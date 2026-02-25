Remaniements au sein du conseil d'administration du groupe Adecco

ANNONCE AD HOC conformément à l'art. 53 du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

Trois nouveaux membres du conseil d'administration seront proposés à l'élection : Tobias Knechtle, Matthias Rebellius et Jacques Sanche

Kathleen Taylor et Didier Lamouche, membres de longue date, ne se représentent pas au conseil d'administration

Jean-Christophe Deslarzes, président du conseil d'administration, candidat à la réélection pour un dernier mandat

ZURICH, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Adecco (SIX : ADEN), leader dans le domaine du conseil en talents et en technologies, annonce aujourd'hui que le conseil d'administration proposera l'élection de Tobias Knechtle, Matthias Rebellius et Jacques Sanche comme nouveaux membres lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de la société le 15 avril 2026. Kathleen Taylor et Didier Lamouche, membres de longue date du conseil d'administration depuis 2015 et 2011 respectivement, ne se représentent pas.

Jean-Christophe Deslarzes, président du conseil d'administration du groupe Adecco, déclare : « Je remercie Katie Taylor et Didier Lamouche au nom de la société et du conseil d'administration pour leurs conseils stratégiques et leur soutien. Ils ont été des membres remarquables du conseil d'administration et ont contribué de manière substantielle à la collaboration constructive avec la direction. Je leur adresse mes meilleurs vœux pour leurs projets futurs. »

« Dans le cadre de la planification de la succession des membres, nous sommes ravis de proposer Tobias Knechtle, Matthias Rebellius et Jacques Sanche à notre conseil d'administration. Ayant exercé les fonctions de directeur financier dans plusieurs sociétés cotées en bourse, Tobias Knechtle renforcera les compétences financières du conseil d'administration. Matthias Rebellius et Jacques Sanche ont une grande expérience en tant que CEO. Tous trois apportent une expertise technologique et numérique approfondie, qui complète parfaitement les capacités du conseil d'administration et soutiendra l'agenda pionnier du groupe en matière d'IA. »

Tobias Knechtle est directeur financier et membre du conseil d'administration de Geberit depuis 2022 et préside le conseil d'administration et le comité d'audit de V-Zug depuis 2020. Avant de rejoindre Geberit, Tobias a occupé le poste de directeur financier du groupe Valora ainsi que celui de CEO par intérim. Auparavant, il a occupé des fonctions financières de haut niveau au sein du groupe Kudelski et a été directeur général pour l'Allemagne chez Cinven Private Equity. Il a commencé sa carrière en tant qu'auditeur interne chez Nestlé et a passé sept ans en tant que consultant au Boston Consulting Group en Suisse et au Brésil. Il est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Université de Berne, en Suisse, et est citoyen suisse. Le groupe Adecco sera le seul mandat externe de Tobias Knechtle.

Matthias Rebellius est CEO de Siemens Smart Infrastructure et membre du conseil d'administration de Siemens AG, président du conseil d'administration de Siemens Suisse et membre du conseil d'administration de Siemens India Ltd, société cotée en bourse, depuis 2020. Il est également membre du conseil de surveillance de Siemens Energy AG, société indépendante cotée en bourse, depuis 2020. Il a rejoint Siemens en 1990 et a occupé des postes aux responsabilités croissantes dans les domaines de l'automatisation industrielle, des technologies du bâtiment et des infrastructures intelligentes en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse. Il est titulaire d'un diplôme en génie électrique de l'université des sciences appliquées de Trèves, en Allemagne, et possède les nationalités allemande et suisse. Matthias Rebellius a choisi de se retirer de ses fonctions exécutives au sein de Siemens AG à la fin du mois de septembre pour se concentrer sur sa carrière non exécutive.

Jacques Sanche est CEO de Bucher Industries AG depuis 2016. Il est également président du conseil d'administration de Burkhardt Compression depuis décembre 2025. Auparavant, il a occupé le poste de CEO de Belimo Holding AG pendant huit ans. Il a commencé sa carrière en tant que consultant, notamment au Boston Consulting Group en Allemagne. Il a ensuite occupé plusieurs postes de direction générale avec des responsabilités croissantes en matière de pertes et profits au sein du groupe WMH (Walter Meier Group) en Suisse et aux États-Unis. Il a été membre du conseil d'administration et président du comité de nomination et de rémunération de Schweiter Technologies pendant quinze ans. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires et d'un doctorat en technologies de l'information de l'université de Saint-Gall, en Suisse, et possède les nationalités canadienne et suisse. Jacques Sanche a décidé de quitter ses fonctions exécutives à la fin du mois d'avril pour se concentrer sur sa carrière non exécutive.

Jean-Christophe Deslarzes, président du conseil d'administration, se représentera pour un dernier mandat qui courra jusqu'à l'AGA de 2027, date à laquelle il prévoit de se retirer après douze ans en tant que membre du conseil d'administration, dont sept en tant que président du conseil.

Les membres suivants du conseil d'administration se présentent également pour un nouveau mandat : Rachel Duan, Martine Ferland, Stefano Grassi, Sandhya Venugopal et Regula Wallimann.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Benita Barretto

Responsable de la communication externe et des relations avec les investisseurs, le groupe Adecco

[email protected] / [email protected]

Tél : +41 (0) 75 443 93 24

Jürg Schneider

Communications externes du groupe, le groupe Adecco

[email protected]

Tél : +41 (0) 79 876 09 21

À propos du groupe Adecco

Le groupe Adecco est le leader mondial de l'expertise en matière de talents et de technologies. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions de conseil numérique et d'ingénierie pour favoriser la transformation et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le groupe Adecco montre l'exemple et s'engage à favoriser l'employabilité durable et à soutenir des économies et des communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605) et est cotée à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

https://www.adeccogroup.com/

