Angel Yeast à Vitafoods Europe 2026, pionnier des tendances mondiales en matière de nutrition et de santé avec la protéine de levure, AngeoPro™

BARCELONE, Espagne, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), premier fabricant mondial de levure et de protéines de levure, a participé à Vitafoods Europe 2026, le premier salon mondial de la nutrition et de la santé, qui s'est tenu du 5 au 7 mai à la Fira de Barcelone. L'entreprise met en avant sa technologie brevetée de la protéine de levure, AngeoPro, ainsi qu'un portefeuille complet d'ingrédients fonctionnels conçus pour répondre aux défis mondiaux en matière de nutrition durable, de performance sportive et de bien-être holistique.

Angel Yeast at Vitafoods Europe 2026, Pioneering Global Nutrition and Health Trends with AngeoPro™ Yeast Protein

L'innovation scientifique répond à la demande du marché

Le point d'orgue de l'exposition d'Angel Yeast a été le dévoilement d'AngeoPro™, une solution de protéines de levure de haute pureté conçue pour répondre aux défis de formulation prévalant dans les secteurs de la nutrition sportive et des boissons fonctionnelles.

Contrairement aux protéines conventionnelles, AngeoPro™ S80-A se distingue par sa teneur en protéines ≥ 80 % et ses propriétés physiques uniques. Elle offre un avantage révolutionnaire aux fabricants de boissons : elle est 100 % soluble et claire avec un profil complet d'acides aminés. Cela permet de créer des eaux fonctionnelles transparentes et riches en protéines ainsi que des boissons prêtes à boire sans trouble ni sédimentation.

Les visiteurs ont dégusté des boissons protéinées à base de levure aux saveurs multiples qui mettaient en valeur la clarté et la nutrition uniques de l'ingrédient, ainsi que des crèmes glacées hyperprotéinées qui offraient des textures crémeuses sans produits laitiers ni lactose. Une sélection de délices riches en protéines était également présentée, prouvant que les protéines de haute performance peuvent s'intégrer de manière transparente dans les expériences de consommation quotidienne.

L'efficacité du produit a été rigoureusement validée par des études scientifiques publiées. Les données cliniques ont mis en évidence les avantages multiples d'AngeoPro™ pour la santé, notamment le soutien à la santé musculaire et squelettique, à la performance de l'exercice, à la santé intestinale et à la gestion du poids. Ce dossier scientifique solide fournit aux formulateurs européens la validation factuelle requise pour les allégations de santé dans l'environnement réglementaire rigoureux de l'UE.

Ce portefeuille santé complet positionne AngeoPro™ comme une solution polyvalente pour la nutrition sportive, les aliments médicaux et les formulations de gestion du poids.

Le point de vue de la direction : combler le déficit en protéines

Au cours de l'exposition, le Dr Sun, chef de produit mondial d'Angel Yeast, a prononcé un discours intitulé « A New Choice for Muscle Health: Yeast Protein—An Ideal Option for Next-Generation Sports Nutrition. » Dans sa présentation, le Dr Sun a souligné les avantages des protéines issues de la fermentation en termes de durabilité et de performance.

« L'avenir des protéines n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité et de durabilité. Grâce à notre technologie AngeoPro™, nous rapprochons la haute performance exigée par les athlètes et les textures propres et transparentes demandées par les consommateurs modernes. La fermentation permet de produire des protéines complètes avec un profil d'acides aminés complet et une empreinte carbone nettement inférieure à celle de l'agriculture traditionnelle. Nous ne nous contentons pas de lancer un produit, nous offrons une solution durable et scientifiquement fondée pour la prochaine génération d'aliments fonctionnels. »

Promouvoir une alimentation durable

En accord avec la demande du marché européen en matière de nutrition et de bien-être, au-delà de son innovation phare en matière de protéines, Angel Yeast a présenté un portefeuille complet adapté aux divers besoins de l'Europe en matière de santé, notamment la nutrition sportive avec la vitamine K2 (MK-7) et les ingrédients à base de thé, le soutien immunitaire utilisant les bêta-glucanes de levure et les postbiotiques, les solutions de santé intestinale utilisant la levure Saccharomyces boulardii, et les ingrédients spécialisés pour la santé antioxydante et cardiovasculaire comme la levure de glutathion et le ginseng fermenté.

Perspectives stratégiques

Cette participation à Vitafoods Europe a joué un rôle essentiel pour Angel Yeast pour aligner sa feuille de route en matière de R&D sur les demandes spécifiques du marché européen. En s'engageant auprès des leaders internationaux de l'industrie, l'entreprise a renforcé son engagement à fournir une « nutrition à base de levure pour la performance, le bien-être et la vitalité ».

Angel Yeast se consacre à l'innovation dans le secteur des ingrédients de santé, en s'appuyant sur la technologie de la fermentation pour répondre à la demande mondiale croissante en matière de nutrition durable et performante.

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