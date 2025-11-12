Amtrak Pacific Surfliner ofrece una alternativa de viaje para evitar retrasos en el aeropuerto antes de las vacaciones

ORANGE, California, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para los viajeros preocupados por posibles retrasos en los aeropuertos durante una de las épocas más ocupadas del año, Amtrak® Pacific Surfliner® ofrece un modo de viaje alternativo para ayudar a los clientes a llegar a casa para las vacaciones o planificar una estadía a lo largo de la costa.

La semana de Acción de Gracias es uno de los períodos de viaje más concurridos para Pacific Surfliner, por lo que es importante que los pasajeros planifiquen con anticipación y reserven con anticipación. Para satisfacer el aumento de la demanda, Pacific Surfliner agregará vagones de tren adicionales y ampliará la capacidad en rutas seleccionadas durante los días pico de viaje.

Se recomienda a los viajeros que obtengan los boletos con anticipación y consideren la posibilidad de pasar a la clase Business, que ofrece un asiento garantizado, espacio adicional y una experiencia más tranquila y cómoda. Para mayor comodidad, el servicio de equipaje facturado gratuito también estará disponible en las estaciones con personal, proporcionando una opción fácil para las familias y aquellos que viajan con equipaje más grande.

Consejos para garantizar un viaje seguro y sin problemas:

Reserva con antelación y prepárate para viajar

El espacio es limitado, y los trenes se llenan rápidamente durante las vacaciones, especialmente alrededor de la semana de Acción de Gracias. Los días de viaje más concurridos suelen ser martes, miércoles y domingo. Los trenes matutinos tienden a tener mayor disponibilidad que las salidas tardías.

Mejora a la clase Business

Garantiza tu asiento y disfruta de una experiencia premium a bordo con espacio adicional para las piernas, bebidas y aperitivos de cortesía y embarque prioritario.

Servicio de equipaje facturado

Como la ajetreada temporada de viajes de vacaciones suele significar más equipaje, Pacific Surfliner ofrece un servicio de equipaje facturado gratuito , hasta cuatro maletas por pasajero, solo en estaciones con personal entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre.

Ajustes del programa

Los programas Rail 2 Rail y Code Share se suspenderán temporalmente del 26 de noviembre al 1 de diciembre para garantizar asientos disponibles para los pasajeros con boletos de Amtrak durante el período de viaje de alta demanda.

Opciones de viaje flexibles

¿Necesita cambiar sus planes? Modifica tu reserva fácilmente en la aplicación de Amtrak , en línea en Amtrak.com, por teléfono en 800-USA-RAIL o en una estación con personal antes de la salida.

Llegue temprano

Se recomienda a los pasajeros que lleguen al menos 20 minutos antes de la salida para tener tiempo suficiente para el embarque y el check-in.

La seguridad primero: vea algo, diga algo

Informe de cualquier actividad sospechosa o artículos desatendidos a un empleado de Amtrak o a la policía de Amtrak llamando al (800) 331-0008 , marcando el 911 o enviando un mensaje de texto al APD11 (27311).

Planifica con anticipación, viaja con comodidad y haz que tu viaje forme parte de la experiencia navideña. Visita PacificSurfliner.com/Holiday para ver los ajustes del servicio, los consejos de viaje y reservar tu viaje hoy mismo.

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner®

Pacific Surfliner viaja a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones. Esta es la ruta ferroviaria de pasajeros interurbana financiada por el estado más concurrida en los Estados Unidos. Para más información y planificar un viaje, visite pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de poderes conjuntos compuesta por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo de todo el corredor ferroviario de LOSSAN. Además de trabajar para mejorar el transporte ferroviario de pasajeros, los ingresos, el rendimiento puntual, la flexibilidad operativa y la seguridad, la Agencia LOSSAN asumió la responsabilidad de gestionar el servicio Pacific Surfliner en julio de 2015, tras la ejecución de un acuerdo de transferencia interinstitucional con el estado de California. Para más información, visite Lossan.org.

