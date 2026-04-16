Amtrak Pacific Surfliner lanza un mapa de pegatinas coleccionables en el Día Mundial del Transporte Público

Una nueva experiencia de un año invita a los usuarios a explorar la costa de California y recolectar las 29 pegatinas de edición limitada

ORANGE, California, 16 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --- En celebración del Día Mundial del Transporte Público, la Agencia del Corredor Ferroviario LOSSAN, que administra el servicio de trenes Amtrak® Pacific Surfliner®, anunció hoy el lanzamiento del Mapa de Pegatinas Coleccionables "Endless Escapes", una nueva experiencia a bordo diseñada para inspirar viajes, recompensar la exploración y celebrar la icónica ruta de Pacific Surfliner.

El mapa de pegatinas "Endless Escapes" de Amtrak® Pacific Surfliner® invita a los pasajeros a explorar la costa de California y coleccionar los 29 diseños de edición limitada a lo largo de 2026.

Como parte de la campaña más amplia "Your Ticket to Endless Escapes", la iniciativa invita a los pasajeros a recoger una serie de 29 pegatinas de edición limitada que representan destinos, puntos de referencia y experiencias de temporada a lo largo del corredor de 351 millas de Pacific Surfliner.

A partir del 17 de abril de 2026, los pasajeros pueden recoger un mapa de pegatinas de cortesía a bordo de los trenes Pacific Surfliner, en estaciones con personal y durante eventos selectos. Las nuevas pegatinas se lanzarán en cantidades limitadas durante todo el año y se distribuirán en los Café Cars de los trenes.

"El Día Mundial del Transporte Público es el momento perfecto para celebrar no solo cómo viajamos, sino también por qué viajamos", dijo Jason Jewell, Director Gerente de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN. "El mapa de pegatinas de Endless Escapes convierte el viaje en algo interactivo y memorable, alentando a los pasajeros a redescubrir la belleza, la diversidad y la accesibilidad de la costa del sur de California en tren".

Una nueva forma de experimentar el viaje

El programa Endless Escapes está diseñado para que cada viaje sea más atractivo, ya sea para desplazarse, planificar una escapada de fin de semana o explorar nuevos destinos a lo largo de la ruta.

Cada mes, Pacific Surfliner lanzará nuevas pegatinas relacionadas con:

Ciudades costeras y paradas en estaciones

Lugares emblemáticos y gemas ocultas

Momentos y eventos de viajes de temporada

Recoge, explora y gana

Los pasajeros que recojan un número de pegatinas que cumpla los requisitos tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de premios, que incluye:

Billetes de ida y vuelta de Pacific Surfliner

Mercancía de marca y paquetes de regalos

Los detalles sobre cómo participar estarán disponibles a través del código QR en el mapa de pegatinas y en PacificSurfliner.com/stickermap.

Apoyo a los viajes sostenibles

La campaña destaca el papel del Pacific Surfliner como una alternativa sostenible y pintoresca a la conducción, que conecta los principales destinos, incluidos San Diego, Los Ángeles, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Al fomentar la repetición de viajes y la exploración regional, el programa Endless Escapes destaca que el viaje puede ser tan memorable como el destino.

Cómo participar

A partir del 17 de abril:

Recoge un mapa de pegatinas gratis a bordo o en las estaciones

a bordo o en las estaciones Visite el Café Car para recoger una pegatina actual

Siga cada mes a medida que se lanzan nuevos diseños

Comparte tu progreso usando #EndlessEscapes y etiquetando Pacific Surfliner en las redes sociales

Para más información y para reservar un viaje, visite PacificSurfliner.com/EndlessEscapes

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner®

El Pacific Surfliner viaja a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones. Esta es la segunda ruta ferroviaria de pasajeros interurbana financiada por el estado más concurrida en los Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visita pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles, San Diego, San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de poderes conjuntos que supervisa la gestión del servicio Amtrak Pacific Surfliner. La Agencia está formada por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo del corredor ferroviario LOSSAN de 351 millas, y se esfuerza por mejorar el número de pasajeros, los ingresos, la puntualidad, la flexibilidad operativa y la seguridad en toda zona de cobertura. La Autoridad de Transporte del Condado de Orange proporciona todo el apoyo administrativo necesario para la Agencia LOSSAN y su junta directiva. Para más información, visite el sitio web de LOSSAN.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jason Jewell, Agencia LOSSAN

[email protected]

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Dani Hannah, Pacific Surfliner

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958110/AMTRAK_PACIFIC_SURFLINER__Sticker_Map.jpg

Logo -https://mma.prnewswire.com/media/2366709/LOSSAN_AGENCY.jpg

FUENTE Amtrak® Pacific Surfliner