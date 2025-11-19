Analytic Partners positioniert sich als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Marketing Mix Modeling Lösungen 2025

Anerkennung erstreckt sich auf die Gartner Critical Capabilities für MMM-Lösungen

MIAMI, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, das führende Unternehmen im Bereich Commercial Analytics, gab heute bekannt, dass es erneut als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Marketing Mix Modeling (MMM) Lösungen für 2025 eingestuft wurde - eine Position, die es seit der Einführung des Berichts im Jahr 2024 innehat. Analytic Partners erhielt die höchste Platzierung bei der Ausführung und die weiteste Platzierung bei der Vision unter allen bewerteten Anbietern im Magic Quadrant.

„Wir fühlen uns geehrt, zum zweiten Mal in Folge zum Leader ernannt worden zu sein, und freuen uns, dass wir die höchste Anerkennung für die ‚Vollständigkeit' der Vision und die höchste für die ‚Fähigkeit zur Umsetzung' erhalten haben", sagte Nancy Smith, President und CEO von Analytic Partners. „Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung unser Engagement bestätigt, unseren Kunden überlegene Commercial Intelligence- und Entscheidungslösungen für echtes, langfristiges Wachstum zu liefern. Mit GPS Enterprise®, angetrieben durch ROI Genome®, erhalten Unternehmen die Unternehmensintelligenz, um agile, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die das nachhaltige Wachstum beschleunigen."

Anerkennung für MMM-Lösungen im Gartner Critical Capabilities Report

Die Anerkennung für die überlegenen Lösungen von Analytic Partners erstreckt sich auch auf den Critical Capabilities Report für MMM-Lösungen, der den Magic Quadrant™ ergänzt und in dem Analytic Partners in acht von neun bewerteten kritischen Fähigkeiten die höchste Punktzahl erhielt, darunter:

Höchste Punktzahl bei Speed to Value

Höchste Punktzahl bei Marketer Adoption Enablement

Höchste Punktzahl bei Cross-Function Adoption Enablement

Höchste Punktzahl bei Complex Analytics and Execution

Höchste Punktzahl bei Self-Service Modeling Workbench

Höchste Punktzahl bei Creative Evaluation

Höchste Punktzahl bei Creative Data Taxonomy

Höchste Punktzahl bei Brand Tracking

Darüber hinaus belegte Analytic Partners den ersten Platz im Anwendungsfall Enterprise Mix Modeling (4,25 von 5 Punkten) und im Anwendungsfall Mix Modeling for Branding (4,25 von 5 Punkten).

„Wir glauben, dass Gartners Critical Capabilities die Bedeutung von Commercial Enablement, Komplexitätsmanagement und funktionsübergreifender Einführung aufzeigen, um die Wertschöpfung zu beschleunigen", sagte Maggie Merklin, Chief Customer Officer bei Analytic Partners. „In allen Branchen beobachten wir, dass sich die Führungskräfte von Unternehmen auf eine einzige Quelle der Wahrheit für die Entscheidungsfindung einigen. Unsere Kunden nutzen Commercial Analytics, um Entscheidungen in den Bereichen Preisgestaltung, Produktion, Medien und Kreativität zu treffen und die Auswirkungen jeder Aktion zu quantifizieren. Das Ergebnis sind schnellere Entscheidungen, eine engere Abstimmung mit der Geschäftsleitung und ein messbares Unternehmenswachstum."

Die Entwicklung von Marketing Mix Modeling zu Commercial Analytics

Commercial Analytics ist ein Messrahmen, der einen ganzheitlichen, ergebnisorientierten Ansatz für Business Intelligence und Prognosen verfolgt und damit über das traditionelle Marketing Mix Modeling (MMM) hinausgeht. Commercial Analytics deckt die Zusammenhänge zwischen den geschäftlichen Hebeln und dem Unternehmenswachstum auf und liefert umsetzbare Erkenntnisse, die Finanzen, Marketing und Betrieb auf die Faktoren ausrichten, die den Erfolg fördern. Die Lösung von Analytic Partners wird kontinuierlich um neue Plattformfunktionen erweitert, die KI-gestützte Einblicke und dynamische Analysen liefern, wie z. B. die Auswertungsfunktionen Brand Impact und Creative Intelligence, um den Anforderungen einer sich ständig verändernden Marketinglandschaft gerecht zu werden.

GPS Enterprise ® : Die Commercial Analytics-Plattform für die Entscheidungsfindung in Unternehmen

GPS Enterprise® ist die vollständig integrierte End-to-End-Plattform von Analytics Partners, die auf der firmeneigenen ROI-Genom® Intelligenz basiert. Sie sorgt für eine optimierte Datenintegration und -verwaltung, fortschrittliche Analysen und vorausschauende, multizentrische Optimierungen, um die Wachstumsziele der Unternehmen zu erreichen. Mit einer robusten Suite von Funktionen für die komplexe Entscheidungsfindung – unterstützt durch branchenführende Expertise in den Bereichen Produkt, Data Science und Kundenerfahrung – verhilft GPS Enterprise skalierbaren Unternehmen zum Erfolg. Und das alles unter Wahrung der höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards.

Der Magic-Quadrant-Bericht ist eine rigorose, faktenbasierte Untersuchung spezifischer Märkte, die einen umfassenden Überblick über die Positionierung der Anbieter in wachstumsstarken Märkten gibt. Die Anbieter sind in vier Quadranten untergebracht: Leaders, Challengers, Visionaries, und Niche Players. Diese Forschung ermöglicht es den Unternehmen, ihre Marktanalyse auf ihre spezifischen Bedürfnisse abzustimmen.

Um den vollständigen Magic Quadrant™-Bericht zu lesen, können Sie hier ein kostenloses Exemplar anfordern.

Um den vollständigen Critical Capabilities-Bericht zu lesen, können Sie hier ein Gratisexemplar anfordern.

Gartner, Magic Quadrant for Marketing Mix Modeling Solutions, 10. November 2025, von Matt Wakeman, David Walters, Tunde Kamson.

Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungs- und Beratungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Marktforschungstätigkeit ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Analytic Partners

Anerkannt als Leader in The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Bericht für das dritte Quartal 2023, bietet Analytic Partners Marketing Measurement und Commercial Analytics für Fortune 500-Marken weltweit. Wir bieten adaptive Lösungen für ein tieferes Geschäftsverständnis und eine rechtzeitige Planung und Optimierung – für das Marketing und darüber hinaus. Wir verwandeln Daten in Know-how, damit unsere Kunden starke Verbindungen zu ihren Kunden aufbauen und wirtschaftlichen Erfolg erzielen können. Weitere Informationen finden Sie unter analyticpartners.com.