et les transports, les soins de santé et d'autres secteurs clés correspondant à notre propre expertise. En nous positionnant dans cet environnement dynamique, nous serons en mesure d'offrir plus efficacement à notre clientèle régionale la gamme de solutions d'Amrop en matière de capital humain ».

À propos d'Amrop

Amrop est une société mondiale de conseil en leadership qui propose des services de recherche de cadres, de conseil d'administration et de conseil en leadership. Nous conseillons les organisations les plus dynamiques et les plus agiles du monde sur l'identification et le positionnement des leaders pour l'avenir - capables de travailler au-delà des frontières, sur les marchés du monde entier. Fondée en 1977, Amrop est présente en Asie, dans la région EMEA et dans les Amériques à travers 69 bureaux répartis dans 55 pays.

