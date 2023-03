An der Spitze der Logistik zu stehen ist keine Kleinigkeit

MAILAND, 23. März 2023 /PRNewswire/ -- Poste Italiane hat es wieder geschafft! Der größte Anbieter von Hauslieferungen in Italien setzt mit seiner neuen Initiative "Fresh Deliveries" neue Maßstäbe und erweitert die Reichweite der Lieferlogistik. Dieser Service besteht in der Auslieferung von frischen Lebensmitteln in Kühlfahrzeugen zu den vom Kunden gewünschten Lieferzeiten und stellt einen wichtigen Meilenstein für die italienische Nationalpost dar.

Milkman Technologies is actively participating in the Leaders in Logistics Summit in London this March 28-29. This event serves as a platform for logistics professionals to network, share ideas, and meet industry experts.



Ermöglicht wurde dieses neue Vorhaben durch den Poste Italiane-Zustelldienst mit Unterstützung von Milkman Technologies, einer technischen Erweiterung, die den IT-Kern dieser Geschäftsumwandlung für die letzte Meile von Poste Italiane darstellt. Poste Italiane verlässt sich weiterhin auf Milkman Technologies als einzigartige Plattform für die Hauszustellung, eine Technologie, die den gesamten Prozess der letzten Meile abdeckt, von der Auftragsannahme bis zur Hauszustellung. In diesem Sinne setzt Milkman Technologies seine Innovationen in der Logistik fort und betrachtet Nachhaltigkeit und einen verbraucherorientierten Ansatz als relevante Faktoren für ein stabiles Lieferkettenmanagement.

An der Spitze der Technologie für die Logistik zu stehen, ist keine leichte Aufgabe. Eine noch größere Herausforderung ist es jedoch, die Lücke zwischen der Technologie und den Bedürfnissen der Kunden zu schließen. Scale-up-Unternehmen der Logistikbranche wie Milkman Technologies müssen über ihr Produkt hinausblicken und die Kunden dort abholen, wo sie tatsächlich sind, und sicherzustellen, dass das Wertversprechen des Unternehmens dem Markt entspricht, den es bedient. Aus diesem Grund nimmt Milkman Technologies an einer der wichtigsten Konferenzen im Bereich Logistik und Supply Chain Management in EMEA teil, Leaders in Logistics in London am 28.-29. März. Diese Veranstaltung dient als Plattform für Logistikexperten, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und sich mit Branchenexperten zu treffen, um zu erfahren, wo der Markt Probleme hat, was dringend notwendig ist und welche Strategien Erfolg versprechen, ähnlich wie die Bedürfnisse von Poste Italiane.

Luca Krueger, CRO von Milkman Technologies, wird an der Podiumsdiskussion der Veranstaltung zum Thema "Balancing Customer Convenience with Speed, Cost, and Sustainability" teilnehmen, drei Faktoren, die für die Steuerung der Nachfrage heutzutage entscheidend sind. Das Podium wird gemeinsam mit Vertretern von Correios de Portugal, Asendia, John Lewis Partnership und Via.Delivery abgehalten. Die Diskussion wird sich darauf konzentrieren, die Bequemlichkeit neu zu überdenken, Kundendaten zu nutzen, um personalisierte Lieferoptionen anzubieten, die Herausforderung der Retouren zu meistern und die Rolle der Außer-Haus-Zustellung in der Branche zu untersuchen.

"Wir sind begeistert, an der Leaders in Logistics-Konferenz teilzunehmen und unsere Erkenntnisse mit anderen Logistikexperten zu teilen", sagt Luca. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Leaders in Logistics.

