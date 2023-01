AMROP OUVRE DE NOUVEAUX BUREAUX EN TURQUIE

Amrop, le cabinet international de recrutement de cadres nomme une nouvelle équipe à Istanbul, marquant ainsi son retour sur le marché turc

BRUXELLES, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Basée à Istanbul, la nouvelle Amrop Turkiye propose des services de recherche de cadres et de conseil en leadership dans les fonctions de cadres supérieurs, de conseil d'administration et de direction. L'entreprise cible un large éventail de secteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les secteurs de l'industrie, de la consommation, de la vente au détail, des sciences de la vie, de la santé, du numérique et de la technologie.

L'entreprise est présente en Turquie depuis 1998. Depuis ses bureaux situés dans le principal quartier d'affaires d'Istanbul, le cabinet sert une clientèle qui comprend des sociétés turques et multinationales, ainsi que des entreprises familiales de taille moyenne.

Sous la direction de İrem Göğüş, associée directrice, l'équipe dynamique composée de 13 personnes répond également aux besoins du marché azerbaïdjanais. İrem Göğüş a acquis une solide expérience en travaillant avec des multinationales ainsi que des entreprises locales à la recherche de dirigeants de premier plan pour les aider à se développer au niveau régional et international. Elle possède une expertise spécialisée en matière de collaboration avec de grandes marques mondiales dans le secteur des biens de consommation, fruit de l'expérience qu'elle a acquise à des postes de marketing et de gestion de la marque dans la région EMEA chez Reckitt Benckiser.

Irem a déclaré : « La vision et les valeurs d'Amrop correspondent exactement à ce que nous, en tant qu'équipe, rêvions de bâtir en Turquie. La forte réputation de marque dont jouit Amrop, sa structure de gestion mondiale et son équipe internationale agile et dynamique nous ont incités à accepter cette collaboration. Je suis fermement convaincue que l'expérience acquise par notre équipe pendant 25 ans et notre réputation de partenaire commercial de confiance, axé sur la qualité, permettront de développer encore davantage la valeur de la marque Amrop en Turquie. Avec Amrop, nous allons commencer à soutenir nos clients dans de nouveaux domaines, en fournissant des services de conseil de bout en bout en matière de succession, de recrutement et de leadership au niveau de la haute direction et du conseil d'administration. Dans l'écosystème commercial actuel, caractérisé par des changements et des transformations constants sur la scène mondiale et où les individus et les entreprises peuvent réussir à la seule condition d'être capables de s'adapter à ces changements, l'équipe d'Amrop Turkiye est ravie d'aider ses clients à se préparer à cet avenir. »

Annika Farin, présidente du partenariat mondial Amrop, a déclaré : « l'économie turque présente un fort potentiel de croissance, gagnant un terrain compétitif dans divers secteurs et instaurant un climat économique dynamique auquel les investisseurs internationaux font confiance. Actuellement la dix-huitième économie mondiale, elle entend améliorer son classement d'année en année. Nous voyons de nombreuses opportunités et c'est donc le bon moment pour Amrop de revenir sur le marché. Maintenant que nous sommes de nouveau sur le terrain, les entreprises en croissance et en voie de mondialisation en Turquie et en Azerbaïdjan peuvent profiter des solides capacités d'Amrop en matière d'acquisition et d'évaluation des talents de haut niveau. Après avoir rencontré Irem et son équipe, nous avons constaté leur esprit d'entreprise et leur ambition, ainsi que leur engagement envers nos valeurs communes - ce qui a rendu notre décision très facile. Nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre partenariat mondial. »

À propos d'Amrop

Amrop est un cabinet international de conseil en leadership, qui propose des services en matière de recrutement de cadres, de conseil d'administration et de conseil en leadership. Nous conseillons les organisations les plus dynamiques et les plus agiles au monde sur l'identification et le recrutement de leaders pour l'avenir, capables de travailler au-delà des frontières, sur les marchés à travers le monde. Fondée en 1977, Amrop est présente en Asie, dans la région EMEA et sur le continent américain.

