Angel Yeast auf der Vitafoods Europe 2026: Mit dem Hefe-Protein AngeoPro™ wegweisend bei globalen Ernährungs- und Gesundheitstrends

BARCELONA, Spanien, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), der weltweit führende Hersteller von Hefe und Hefeprotein, hat vom 5. bis 7. Mai an der Vitafoods Europe 2026, der weltweit führenden Messe für Ernährung und Gesundheit, in der Fira de Barcelona teilgenommen. Das Unternehmen hebt seinen patentierten technologischen Durchbruch „AngeoPro Yeast Protein" hervor, ergänzt durch ein umfassendes Portfolio an funktionellen Inhaltsstoffen, die darauf ausgelegt sind, globale Herausforderungen in den Bereichen nachhaltige Ernährung, sportliche Leistung und ganzheitliches Wohlbefinden anzugehen.

Angel Yeast at Vitafoods Europe 2026, Pioneering Global Nutrition and Health Trends with AngeoPro™ Yeast Protein

Wissenschaftliche Innovation trifft auf Marktnachfrage

Im Mittelpunkt der Ausstellung von Angel Yeast stand die Vorstellung von AngeoPro™, einer hochreinen Hefeproteinlösung, die speziell entwickelt wurde, um die Herausforderungen bei der Rezepturentwicklung zu bewältigen, mit denen die Bereiche Sporternährung und funktionelle Getränke häufig konfrontiert sind.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Proteinen zeichnet sich AngeoPro™ S80-A durch einen Proteingehalt von ≥80 % und einzigartige physikalische Eigenschaften aus. Es bietet Getränkeherstellern einen revolutionären Vorteil: Es ist zu 100 % löslich und klar und verfügt über ein vollständiges Aminosäureprofil. Dies ermöglicht die Herstellung von transparenten, proteinreichen funktionellen Wassern und RTD-Getränken (Ready-to-Drink) ohne Trübung oder Sedimentation.

Die Besucher probierten Hefeproteingetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die die einzigartige Klarheit und den Nährwert der Zutat demonstrierten, sowie proteinreiches Eis, das eine cremige Textur ohne Milchprodukte und Laktose bot. Außerdem wurde eine Auswahl an proteinreichen Gourmet-Lebensmitteln präsentiert, die belegten, dass Hochleistungsprotein sich nahtlos in den täglichen Genuss integrieren lässt.

Gestützt auf veröffentlichte wissenschaftliche Studien wurde die Wirksamkeit des Produkts rigoros validiert. Klinische Daten unterstrichen die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile von AngeoPro™, darunter die Unterstützung der Muskel- und Skelettgesundheit, der Trainingsleistung, der Darmgesundheit und des Gewichtsmanagements. Dieses fundierte wissenschaftliche Dossier bietet europäischen Produktentwicklern die evidenzbasierte Validierung, die für gesundheitsbezogene Angaben im strengen regulatorischen Umfeld der EU erforderlich ist.

Dieses umfassende Gesundheitsportfolio positioniert AngeoPro™ als vielseitige Lösung für Sportnahrung, medizinische Lebensmittel und Formulierungen zum Gewichtsmanagement.

Einblick der Geschäftsleitung: Die Proteinlücke schließen

Während der Messe hielt Dr. Sun, Global Product Manager bei Angel Yeast, eine Keynote-Rede mit dem Titel „Eine neue Wahl für die Muskelgesundheit: Hefeprotein – eine ideale Option für die Sporternährung der nächsten Generation". In seiner Präsentation hob Dr. Sun die Nachhaltigkeits- und Leistungsvorteile von fermentativ gewonnenen Proteinen hervor.

„Bei der Zukunft von Protein geht es nicht nur um Quantität, sondern um Qualität und Nachhaltigkeit. Mit unserer AngeoPro™-Technologie schließen wir die Lücke zwischen der von Sportlern geforderten hohen Leistung und den von modernen Verbrauchern geforderten sauberen, transparenten Texturen. Die Fermentation bietet einen Weg zur Herstellung von vollständigen Proteinen mit einem umfassenden Aminosäureprofil und einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck als die traditionelle Landwirtschaft. Wir bringen nicht nur ein Produkt auf den Markt; wir bieten eine nachhaltige, wissenschaftlich fundierte Lösung für die nächste Generation funktioneller Lebensmittel."

Förderung nachhaltiger Ernährung

Im Einklang mit der Nachfrage des europäischen Marktes nach Ernährung und Wellness präsentierte Angel Yeast über seine bahnbrechende Proteininnovation hinaus ein umfassendes Portfolio, das auf die vielfältigen Gesundheitsbedürfnisse Europas zugeschnitten ist, darunter Sporternährung mit Vitamin K2 (MK-7) und Tee-Inhaltsstoffen, Unterstützung des Immunsystems durch Hefe-Beta-Glucane und Postbiotika, Lösungen für die Darmgesundheit mit Saccharomyces boulardii sowie spezielle Inhaltsstoffe für die antioxidative und kardiovaskuläre Gesundheit wie Glutathion-Hefe und fermentierten Ginseng.

Strategischer Ausblick

Die Teilnahme an der Vitafoods Europe diente Angel Yeast als wichtige Plattform, um seine F&E-Roadmap auf die spezifischen Anforderungen des europäischen Marktes abzustimmen. Durch den Austausch mit internationalen Branchenführern hat das Unternehmen sein Engagement für die Bereitstellung von „Yeast-Powered Nutrition for Performance, Wellness, & Vitality" bekräftigt.

Angel Yeast setzt sich weiterhin dafür ein, Innovationen im Bereich der Gesundheitszutaten voranzutreiben und nutzt dabei Fermentationstechnologie, um der weltweit steigenden Nachfrage nach nachhaltiger, leistungsstarker Ernährung gerecht zu werden.

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