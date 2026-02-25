Cambios en el Consejo de Administración del Grupo Adecco

ANUNCIO AD HOC de conformidad con el Art. 53 de las Reglas de Cotización de SIX Swiss Exchange

Se propondrán tres nuevos miembros del consejo: Tobias Knechtle, Matthias Rebellius y Jacques Sanche.

Kathleen Taylor y Didier Lamouche, miembros veteranos, no se presentarán a la reelección del consejo.

Jean-Christophe Deslarzes, presidente del Consejo de Administración, se presentará a la reelección para un último mandato.

ZÚRICH, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Adecco (SIX: ADEN), la empresa líder en consultoría de talento y tecnología, anunció hoy que el Consejo de Administración propondrá a Tobias Knechtle, Matthias Rebellius y Jacques Sanche como nuevos miembros para su elección en la Junta General Anual (AGM) de la compañía el 15 de abril de 2026. Los miembros de larga data Kathleen Taylor y Didier Lamouche, que se unieron al consejo en 2015 y 2011 respectivamente, no se presentarán a la reelección.

Jean-Christophe Deslarzes, presidente del Consejo de Administración del Grupo Adecco, declaró: Agradezco a Katie Taylor y Didier Lamouche, en nombre de la compañía y del Consejo de Administración, su importante orientación estratégica y apoyo al grupo. Han sido miembros destacados del consejo y han contribuido sustancialmente a la constructiva colaboración con la dirección. Les deseo todo lo mejor en sus futuros proyectos.

"Como parte de nuestra planificación continua de la sucesión de miembros del consejo, nos complace proponer a Tobias Knechtle, Matthias Rebellius y Jacques Sanche para nuestro consejo. Tras haber sido director financiero en varias empresas que cotizan en bolsa, Tobias Knechtle reforzará aún más la perspicacia financiera del consejo. Matthias Rebellius y Jacques Sanche cuentan con una amplia experiencia como consejeros delegados. Los tres aportan una profunda experiencia en tecnología y digital, lo que complementa con creces las capacidades del consejo y respaldará la agenda pionera en IA del grupo".

Tobias Knechtle ha sido director financiero y miembro del Consejo de Administración de Geberit desde 2022 y ha presidido el Consejo de Administración y el comité de auditoría de V-Zug desde 2020. Antes de incorporarse a Geberit, Tobias fue director financiero del Grupo Valora y su consejero delegado interino. Anteriormente, ocupó altos cargos financieros en el Grupo Kudelski y fue director general de Cinven Private Equity en Alemania. Comenzó su carrera como auditor interno en Nestlé y trabajó durante siete años como consultor en Boston Consulting Group en Suiza y Brasil. Tiene un Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Berna (Suiza) y es ciudadano suizo. El Grupo Adecco será el único miembro externo del consejo de administración de Tobias Knechtle.

Matthias Rebellius ha sido consejero delegado de Siemens Smart Infrastructure y miembro del Consejo de Administración de Siemens AG, presidente del Consejo de Administración de Siemens Suiza y miembro del Consejo de Administración de Siemens India Ltd., que cotiza en bolsa, desde 2020. También ha sido miembro del Consejo de Supervisión de Siemens Energy AG, empresa independiente que cotiza en bolsa, desde 2020. Se incorporó a Siemens en 1990 y ha ocupado puestos de creciente jerarquía en los negocios de automatización industrial, tecnologías de la construcción e infraestructura inteligente en Alemania, Estados Unidos y Suiza. Es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tréveris (Alemania) y tiene nacionalidad alemana y suiza. Matthias Rebellius ha decidido dejar sus funciones ejecutivas en Siemens AG a finales de septiembre para centrarse en su carrera no ejecutiva.

Jacques Sanche ha sido consejero delegado de Bucher Industries AG desde 2016. También ha sido presidente del Consejo de Administración de Burkhardt Compression desde diciembre de 2025. Anteriormente, fue consejero delegado de Belimo Holding AG durante ocho años. Comenzó su carrera como consultor, entre otros en Boston Consulting Group en Alemania. Posteriormente, ocupó varios puestos de dirección general con creciente responsabilidad en la gestión de resultados en WMH - Walter Meier Group en Suiza y Estados Unidos. Fue miembro del consejo y presidente del comité de nombramientos y compensaciones de Schweiter Technologies durante quince años. Tiene un Máster en Administración de Empresas y un Doctorado en Tecnologías de la Información por la Universidad de St. Gallen, Suiza, y es ciudadano canadiense y suizo. Jacques Sanche ha decidido dejar su puesto ejecutivo a finales de abril para concentrarse en su carrera no ejecutiva.

Jean-Christophe Deslarzes, presidente del consejo de administración, se presentará a la reelección para un último mandato que se prolongará hasta la junta general anual de 2027, fecha en la que prevé dimitir tras doce años como miembro del consejo, incluidos siete como presidente.

Los siguientes miembros de la Junta Directiva también se presentarán a la reelección: Rachel Duan, Martine Ferland, Stefano Grassi, Sandhya Venugopal y Regula Wallimann.

Para más información, contacte con:

Benita Barretto

Jefe de Comunicaciones Externas y Relaciones con Inversores, el Grupo Adecco

[email protected] / [email protected]

Tel: +41 (0) 75 443 93 24

Jürg Schneider

Comunicaciones externas del grupo, el Grupo Adecco

[email protected]

Tel: +41 (0) 79 876 09 21

El Grupo Adecco es la empresa líder mundial en talento y experiencia tecnológica. Nuestro propósito es crear un futuro para todos. A través de nuestras tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH—, presentes en 60 países, facilitamos la empleabilidad sostenible y permanente de las personas, ofrecemos soluciones de consultoría digital y de ingeniería para impulsar la transformación y empoderar a las organizaciones para optimizar sus plantillas. El Grupo Adecco predica con el ejemplo y se compromete a fomentar la empleabilidad sostenible y a apoyar economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza SIX (ADEN).

