Amtrak Pacific Surfliner ofrece fácil acceso en tren a los eventos de verano más importantes del sur de California

El servicio de tren local ofrece una alternativa libre de estrés a la conducción para los principales eventos deportivos, festivales, ferias y más durante toda la temporada

ORANGE, California, 13 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras el sur de California se prepara para otra ajetreada temporada de eventos de verano, Amtrak® Pacific Surfliner® alienta a los viajeros a dejar el automóvil y tomar el tren a muchos de los destinos más esperados de la región. Desde eventos deportivos internacionales y Comic-Con hasta carreras de caballos, festivales de vino y ferias del condado, Pacific Surfliner ofrece una alternativa práctica a pasar horas sentado en el tráfico y pagar tarifas de estacionamiento cada vez más caras. Se agregarán asientos y servicios adicionales a los trenes seleccionados para algunos de los eventos más populares de verano.

Amtrak® Pacific Surfliner® en Union Station en Los Ángeles

Se espera que muchos de los eventos principales de este verano atraigan a cientos de miles de visitantes, lo que provocará congestionamiento en las carreteras y estacionamiento limitado. Al viajar en el tren Pacific Surfliner, los viajeros pueden evitar la molestia de conducir mientras disfrutan de cómodos servicios a bordo, vistas panorámicas de la costa y acceso directo a destinos en todo el sur de California.

"Una de las mayores ventajas de Pacific Surfliner es la facilidad con la que conecta a los viajeros con muchos de los destinos emblemáticos del sur de California", afirmó Jason Jewell, director general de LOSSAN. "Tanto si va a asistir a un gran evento deportivo como a un festival local, nuestra ruta le permite dejar el coche en casa y dedicar más tiempo a disfrutar de su destino, en lugar de tener que preocuparse por el tráfico y el estacionamiento".

Principales eventos de verano a los que se puede llegar con el Pacific Surfliner

Festival del Vino de California – Santa Bárbara (17 y 18 de julio)

Los visitantes que asistan al Festival del Vino de California pueden evitar tener que buscar estacionamiento limitado en el centro, viajando con Pacific Surfliner. Cuando hay vino en la mesa, no se debe conducir. Los pasajeros del tren pueden llegar a Santa Bárbara en Pacific Surfliner y disfrutar de un corta caminata hasta las actividades del festival.

Zona oficial de aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el centro de Burbank (18 y 19 de julio)

Para los aficionados al fútbol que quieran vivir la emoción del partido sin tener que pagar precios desorbitados por las entradas, la zona oficial de aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el centro de Burbank, que tendrá lugar los días 18 y 19 de julio, estará a solo unos pasos de la estación de tren del centro de Burbank. Los trenes Pacific Surfliner harán paradas especiales en el centro de Burbank durante todo el día para apoyar a los aficionados..

Temporada de carreras de Del Mar (del 17 de julio al 7 de septiembre)

El día de apertura en Del Mar sigue siendo una de las tradiciones de verano distintivas del sur de California. La jornada inaugural de 2025 acogió a más de 21,000 asistentes a las carreras, y Pacific Surfliner va a ampliar la capacidad y mejorar los servicios de determinados trenes durante el primer fin de semana para dar respuesta a la afluencia de pasajeros. Los viajeros pueden tomar el Pacific Surfliner hasta la estación de Solana Beach y hacer transbordo al servicio de autobús gratuito que los llevará al hipódromo de Del Mar durante los días de carreras.

San Diego Comic-Con International (23 al 26 de julio)

Se espera que Comic-Con International reciba a aproximadamente 135,000 asistentes, según las cifras de asistencia recientes. El estacionamiento sigue siendo uno de los mayores desafíos del evento, ya que los espacios cercanos se otorgan a través de un sistema de lotería altamente competitivo y los lotes privados tienen precios que alcanzan niveles muy elevados. Algunos trenes Pacific Surfliner tendrán una capacidad de asientos adicional para facilitar el viaje al evento durante todo el fin de semana. proporciona servicio directo al centro de San Diego, colocando a los asistentes a poca distancia a pie o a una corta conexión de transporte público desde el centro de convenciones.

Feria del Condado de Ventura (del 29 de julio al 9 de agosto)

La Feria del Condado de Ventura dio la bienvenida a más de 267,000 asistentes en 2025, lo que la convierte en una de las ferias anuales más populares de California. La estación de Ventura se encuentra a pocos pasos de la entrada principal de la feria, lo que permite a los invitados no tener que utilizar estacionamiento y comenzar a disfrutar de las festividades de inmediato.

Para que sea aún más fácil llegar a la feria, Pacific Surfliner ofrece un 20 % de descuento en los viajes en tren de ida y vuelta al recinto ferial del condado de Ventura desde el 16 de julio hasta que termine la feria.

Se anima a los viajeros a reservar boletos con anticipación, especialmente para fines de semana y fechas de eventos importantes, visitando PacificSurfliner.com o mediante la aplicación móvil de Amtrak.

Acerca del Amtrak® Pacific Surfliner®

El Pacific Surfliner recorre una ruta ferroviaria costera de 351 millas que atraviesa los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, y da servicio a 29 estaciones. Es la línea ferroviaria interurbana de pasajeros subvencionada por el Estado con mayor volumen de tráfico de Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visite pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de competencias conjuntas formada por propietarios y operadores ferroviarios, así como por organismos de planificación a lo largo de todo el corredor ferroviario LOSSAN. Además de trabajar para mejorar el transporte ferroviario de pasajeros, los ingresos, el rendimiento puntual, la flexibilidad operativa y la seguridad, la Agencia LOSSAN asumió la responsabilidad de la gestión del servicio Pacific Surfliner en julio de 2015, tras la ejecución de un acuerdo de transferencia interinstitucional con el estado de California. Para más información, visite Lossan.org.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jason Jewell, Agencia LOSSAN

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Contacto para los medios:

Dani Hannah

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FUENTE Amtrak® Pacific Surfliner