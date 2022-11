Andiami dévoilé : Le nouveau projet technologique mondial du fondateur d'Ethereum et de Decentral, Anthony Di Iorio, vise à résoudre le paradoxe de la centralisation dans les technologies décentralisées

La mission d'Andiami est de créer un Internet contrôlé par l'utilisateur et de renforcer les réseaux décentralisés grâce à des ordinateurs blockchain personnels prêts à l'emploi, une infrastructure de nœuds robuste, des produits uniques, un nouveau protocole de partage de nœuds et une économie de jetons cohérente fournie par The Quest for Liberty, un jeu de puzzle mondial physique et virtuel.

TORONTO, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le fondateur d'Ethereum et de Decentral, Anthony Di Iorio, a révélé son nouveau projet au monde entier hier soir lors d'un événement spécial gratuit qui s'est tenu au Palais des congrès du Toronto métropolitain à Toronto, au Canada.

Andiami Unveiled: Ethereum & Decentral Founder Anthony Di Iorio's New Global Tech Project to Address Paradox of Centralization in Decentralized Technologies

« Le mouvement décentralisé est à un point charnière de son évolution. La promesse d'un Internet contrôlé par l'utilisateur, que certains appellent Web3, est entravée par la centralisation en cours de l'infrastructure des nœuds décentralisés et la persistance des modèles économiques Web2 », explique M. Di Iorio. « L'objectif d'Andiami est de donner du pouvoir aux individus tout en complétant et en aidant les technologies telles que Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos et d'autres à réaliser la décentralisation des infrastructures. »

Andiami est conçu pour contribuer à la mise en place d'un Internet contrôlé par l'utilisateur en fournissant les outils permettant aux individus de faire deux choses simultanément : 1) avoir le contrôle total de leur vie numérique (argent, identité et communication) et 2) être récompensés pour avoir contribué sans effort à la création de nœuds de réseau qui assurent la force et la résilience des réseaux décentralisés.

Le dispositif matériel phare d'Andiami est un ordinateur blockchain personnalisé dont le titre provisoire est le « Cube ». Prêts à l'emploi et semblables à des consoles de jeu, les Cubes fonctionnent à la fois comme des nœuds complets et comme le serveur numérique personnel d'un individu. Grâce à une infrastructure blockchain personnalisée, conçue pour l'évolutivité, l'interopérabilité, la fiabilité et la facilité d'utilisation, le matériel Cube fonctionne et contient des données blockchain indexées qui connectent les individus directement aux réseaux décentralisés, éliminant ainsi le besoin d'intermédiaires tiers de confiance. Actuellement, l'infrastructure déjà développée prend en charge Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Cosmos, Doge, Binance Chain, Litecoin et d'autres encore, et d'autres viendront à l'avenir.

Andiami prendra vie sous la forme de « The Quest for Liberty », un jeu physique et virtuel qui s'articule autour de la résolution d'énigmes et de problèmes individuels et collectifs. Pour pouvoir jouer au jeu et participer au projet, les joueurs doivent acheter un kit de joueur physique. Chaque kit de joueur comprend un livre d'énigmes Andiami, une carte de joueur, une carte de signature, une clé USB et d'autres éléments utiles pour résoudre les énigmes du jeu.

Chaque produit Andiami est un « phygital non fongible » (NFP, Non-Fungible Phygital), un terme utilisé par Anthony Di Iorio. « Phygital » est le concept existant qui consiste à utiliser la technologie pour jeter un pont entre les mondes numérique et physique afin de proposer des expériences interactives uniques. Les NFP d'Andiami sont des objets physiques qui sont uniques à chaque individu. Chaque NFP est doté d'une puce d'authentification intégrée dans son processus de fabrication afin de prouver son authenticité et sa propriété.

Au fur et à mesure que les joueurs progresseront dans leur voyage Andiami, ils débloqueront des « jetons de vie numérique » (Digital Life Tokens) en résolvant des énigmes grâce à un nouveau processus appelé « Preuve de résolution d'énigme » (PoPS, Proof of Puzzle Solve). Les « Digital Life Tokens » sont au cœur d'Andiami et ont une utilité polyvalente dans son écosystème.

Un autre élément central d'Andiami est un nouveau protocole de communication pour le partage de nœuds de pair à pair. Ce protocole connectera les Cubes Andiami sur Internet, permettant aux utilisateurs de distribuer les données de la blockchain et de diffuser de nouvelles transactions de manière décentralisée. Le protocole récompensera les propriétaires de Cube avec des « Digital Life Tokens » pour l'hébergement et le partage de leurs services de nœuds et de leurs données de blockchain avec d'autres personnes sur le réseau.

Andiami est actuellement dans sa phase de liste blanche et de dévoilement, et le projet devrait se déployer en quatre phases supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Liste blanche et révélation - T3/T4 2022

Vente et distribution du kit du joueur - environ T1 - T3 2023

Lancement du jeu et déblocage du Digital Life Token - environ T4 2023

Fabrication, vente et distribution des Cubes - environ T4 2023 / T4 2024

Lancement du protocole de partage des nœuds - environ 2025

Veuillez noter que le calendrier ci-dessus est très préliminaire et susceptible d'être modifié.

Une grande partie du matériel et de l'infrastructure uniques d'Andiami a été développée et perfectionnée au cours des dix dernières années. Au fur et à mesure que le projet avance, il est prévu d'utiliser des sources ouvertes pour le matériel et les logiciels, dans la mesure du possible.

Les membres de la communauté qui qui souhaitent se tenir au courant de l'actualité d'Andiami doivent s'inscrire sur la liste blanche sans obligation à l'adresse andiami.org. Cela leur permettra de recevoir des communications sur la manière de participer au projet au fur et à mesure de son déroulement.

« Le nom d'Andiami a été choisi pour de nombreuses raisons, mais le plus important est qu'il représente la voie que nous entendons suivre vers l'autonomisation des individus et la réalisation d'un Internet contrôlé par les utilisateurs. Cela signifie "Allons-y tous ensemble" », dit Di Iorio.

Anthony Di Iorio

Fin 2013, Anthony Di Iorio a financé et cofondé Ethereum, la plateforme décentralisée de contrats intelligents qui a atteint 500 milliards de dollars de capitalisation boursière à son apogée. Il est actuellement le fondateur et le PDG de Decentral Inc, un centre d'innovation et une société de développement de logiciels basés à Toronto et axés sur les technologies décentralisées.

Decentral Inc. construit des outils qui seront au cœur du prochain réseau Internet.. Cela inclut Jaxx Liberty , un portefeuille gratuit de crypto-monnaies sans garde qui a donné à des millions de personnes dans le monde les outils dont elles ont besoin pour contrôler leur vie numérique. Le dernier projet de Decentral est Andiami: The Quest for Liberty .

