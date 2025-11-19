Analytic Partners en position de leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour ses solutions de modélisation du mix marketing

Une reconnaissance étendue aux capacités cruciales de Gartner en matière de solutions de modélisation du mix marketing

MIAMI, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, leader de l'analyse commerciale, a annoncé aujourd'hui sa reconduction comme leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour ses solutions de modélisation du mix marketing (MMM), une place qu'il occupe depuis la création du rapport en 2024. Parmi tous les fournisseurs évalués dans le Magic Quadrant, Analytic Partners a obtenu le meilleur classement à la fois pour l'exécution et pour la vision.

« Nous sommes honorés d'être nommés leader pour la deuxième année consécutive, et ravis d'être distingués au plus haut niveau pour notre vision exhaustive et notre capacité d'exécution », a déclaré Nancy Smith, présidente-directrice générale d'Analytic Partners. « Selon nous, cette reconnaissance valide notre attachement à fournir à nos clients des solutions supérieures de veille commerciale et d'aide à la prise de décision en faveur d'une réelle croissance à long terme. GPS Enterprise®, alimenté par ROI Genome®, met à la disposition des entreprises la veille commerciale dont elles ont besoin pour prendre des décisions agiles qui promeuvent la croissance durable, sur la base de données. »

Une reconnaissance étendue aux capacités cruciales de Gartner en matière de solutions de modélisation du mix marketing

La distinction d'Analytic Partners pour ses solutions exceptionnelles s'étend au rapport sur ses capacités cruciales en matière de solutions MMM qui accompagne le Magic Quadrant™, où la société a obtenu les notes les plus élevées dans huit des neuf capacités cruciales évaluées, notamment :

Meilleure note pour la rapidité de la création de valeur

Meilleure note dans le domaine de l'adoption par les spécialistes du marketing

Meilleure note en matière d'adoption interfonctionnelle

Meilleure note pour l'analyse et l'exécution complexes

Meilleure note au banc d'essai des prestations en libre-service

Meilleure note pour l'évaluation créative

Meilleure note en matière de taxonomie des données créatives

Meilleure note dans le domaine du suivi de marque

En outre, la société Analytic Partners s'est classée au premier rang pour l'application de la modélisation du mix d'entreprise (4,25 sur 5) et pour l'application de la modélisation du mix en faveur de la stratégie de marque (4,25 sur 5).

« Nous pensons que les capacités cruciales de Gartner mettent en évidence l'importance de l'activation commerciale, de la gestion de la complexité et de l'adoption interfonctionnelle pour accélérer la création de valeur », a ajouté Maggie Merklin, directrice de la clientèle chez Analytic Partners. « Dans tous les secteurs, nous voyons les dirigeants d'entreprise se concentrer sur une source de données unique pour prendre leurs décisions. Nos clients utilisent l'analyse commerciale pour prendre des décisions relatives à la tarification, à la production, aux médias et à la création, en quantifiant l'impact de chaque action. Il en résulte des décisions plus rapides, un alignement plus étroit des membres de la direction et une croissance mesurable de l'entreprise. »

L'évolution de la modélisation du mix marketing vers l'analyse commerciale

L'analyse commerciale est un cadre de mesure qui adopte une approche globale, axée sur les résultats, de la veille économique et des prévisions pour dépasser la modélisation traditionnelle du mix marketing (MMM). L'analyse commerciale met en lumière les liens entre les leviers commerciaux et la croissance de l'entreprise, en fournissant des informations exploitables qui permettent d'aligner les finances, le marketing et les opérations sur les facteurs qui alimentent le succès. La solution d'Analytic Partners continue d'évoluer, avec de nouvelles fonctionnalités de plateforme qui proposent des informations et des analyses dynamiques alimentées par l'IA, comme les capacités d'évaluation de l'impact de la marque et de l'intelligence créative, en vue de répondre aux besoins d'un paysage du marketing en constante évolution.

GPS Enterprise ® : la plateforme d'analyse commerciale pour la prise de décision en entreprise

GPS Enterprise® est la plateforme entièrement intégrée de bout en bout d'Analytics Partners, alimentée par son outil exclusif de veille ROI Genome®. Elle garantit une intégration et une gestion rationalisées des données, des analyses avancées et des optimisations prospectives selon plusieurs objectifs pour aider les entreprises à concrétiser leurs ambitions de croissance. Sur la base d'une suite solide de fonctionnalités conçues pour la prise de décisions complexes, et soutenue par des compétences de pointe dans le domaine des produits, de la science des données et de l'expérience des clients, la plateforme GPS Enterprise permet aux entreprises d'évoluer et de prospérer en respectant les normes de sécurité et de confidentialité les plus strictes.

Le rapport Magic Quadrant est une étude rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, qui donne une vue d'ensemble de la position des fournisseurs les uns par rapport aux autres sur les marchés à forte croissance. Les fournisseurs sont classés en quatre « quadrants » : leaders, prétendants, visionnaires et spécialistes de niche. Cette étude aide les entreprises à optimiser leur analyse de marché en fonction de leurs besoins spécifiques.

Pour lire l'intégralité du rapport Magic Quadrant™, vous pouvez accéder à un exemplaire gratuit ici.

Pour lire l'intégralité du rapport sur les capacités cruciales, vous pouvez en obtenir un exemplaire gratuit ici.

Gartner, Rapport Magic Quadrant des solutions de modélisation du mix marketing, 10 novembre 2025, par Matt Wakeman, David Walters, Tunde Kamson.

Gartner est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche et de conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d'Analytic Partners

Reconnue comme un leader dans le rapport The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023 (mesure et optimisation du marketing, 3e trimestre de 2023), la société Analytic Partners fournit des mesures de marketing et des analyses commerciales aux marques du classement Fortune 500 dans le monde entier. Nous proposons des solutions adaptatives pour une meilleure compréhension de l'activité, une planification et une optimisation en temps opportun, pour le marketing et bien plus encore. Nous transformons les données en connaissances spécialisées afin que les entreprises puissent tisser des liens puissants avec leurs clients et générer des succès commerciaux. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site analyticpartners.com.