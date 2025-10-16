两大组织推出全新旅行及门票折扣合作计划

-Amtrak Pacific Surfliner与圣地亚哥海洋世界推出全新旅行及门票折扣合作计划

乘客可享 Amtrak Pacific Surfliner 车 票 8 折及海洋世界 门票 优 惠

加利福尼亚州奥兰治县 2025年10月16日 /美通社/ -- 负责管理Amtrak® Pacific Surfliner®服务的洛杉矶-圣地亚哥-圣路易斯奥比斯波（LOSSAN）铁路走廊机构，与圣地亚哥海洋世界（SeaWorld San Diego）合作，使南加州最受欢迎的主题乐园之一变得更实惠、更便捷。

自10月14日起，Pacific Surfliner乘客可在PacificSurfliner.com/SeaWorld解锁特别优惠。

Amtrak Pacific Surfliner与圣地亚哥海洋世界推出全新旅行及门票折扣合作计划 Logo

在PacificSurfliner.com/SeaWorld购票时输入促销代码 V508 ，即可享受前往圣地亚哥老城的火车票8折优惠。

，即可享受前往圣地亚哥老城的火车票8折优惠。 通过PacificSurfliner.com/SeaWorld的购票入口购买圣地亚哥海洋世界门票，亦可享受折扣。

LOSSAN机构董事会主席Fred Jung表示：“我们非常高兴与海洋世界合作，让家庭和游客能以便捷、无压力的方式体验圣地亚哥。 这一举措让度假计划变得前所未有地轻松和实惠，旅途本身就和目的地一样令人愉悦。”

市场营销与销售副总裁Jackie Plaza表示：“作为圣地亚哥的热门目的地，圣地亚哥海洋世界很高兴能让从洛杉矶经奥兰治县而来的游客以更便捷、更实惠的方式，尽情享受乐园的一切。 海洋世界为各年龄段的游客带来难忘体验，从激动人心的海洋动物表演和亲密互动，到刺激的游乐设施和诸如万圣节狂欢和圣诞庆典的季节性活动。此次合作正是‘连接即力量’的典范——通过可持续旅行串联南加州社区，开启精彩冒险与珍贵回忆的大门。

Pacific Surfliner沿途海景秀丽，车上座位宽敞，配备免费Wi-Fi和餐车，是自驾之外的轻松选择。 游客可乘火车抵达圣地亚哥老城，再打车或乘MTS公交快速前往海洋世界，省去堵车和停车费用。

作为与Pacific Surfliner合作的一部分，海洋世界推出多种门票的专属折扣，价格低于官网标准价。 这些特价门票旨在提升游客体验，并为游园提供更大灵活性。

乘客可选择单日票，畅玩一整天；还可选择含“全天餐饮”的套票，在园内指定餐厅每90分钟享用一次主菜、小食、甜点和饮品。 想延长欢乐时光的游客，还可选购圣地亚哥海洋世界两日票，自首次购票之日起六个月内可再次入园。

如需了解合作详情，请访问PacificSurfliner.com/SeaWorld。 如需更多图片和视频素材，请联系Pacific Surfliner及海洋世界免费获取。

关于 Amtrak® Pacific Surfliner®

Pacific Surfliner沿351英里海岸铁路线连通圣地亚哥、奥兰治、洛杉矶、文图拉、圣巴巴拉和圣路易斯奥比斯波等县，覆盖29个车站。 它是美国最繁忙的政府资助城际客运铁路线。 如需了解更多信息并计划行程，请访问pacificsurfliner.com。

关于 LOSSAN 铁 路走廊机构

洛杉矶-圣地亚哥-圣路易斯奥比斯波（LOSSAN）铁路走廊机构是一个联合权力机构，负责监督管理Amtrak Pacific Surfliner列车服务。 该机构由351英里LOSSAN铁路走廊沿线的铁路业主、运营方和规划机构组成，致力于提升服务区域内的客运量、收入、准点率、运营灵活性和安全水平。 奥兰治县交通管理局为LOSSAN机构及其董事会提供全部必要的行政支持。 如需了解更多信息，请访问Lossan.org。

关于海洋世界（ SeaWorld ）

海洋世界是一家领先的海洋生物主题公园，也是获得认证的动物园和水族馆，在提供有意义体验的同时教育和激励各年龄段的游客关爱海洋生物。 每年接待游客达数百万人次，园区提供寓教于乐的体验，包括近距离动物互动、全年教育项目、获奖的海洋生命主题游乐设施和景点、特别活动以及精彩娱乐演出。 60多年来，海洋世界通过科学、教育以及卓越的动物护理，推动园内外的海洋生物保护。其动物护理已获得美国人道协会（American Humane）认证，并且经海洋哺乳动物公园与水族馆联盟（Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums）和动物园与水族馆协会（Association of Zoos and Aquariums）认可。 海洋世界是全球最大的海洋动物救援组织之一，迄今已救助超过42,000只动物。 成立于2003年的海洋世界保护基金（SeaWorld Conservation Fund）是一家非营利基金会，已向近1,400个组织提供超过2,000万美元资助，用于推进各大洲的关键研究。 园区收入的一部分用于支持这些长期的保护承诺。 海洋世界园区位于奥兰多、圣安东尼奥、圣地亚哥和阿联酋（UAE）阿布扎比。 海洋世界是United Parks & Resorts（NYSE：PRKS）旗下主题公园品牌组合的一部分。 如需了解更多信息，请访问SeaWorld.com。

Amtrak® Pacific Surfliner