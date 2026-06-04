Los partidos de fútbol mundial comienzan en SoCal este mes: así es como conducir el Amtrak Pacific Surfliner a la acción

El servicio ampliado, los asientos garantizados y los trenes nocturnos están listos para el gran verano del sur de California

ORANGE, California, 4 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los partidos de fútbol más grandes del mundo comienzan en Los Ángeles este mes, y el Amtrak® Pacific Surfliner® está listo para mover a los fanáticos por todo el sur de California con estilo. Con los partidos que comienzan el 12 de junio en Los Angeles Stadium, aquí está todo lo que los ciclistas necesitan saber antes de abordar.

Reserva tu asiento ahora — Se requieren reservaciones

Un tren Amtrak Pacific Surfliner viaja a lo largo de la costa sur de California con una envoltura especial de LA Tourism que promueve los partidos de fútbol del verano de 2026 en Los Ángeles.

A partir del 11 de junio, todos los trenes de Pacific Surfliner requieren una reserva hasta el 19 de julio. Dado que se espera una mayor cantidad de pasajeros en los días de partido, la mejor manera de garantizar tu salida preferida es reservar con anticipación. Las entradas ya están disponibles en PacificSurfliner.com.

Hemos agregado trenes para llevarte a casa a altas horas de la

noche después de que un gran partido se haya vuelto más fácil. Pacific Surfliner ha agregado salidas nocturnas desde Los Ángeles en fechas clave del partido, el 12, 13, 15 y 25 de junio, para que los fanáticos puedan quedarse hasta el último silbato y aún así llegar a casa la misma noche. En días de partido selectos, los trenes saldrán más tarde de Union Station para atender a los pasajeros que se dirigen hacia el sur a San Diego y hacia el norte a Santa Bárbara.

Nuevas paradas para la final de la Copa Mundial de Los Ángeles 26 Fan Zone Weekend Los días 18 y 19 de

julio, los trenes Pacific Surfliner harán una parada adicional en la estación Burbank Downtown, poniendo a los fanáticos directamente a las puertas del evento de la Copa Mundial de Los Ángeles 26 Fan Zone para cerrar el torneo con estilo.

Llegar a Los Ángeles es un simple

paseo en el Pacific Surfliner hasta Los Angeles Union Station, luego conéctese con el servicio directo de la Copa Mundial de LA Metro al estadio de Los Ángeles, solo $ 1.75 por trayecto, con un servicio que comienza hasta cuatro horas antes del inicio y funciona 90 minutos después del silbato final. Sin estacionamiento. No hay tráfico. Sin estrés.

Union Station también es un destino este mes

Incluso si no tienes un boleto para el partido, la zona de aficionados de Los Angeles World Cup 26 en Union Station se extiende del 25 al 28 de junio de 10 a.m. a 9 p.m., y Pacific Surfliner te deja allí mismo. También se puede acceder a proyecciones en vivo, fiestas de observación y eventos para fanáticos en tren a lo largo del corredor, incluidos lugares cerca de Anaheim, Santa Fe Depot de San Diego y Santa Barbara's Funk Zone.

Ahorra un 20 % en tu tarifa

Ahora, hasta el 15 de julio, los pasajeros pueden ahorrar un 20 % en las tarifas de autobús y clase ejecutiva desde y hacia Los Ángeles, gracias a nuestra asociación con la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles. Reserve en PacificSurfliner.com/soccer2026 antes de que se llenen los asientos.

Algunas cosas para planificar: los servicios de código compartido y Rail 2 Rail se suspenderán en fechas seleccionadas de alta demanda (11–15, 18, 21, 25–28 de junio; 2, 10, 18–19 de julio). Para obtener más información, los viajeros y los usuarios habituales pueden consultar nuestras preguntas frecuentes.

"Este es uno de los eventos más importantes que el sur de California ha visto en mucho tiempo, y queremos que todos los fanáticos, ya sean de San Diego, el Condado de Orange o la Costa Central, tengan una gran experiencia desde el momento en que suban al tren", dijo Jason Jewell, Director General de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN.

Para obtener información detallada sobre los horarios del día del partido, las conexiones de la estación y el descuento del 20 % en la tarifa, visite PacificSurfliner.com/soccer2026.

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner®

El Pacific Surfliner viaja a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones. Esta es la segunda ruta ferroviaria de pasajeros interurbana financiada por el estado más concurrida en los Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visita pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles, San Diego, San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de poderes conjuntos que supervisa la gestión del servicio Amtrak Pacific Surfliner. La Agencia está formada por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo del corredor ferroviario LOSSAN de 351 millas, y se esfuerza por mejorar el número de pasajeros, los ingresos, la puntualidad, la flexibilidad operativa y la seguridad en toda zona de cobertura. La Autoridad de Transporte del Condado de Orange proporciona todo el apoyo administrativo necesario para la Agencia LOSSAN y su junta directiva. Para más información, visite el sitio web de LOSSAN.

FUENTE Amtrak® Pacific Surfliner