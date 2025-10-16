Amtrak Pacific Surfliner y SeaWorld San Diego forman una nueva alianza para ofrecer descuentos en viajes y entradas

Los pasajeros reciben un 20% de descuento en las tarifas de Amtrak Pacific Surfliner, además de otros descuentos en entradas para SeaWorld

ORANGE, Calif., 16 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Agencia del Corredor Ferroviario Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN), que gestiona los servicios de Amtrak® Pacific Surfliner® y SeaWorld San Diego se asociaron para permitir que una de las principales atracciones del sur de California sea más asequible y fácil de disfrutar.

A partir del 14 de octubre, los usuarios de Pacific Surfliner pueden conseguir descuentos especiales en PacificSurfliner.com/SeaWorld.

Ahorre un 20% en sus viajes en tren a Old Town San Diego con el código promocional V508 cuando reserve en PacificSurfliner.com/SeaWorld.

cuando reserve en PacificSurfliner.com/SeaWorld. Disfrute de descuentos en entradas para SeaWorld San Diego al comprarlas en el portal de venta de entradas accesible de PacificSurfliner.com/SeaWorld.

"Para nosotros, es un placer colaborar con SeaWorld para ofrecer a las familias y visitantes una forma cómoda y relajada de disfrutar su visita a San Diego", señaló Fred Jung, presidente de la junta directiva de la Agencia LOSSAN. "Esta iniciativa contribuye a que sea más fácil y asequible que nunca planificar una escapada en la que el viaje sea tan agradable como el destino".

"Como destino estrella de San Diego, SeaWorld San Diego se complace en ofrecer a los visitantes que llegan desde Los Ángeles, y pasan por el condado de Orange, una forma más cómoda y asequible de disfrutar de todo lo que el parque tiene para ofrecer", afirmó Jackie Plaza, vicepresidenta de Marketing y Ventas. "SeaWorld ofrece experiencias inolvidables a los visitantes de todas las edades, desde inspiradoras presentaciones de animales marinos y encuentros cercanos hasta emocionantes atracciones y eventos de temporada, como Halloween Spooktacular y Christmas Celebration. Esta alianza es un claro ejemplo de cómo la unión hace la fuerza, ya que conecta a las comunidades del sur de California por medio del turismo sostenible y abre las puertas a maravillosas aventuras y recuerdos imborrables".

Pacific Surfliner ofrece vistas panorámicas de la costa, asientos espaciosos, conexión wi-fi gratuita y un vagón cafetería, lo que lo convierte en una alternativa relajante para quienes no desean estresarse al volante. Los visitantes pueden tomar el tren hasta Old Town San Diego y conectar con SeaWorld mediante un rápido servicio de transporte compartido o un autobús MTS y así, evitar el tráfico y los gastos de estacionamiento.

Como parte de su colaboración con Pacific Surfliner, SeaWorld ofrece descuentos exclusivos sobre los precios estándar del sitio web en una variedad de opciones de entradas. Estas entradas a un precio especial fueron pensadas para mejorar la experiencia de los visitantes y ofrecer mayor flexibilidad al momento de visitar el parque.

Los visitantes pueden elegir una entrada de un solo día para disfrutar de una jornada completa de aventuras u optar por un paquete con comidas durante todo el día, lo que les permite disfrutar de platos principales, guarniciones, postres y bebidas cada 90 minutos en restaurantes participantes de todo el parque. Asimismo, para quienes desean prolongar la diversión, SeaWorld San Diego ofrece una entrada de dos días, que permite una segunda visita durante los seis meses siguientes a la fecha de compra original.

Para obtener información detallada sobre esta asociación, visite PacificSurfliner.com/SeaWorld. Para ver más fotos y videos, cortesía de Pacific Surfliner y SeaWorld, contáctenos.

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner®

El Pacific Surfliner recorre una ruta ferroviaria costera de 351 millas que atraviesa los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones en el trayecto. Esta es la ruta ferroviaria de pasajeros interurbana más concurrida financiada por el estado en los Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visite pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles - San Diego - San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de poderes conjuntos compuesta por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo de todo el corredor ferroviario de LOSSAN. La Agencia está formada por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo del corredor ferroviario LOSSAN de 351 millas, y se esfuerza por aumentar la cantidad de pasajeros, los ingresos, la puntualidad, la flexibilidad operativa y la seguridad en toda su área de servicio. La Autoridad de Transporte del Condado de Orange ofrece todo el apoyo administrativo necesario a la Agencia LOSSAN y a su junta directiva. Para obtener más información, visite Lossan.org.

Acerca de SeaWorld

SeaWorld es un parque temático líder que alberga vida marina, un zoológico y un acuario acreditado que ofrece experiencias memorables a la vez que educa e inspira a visitantes de todas las edades a cuidar de la vida marina. Los parques, que reciben a millones de visitantes cada año, ofrecen experiencias divertidas y enriquecedoras, desde encuentros cercanos con animales y programas educativos durante todo el año hasta galardonadas atracciones y paseos temáticos sobre la vida marina, eventos especiales y entretenimiento emocionante. Durante más de 60 años, SeaWorld ha promovido la conservación de la vida marina dentro y fuera de sus parques por medio de la ciencia, la educación y el cuidado excepcional de los animales; el parque está certificado por American Humane y acreditado por la Alianza de Parques y Acuarios de Mamíferos Marinos y la Asociación de Zoológicos y Acuarios. SeaWorld es una de las organizaciones de rescate de animales marinos más grandes del mundo, que ha ayudado a más de 42,000 animales hasta la fecha. El Fondo de Conservación de SeaWorld, una fundación sin fines de lucro fundada en 2003, ha donado más de 20 millones de dólares a casi 1,400 organizaciones para promover investigaciones fundamentales en todos los continentes. Una parte de los ingresos del parque se destina a cumplir estos compromisos de conservación de larga data. Los parques SeaWorld están en Orlando, San Antonio, San Diego y Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU). SeaWorld forma parte de la cartera de marcas de parques temáticos United Parks & Resorts (NYSE: PRKS). Para obtener más información, visítenos en SeaWorld.com.

