Änderungen im Vorstand der Adecco Group

Drei neue Vorstandsmitglieder sollen vorgeschlagen werden: Tobias Knechtle, Matthias Rebellius und Jacques Sanche

Die langjährigen Mitglieder Kathleen Taylor und Didier Lamouche kandidieren nicht für eine Wiederwahl in den Vorstand.

Jean-Christophe Deslarzes, Vorsitzender des Vorstands, kandidiert für eine letzte Amtszeit zur Wiederwahl.

ZÜRICH, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Adecco Group (SIX: ADEN), das führende Beratungsunternehmen für Talent und Technologie, gab heute bekannt, dass der Vorstand Tobias Knechtle, Matthias Rebellius und Jacques Sanche als neue Mitglieder für die Wahl auf der Jahreshauptversammlung (AGM) des Unternehmens am 15. April 2026 vorschlagen wird. Die langjährigen Mitglieder Kathleen Taylor und Didier Lamouche, die 2015 bzw. 2011 in den Vorstand gewählt wurden, stehen nicht zur Wiederwahl.

Jean-Christophe Deslarzes, Vorsitzender des Vorstands der Adecco Group, sagte: „Ich danke Katie Taylor und Didier Lamouche im Namen des Unternehmens und des Vorstands für ihre wichtige strategische Beratung und Unterstützung der Gruppe. Sie waren hervorragende Vorstandsmitglieder und haben wesentlich zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung beigetragen. Ich wünsche ihnen alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen.

Im Rahmen unserer laufenden Nachfolgeplanung für den Vorstand freuen wir uns, Tobias Knechtle, Matthias Rebellius und Jacques Sanche für unseren Vorstand vorzuschlagen. Tobias Knechtle war als CFO in mehreren börsennotierten Unternehmen tätig und wird die Finanzkompetenz des Vorstands weiter stärken. Matthias Rebellius und Jacques Sanche verfügen über umfangreiche Erfahrung als CEO. Alle drei bringen fundierte Technologie- und Digitalkompetenz mit, die die Fähigkeiten des Vorstands hervorragend ergänzen und die wegweisende KI-Agenda der Gruppe unterstützen werden."

Tobias Knechtle ist seit 2022 CFO und Mitglied der Konzernleitung von Geberit und verfügt seit 2020 über Erfahrung als Vorstands- und Prüfungsausschussvorsitzender bei V-Zug. Vor seiner Tätigkeit bei Geberit war Tobias Knechtle CFO der Valora Group sowie deren ad interim CEO. Zuvor hatte er leitende Positionen im Finanzbereich bei der Kudelski Group inne und war Managing Director Germany bei Cinven Private Equity. Er begann seine Karriere als interner Auditor bei Nestlé und war sieben Jahre lang als Berater bei der Boston Consulting Group in der Schweiz und in Brasilien tätig. Er hat einen Master of Business Administration der Universität Bern, Schweiz, und ist Schweizer Staatsbürger. Die Adecco Group wird das einzige externe Vorstandsmandat von Tobias Knechtle sein.

Matthias Rebellius ist seit 2020 CEO von Siemens Smart Infrastructure und Mitglied des Vorstands der Siemens AG, Vorstandsvorsitzender von Siemens Schweiz und Mitglied des Vorstands der börsennotierten Siemens India Ltd. Seit 2020 ist er außerdem Mitglied im Aufsichtsrat der börsennotierten, unabhängigen Siemens Energy AG. Er kam 1990 zu Siemens und hatte zunehmend leitende Positionen in den Bereichen Industrieautomation, Gebäudetechnik und Smart Infrastructure in Deutschland, den USA und der Schweiz inne. Er hat einen Abschluss in Elektrotechnik von der Fachhochschule Trier und ist deutscher und Schweizer Staatsbürger. Matthias Rebellius hat sich entschieden, Ende September aus seinen Führungspositionen bei der Siemens AG auszuscheiden, um sich auf seine nicht-exekutive Karriere zu konzentrieren.

Jacques Sanche ist seit 2016 CEO der Bucher Industries AG. Seit Dezember 2025 ist er außerdem Vorsitzender des Vorstands von Burkhardt Compression. Zuvor war er acht Jahre lang CEO der Belimo Holding AG. Er begann seine Karriere als Berater, unter anderem bei der Boston Consulting Group in Deutschland. Anschließend hatte er verschiedene Führungspositionen mit zunehmender Gewinn- und Verlustverantwortung bei WMH – Walter Meier Group in der Schweiz und den USA inne. Er war fünfzehn Jahre lang Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses von Schweiter Technologies. Er hat einen Master of Business Administration und einen Doktortitel in Informationstechnologien der Universität St. Gallen, Schweiz, und ist kanadischer und Schweizer Staatsbürger. Jacques Sanche hat beschlossen, Ende April von seiner Führungsposition zurückzutreten, um sich auf seine nicht-exekutive Karriere zu konzentrieren.

Jean-Christophe Deslarzes, Vorsitzender des Verwaltungsrats, wird sich für eine letzte Amtszeit bis zur Hauptversammlung 2027 zur Wiederwahl stellen. Dann plant er, nach zwölf Jahren als Vorstandsmitglied, davon sieben als Vorsitzender, zurückzutreten.

Die folgenden Vorstandsmitglieder werden sich ebenfalls zur Wiederwahl stellen: Rachel Duan, Martine Ferland, Stefano Grassi, Sandhya Venugopal und Regula Wallimann.

Informationen zur Adecco Group

Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologiekompetenz. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, liefern digitale sowie ingenieurtechnische Beratungsleistungen zur Unterstützung von Transformationen und helfen Organisationen, ihre Belegschaft zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und engagiert sich für die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit sowie die Unterstützung widerstandsfähiger Volkswirtschaften und Gemeinschaften. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

