Être à l'avant-garde de la logistique n'est pas une mince affaire

MILAN, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Poste Italiane a encore réussi! Le principal acteur de la livraison à domicile en Italie continue de repousser les limites et d'étendre la portée de la logistique de livraison avec sa nouvelle initiative de "livraisons fraîches". Ce service consiste à livrer des produits d'épicerie frais dans des véhicules réfrigérés à l'heure de livraison choisie par le client, ce qui représente une étape importante pour la poste nationale italienne.

Cette nouvelle activité a été rendue possible par le service de livraison de Poste Italiane alimenté par Milkman Technologies , une technologie de pointe qui est au cœur de la transformation des opérations du dernier kilomètre de Poste Italiane. Poste Italiane continue de s'appuyer sur Milkman Technologies en tant que plateforme unique de livraison à domicile, une technologie qui comprend le processus de bout en bout du dernier kilomètre, de l'enregistrement de la commande à la livraison à domicile. Dans cette optique, Milkman Technologies continue d'innover dans le domaine de la logistique, en considérant la durabilité et une approche centrée sur le consommateur comme des facteurs importants pour une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement.

Être à la pointe de la technologie en matière de logistique n'est pas une tâche facile. Le défi est encore plus grand lorsqu'il s'agit de combler le fossé entre la technologie et les besoins des clients. Les entreprises de logistique à grande échelle telles que Milkman Technologies doivent aller au-delà de leur produit et rencontrer les clients sur le terrain, en veillant à ce que la proposition de valeur de l'entreprise corresponde au marché auquel elle s'adresse. C'est pour cette raison que Milkman Technologies participe à l'une des principales conférences sur la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans la région EMOA, Leaders in Logistics , qui se tiendra à Londres les 28 et 29 mars. Cet événement sert de plateforme aux professionnels de la logistique pour établir des réseaux, partager des idées et rencontrer des experts du secteur afin de connaître les contraintes du marché, les urgences et les stratégies efficaces, à l'instar des besoins de transformation de Poste Italiane.

Luca Krueger , directeur des revenus de Milkman Technologies, participera à la table ronde de l'événement intitulée "Trouver un équilibre entre le confort du client et la rapidité, le coût et la durabilité", trois facteurs essentiels pour orienter la demande aujourd'hui. Cette table ronde est composée de représentants de Correios de Portugal, d'Asendia, de John Lewis Partnership et de Via.Delivery. La discussion portera sur la nécessité de repenser le confort, d'utiliser les données des clients pour proposer des options de livraison personnalisées, de relever le défi des retours et de réfléchir au rôle de la livraison hors domicile dans le secteur.

"Nous sommes ravis de participer à la conférence Leaders in Logistics et de partager nos idées avec d'autres professionnels de la logistique", a déclaré Luca Krueger. Pour en savoir plus, consultez le site Xeb de Leaders in Logistics .

