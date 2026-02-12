ANASTASIA BEVERLY HILLS ANUNCIA A ANTONELA ROCCUZZO COMO NUEVA EMBAJADORA MUNDIAL DE LA MARCA

LOS ÁNGELES, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Anastasia Beverly Hills se enorgullece de anunciar a Antonela Roccuzzo como su nueva Embajadora Mundial de la Marca para 2026.

Reconocida en todo el mundo por su elegancia atemporal, autenticidad y voz influyente, Antonela encarna los valores fundamentales de Anastasia Beverly Hills: confianza, integridad y empoderamiento femenino. Como emprendedora dedicada, madre y figura mundial de la moda, Antonela sigue siendo una fuerza impulsora dentro de la industria.

cortesía de Anastasia Beverly Hills (PRNewsfoto/Anastasia Beverly Hills)

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Antonela a la familia Anastasia Beverly Hills", afirmó Anastasia Soare, fundadora y directora ejecutiva de Anastasia Beverly Hills. "Su elegancia, calidez y enfoque natural de la belleza reflejan a la perfección el espíritu de nuestra marca. Antonela inspira a millones de personas por mantenerse fiel a sí misma, y esa autenticidad es lo que hace que esta colaboración sea tan poderosa".

En su nuevo cargo como embajadora mundial de la marca, Antonela aparecerá en los próximos contenidos y proyectos sociales que destaquen los productos estrella y los nuevos lanzamientos de la marca.

"Siempre he admirado a Anastasia Beverly Hills, no solo por sus increíbles productos, sino también por la dedicación de la marca a empoderar a las personas para que se sientan seguras de sí mismas", afirmó Antonela Roccuzzo. "Es un honor colaborar con una marca que realmente me encanta y que uso todos los días. Estoy emocionada por crear momentos significativos juntos y compartir más de mi rutina de belleza con el mundo".

Los valores compartidos por Antonela Roccuzzo y Anastasia Beverly Hills sirven para inspirar y empoderar a las mujeres de todo el mundo, lo que refleja una colaboración basada en el arte, la innovación y la individualidad.

Acerca de Anastasia Beverly Hills:

la empresaria de belleza de origen rumano Anastasia Soare lanzó su marca homónima con un salón insignia en Beverly Hills en 1997 y la primera línea de productos de la empresa en 2000. Basada en la geometría sagrada de la proporción áurea, ABH crea cosméticos de prestigio para un público apasionado y prosumidor. Soare fue la primera en introducir el modelado de cejas, seguido de una línea de productos basada en su método patentado Golden Ratio Eyebrow Shaping Method, y es ampliamente reconocida por impulsar el negocio multimillonario que rodea a la categoría.

Los productos de Anastasia Beverly Hills están disponibles en anastasiabeverlyhills.com, Dillard's, Macy's, Nordstrom, Sephora, ULTA y tiendas minoristas selectas en más de 30 países.

