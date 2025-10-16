旅客搭乘太平洋衝浪者號享車票 8 折優惠，暢遊海洋世界再享門票折扣

加州橘郡 2025年10月16日 /美通社/ -- 負責營運美國國鐵®太平洋衝浪者號®海岸鐵道線的洛杉磯–聖地牙哥–聖路易斯奧比斯波（LOSSAN）鐵路走廊管理局，今日宣布與聖地牙哥海洋世界 (SeaWorld San Diego) 建立全新合作夥伴關係，讓旅客能以更經濟、便捷的方式，輕鬆暢遊南加州最受歡迎的頂級景點。

自 10 月 14 日起，旅客可至活動官網 PacificSurfliner.com/SeaWorld 預訂，解鎖獨家優惠。

美國國鐵太平洋衝浪者號攜手聖地牙哥海洋世界推出獨家交通與門票優惠 LOSSAN 鐵路走廊管理局

在 PacificSurfliner.com/SeaWorld 預訂前往聖地牙哥舊城區的火車票時，輸入優惠代碼 V508 即可享有 8 折優惠。

即可享有 8 折優惠。 透過 PacificSurfliner.com/SeaWorld 網站上的購票入口購買聖地牙哥海洋世界門票，即可享有折扣優惠。

「我們非常高興能與海洋世界合作，為家庭及所有旅客提供一種舒適無壓力的聖地牙哥旅遊新選擇。」LOSSAN 鐵路走廊管理局董事會主席 Fred Jung 表示，「這項合作計畫讓規劃一趟旅程變得前所未有的輕鬆實惠，使美好的旅途本身就成為假期的一大亮點。」

「作為聖地牙哥的指標性景點，我們很高興能透過這次合作，讓來自洛杉磯及橘郡地區的旅客更便利、更划算地體驗海洋世界的一切。」行銷與銷售副總裁 Jackie Plaza 指出，「從啟發人心的海洋動物表演、近距離互動，到刺激的遊樂設施，以及『萬聖節驚魂夜』和『聖誕慶典』等季節限定活動，海洋世界為各年齡層的遊客創造難忘的回憶。這次合作是『連結創造力量』的最佳典範——透過永續的鐵道旅行串連南加州各大社區，為大眾開啟通往奇妙冒險與珍貴回憶的大門。」

太平洋衝浪者號列車沿途提供壯麗的海岸風光，並配備寬敞座位、免費 Wi-Fi 及餐車服務，是取代自行開車的絕佳放鬆選擇。旅客可搭乘火車抵達聖地牙哥舊城區，再轉乘計程車或 MTS 巴士即可快速抵達海洋世界，輕鬆避開交通壅塞與高昂的停車費用。

作為與太平洋衝浪者號合作的一部分，海洋世界提供多種獨家門票折扣，價格均優於官網標準售價。這些特別設計的票券旨在提升遊客體驗，並提供更彈性的遊園規劃。

旅客可選擇單日門票，享受一整天的精彩冒險；或選購包含全日餐飲的套票，在園區內的指定餐廳，每 90 分鐘即可無限次享用主餐、配菜、甜點及飲料。此外，聖地牙哥海洋世界也提供兩日門票，讓旅客可在首次入園後的六個月內再次造訪，延續歡樂時光。

欲了解完整的合作詳情，請造訪 PacificSurfliner.com/SeaWorld。如需更多照片及影片素材，歡迎與我們聯繫。

關於美國國鐵®太平洋衝浪者號®

太平洋衝浪者號行駛於一段長達 351 英里的沿海鐵道路線，途經聖地牙哥、橘郡、洛杉磯、範杜拉、聖塔芭芭拉及聖路易斯奧比斯波等郡，共設有 29 個車站。它是美國最繁忙的州級支持城際客運鐵道路線。欲了解更多資訊及規劃旅程，請造訪 pacificsurfliner.com。

關於 LOSSAN 鐵路走廊管理局

洛杉磯–聖地牙哥–聖路易斯奧比斯波（LOSSAN）鐵路走廊管理局為一聯合權力機構，負責監督美國國鐵太平洋衝浪者號服務的管理。該局由沿著 351 英里長 LOSSAN 鐵路走廊的鐵路所有者、營運商和規劃機構組成，致力於提高其服務區域的客運量、收入、準點率、營運彈性和安全性。橘郡交通管理局為 LOSSAN 局及其董事會提供所有必要的行政支援。如欲進一步了解，請瀏覽 Lossan.org。

關於海洋世界

海洋世界是一間領先的海洋生物主題公園，同時也是一間經過認證的動物園和水族館，它提供有意義的體驗，同時教育和啟發所有年齡層的遊客關心海洋生物。公園每年接待數百萬遊客，提供有趣且豐富的體驗，從近距離動物接觸、全年教育課程，到屢獲殊榮的海洋生物主題遊樂設施和景點、特別活動和精彩娛樂。在超過 60 年的時間裡，海洋世界透過科學、教育和卓越的動物護理，推動了公園內外的海洋生物保育工作，這些護理已獲得美國人道協會「人道認證」以及海洋哺乳動物公園和水族館聯盟和動物園和水族館協會的認證。海洋世界是全球最大的海洋動物救援組織之一，迄今已協助超過 42,000 隻動物。海洋世界保育基金是一個成立於 2003 年的非營利基金會，已向近 1,400 個組織提供了超過 2,000 萬美元，以推進各大洲的關鍵研究。公園收入的一部分用於支持這些長期的保育承諾。海洋世界公園位於奧蘭多、聖安東尼奧、聖地牙哥和阿拉伯聯合大公國的阿布達比。海洋世界是 United Parks & Resorts (NYSE: PRKS）主題公園品牌組合的一部分。欲了解更多資訊，請造訪我們的網站 SeaWorld.com。

